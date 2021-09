11T und 11T Pro: Xiaomi verspricht besonders langen Android-Support

Xiaomi erweitert die Update-Politik für die neuen Flaggschiffe der 11T-Serie

Der Hersteller verspricht, dass die Modelle drei Android-Versionen erhalten werden

Damit nähert sich Xiaomis Flaggschiff-Reihe Samsungs Update-Politik an

Die Ankündigung verspricht offiziell eine deutliche Verbesserung von Xiaomis Update-Politik. Der Hersteller hat bis dahin nämlich nur mindestens 2 Jahre lang Sicherheitsupdates garantiert.

Genau genommen hat Xiaomi zwei System-Updates für seine High-End-Modelle angeboten und bis zu 3 Jahre lang Security-Patches. Allerdings hatte sich Xiaomi dazu nicht wirklich verpflichtet.

"Xiaomi hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Nutzern branchenführende Hardware und lang anhaltende Leistung zu bieten. In Fortsetzung dieser Verpflichtung gegenüber den Nutzern verlängert Xiaomi den Lebenszyklus der Xiaomi-Smartphones, indem es drei Generationen von Android-OS-Updates garantiert", sagte Albert Shan, Leiter der Produkt- und Technologieabteilung der Marke.

Das klingt nach guten Nachrichten, aber es gibt eine deutliche Einschränkung seitens des Unternehmens: Die neue Politik gilt nur für die beiden Modelle, die am kommenden Mittwoch auf den Markt kommen werden. Andere Modelle sind von dieser Update-Garantie also leider nicht betroffen. Da unterscheidet sich Xiaomi deutlich von Samsung. Bei den Koreanern profitieren auch ältere Modelle von der Update-Garantie, so erhält beispielsweise auch die Galaxy-S10-Reihe vier Jahre lang Sicherheitsupdates.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir im 11T-Pro-Modell Qualcomms Snapdragon 888 (oder 888+) erwarten, ist es nicht abwegig, dass die Update-Politik auch auf die anderen Mi-11-Modelle ausgeweitet werden könnte. Die sind ebenfalls mit Qualcomms Spitzen-SoCs ausgestattet, aber dennoch gibt uns Xiaomi aktuell für diese Modelle noch keine ausgeweitete Update-Garantie.

Es bleibt abzuwarten, ob Xiaomi diese Politik auch für die kommenden Flaggschiffe beibehalten wird, die zum Jahreswechsel erwartet werden. So oder so sind es gute Nachrichten für Xiaomi-Fans – selbst, wenn bislang noch nicht viele Geräte des chinesischen Herstellers davon profitieren.

Wie kommt diese News denn bei unserer NextPit-Community an? Begrüßt Ihr den Schritt oder findet Ihr, dass Xiaomi zu inkonsequent ist? Schreibt uns Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Xiaomi-Smartphone? Dann empfiehlt NextPit Euch die besten Geräte des chinesischen Herstellers im verlinkten Artikel. Darüber hinaus könnt Ihr im nachfolgenden Preisvergleich aktuelle Preise der genannten Modelle checken.