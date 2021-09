Gratis statt 1,99 €: Platz 8 der besten Musik-Apps für iOS!

Was mit Guitar-Hero angefangen hat, ist mit Beat Saber zuletzt in den Nachrichten gewesen! Damit meine ich sogenannte Rhythmus-Spiele, bei denen Ihr bestimmte Aktivitäten im Rhythmus der Musik durchführen musst. Habt Ihr Bock auf solche Spiele, solltet Ihr als iOS-Nutzer:in derzeit DEEMO herunterladen. Im Rahmen einer Rabatt-Aktion ist das eigentlich kostenpflichtige Game für 0,00 Euro verfügbar!

Dabei spart Ihr beim Download auf Euer iPhone oder iPad im Vergleich zum regulären Preis 1,99 Euro. Bewertet ist das Spiel mit verrückten 4,9 Sternen von 4.400 Bewertungen. Bevor Ihr Euch in den Kommentaren beschwert: Für Deemo sind weitere Songs als In-App-Kauf erhältlich. Das bedeutet aber nicht, dass Ihr das Mobile Game nicht aktuell umsonst herunterladen könnt. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an.

DEEMO mit 4,9 Sternen von 4.400 Bewertungen

Das Spiel DEEMO ist nicht ausschließlich für iOS erschienen. So konnte ich auf YouTube Playthrough-Videos von der PlayStation 4 finden. Das Spielprinzip ist dabei dem von Guitar Hero oder Rockstar sehr ähnlich. Bedeutet, Ihr seht sechs Bahnen, auf denen passend zur Musik Blöcke in Eure Richtung fahren. Mit dem Finger müsst Ihr dann auf die entsprechenden Blöcke tippen und Punkte sammeln.

Als digitaler Pianist müsst Ihr Euch in DEEMO beweisen. / © Rayark International Limited

DEEMO ist aber nicht nur ein Arcade-Game, Euch wird dazu eine Geschichte erzählt. In 60 Songs erfahrt Ihr von einem Mädchen, das aus dem Himmel gefallen ist und ihr Gedächtnis verloren hat. Ihr spielt in diesem Falle Deemo, der Klavier spielt und auf das Mädchen trifft. Mehr will ich von der Geschichte auch nicht verraten. Laut App-Beschreibung stehen Euch im Story-Modus mehr als 60 Lieder zur Verfügung. Das alles steht Euch offline verfügbar, Euer Datenvolumen wird unterwegs also nicht ständig belastet.

Wie steht's um den Datenschutz?

Laut AppStore wird das Mobile Game von "Rayark International Limited" entwickelt. Als personenbezogene Daten wird nur Eure Nutzerkennung erfasst. Laut Datenschutzrichtlinie werden die Personendaten nur für interne Zwecke verwendet. Da das Spiel auf der ganzen Welt heruntergeladen werden kann, kann es allerdings sein, dass Eure Daten in andere Länder transferiert werden.

Diesen Charakter spielt Ihr in Deemo! / © Rayark International Limited

Konntet Ihr DEEMO schon einmal ausprobieren oder habt Ihr das Spiel schon einmal auf einer anderen Plattform gezockt? Teilt es mir in den Kommentaren mit!