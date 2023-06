Google aktiviert die Funktion "Battery Health Checker" in Android 14

Es gibt neue Hinweise darauf, dass Google mit der endgültigen Version von Android 14 einen speziellen Akku-Checker für Android-Handys und Android-Tablets aktivieren wird. Laut dem Entwickler Mishaal Rahman haben die Developer aus Mountain View mehrere System- und öffentliche APIs (Application Programming Interface) in die aktuelle Beta-Version von Android 14 integriert.

Zu den Funktionen der Programmierschnittstellen gehören derzeit umfangreiche Berichte zum Akkustatus des Systems, wie z. B. das Herstellungsdatum des Geräts und der Ladezustand. Außerdem gibt es einen prozentualen Akkustand oder eine iOS-ähnliche Funktion, die den Nutzern Informationen über die tatsächliche Restkapazität der Energiezelle direkt im System liefert.

Neue Android-14-basierte Batterie-App, die den Akkustatus und das Herstellungsdatum des Akkus überprüft. / © Twitter/u/MishaalRahman

Der Entwickler hat bereits einen Screenshot des Dienstes namens "Batt" gezeigt, der die neuen Ressourcen nutzt. Die Drittanbieter-Anwendung zeigt Details wie den prozentualen Akkustatus, den Ladezyklus und das Herstellungsdatum an. All diese Informationen können unter Umständen auch in der Systemansicht angezeigt werden, wenn Google die Funktion in Android 14 einführt. Letzten Endes wird es aber wohl von den Herstellern abhängen, wie diese Akkudaten in Ihre Geräte integriert werden. Inwieweit hier die OEMs ein Interesse haben könnten, dürft Ihr gern in den Kommentaren vorschlagen!

Google hat bereits auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O 2023 eine Vorschau auf Android 14 gegeben. Kleine Randnotiz: Heute startet Apple seine WWDC 2023! Der aktuelle Build befindet sich noch in der Beta 2.1, die stabile Version wird voraussichtlich in ein paar Monaten und die endgültige Version im Herbst erscheinen, wahrscheinlich zuerst auf den Google-Pixel-Phones.

Was haltet Ihr davon, dass das Android-Betriebssystem eine Funktion zur Überprüfung des Batteriezustands erhält? Haltet Ihr diese Funktion für nützlich? Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen.