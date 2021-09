Google rollt Android-12-Look aus: Diese Apps bekommen "Material You"

Google kündigt "Material You"-Redesign für Workspace-Apps an

Neues Design für Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Kalender und Google Dokumente, Tabellen und Präsentationen

Rollout erfolgt über 14 Tage

Langsam geht es für Google in die ganz heiße Phase: Wir erwarten in nächster Zeit die neue Google-Pixel-6-Reihe und Android 12 nähert sich der finalen Version. Lest dazu auch unseren Artikel "Android 12 in der Public-Beta: Die wichtigsten Neuerungen im Handy-OS". Neben neuen Funktionen erwartet uns bei Android 12 auch ein ganz neues Design: Auf "Material Design" folgt "Material You" und sehen können wir das jetzt bereits auf mehreren Workspace-Apps für Android

"Material You"-Redesign: 5 auf einen Streich

Die Kalifornier kündigen auf ihrem Workspace-Blog an, dass gleich fünf Workspace-Apps für Android aktualisiert werden. Optisch hievt man binnen der nächsten zwei Wochen folgende Apps auf das "Material You"-Level:

Gmail

Google Drive

Google Meet

Google Kalender

Google Dokumente, Tabellen und Präsentationen

Google verspricht uns ein "aktualisiertes, frisches Look and Feel" für diese App und zusätzliche Optionen zur Personalisierung. Erkennen können wir das beispielsweise an den Navigationsleisten und an der Schriftart Google Sans, die bessere Lesbarkeit verspricht. Sehr anschaulich werden die Änderungen mit folgenden Screenshots dokumentiert. Ihr seht dort jeweils links das bisherige "Material Design", daneben dann das normale "Material You" und rechts "Material You" in einer der dynamischen Farben.

Google zeigt uns, wie sich Gmail im neuen "Material You"-Gewand präsentiert / © Google

Ihr seht auch, dass die schwebenden Buttons allesamt verändert wurden / © Google

So sieht das aufgefrischte Google Drive aus / © Google

Hier seht Ihr die Präsentationen, Dokumente und Tabellen in der "dynamic color" / © Google

... und schließlich werfen wir einen Blick auf Google Meet/ © Google

Der Rollout der Workspace-Apps richtet sich ausdrücklich nicht nur an Nutzer:innen dieser Arbeits-Suite von Google, sondern auch an alle Privatpersonen, die die jeweiligen Apps unter Android nutzen. Das Unternehmen spricht von einem "Extended Rollout", der sich möglicherweise über mehr als zwei Wochen ziehen kann.

Ihr seht die Änderungen ab

Version 2021.08.24 bei Gmail

Version 2021.09.19 bei Google Meet (ab 19. September)

Version 2.21.330 bei Google Drive (ab 9. September)

Version 1.21.342 bei Dokumente, Tabellen und Präsentationen

Version 2021.37 beim Google Kalender (ab 20. September)

Wollt Ihr Euer Android-Smartphone noch weitere in den Look von Android 12 kleiden? Dann hat unsere Camilla für Euch eine ausführliche Anleitung mit Icon-Packs, Launchern und weiteren Optionen.