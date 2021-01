Google Pixel 2 verliert unlimitierten Foto-Speicher: So beginnt es ...

Die Nachricht über den Verlust des unbegrenzten Speicherplatzes beim Google Pixel 2 nahm der Hersteller auf einer Support-Seite auf. Ganz genau ist damit gemeint, dass Nutzer des zweiten Pixel-Smartphones Bilder fortan nicht mehr unbegrenzt in Originalgröße auf dem Online-Speicher bei Google Fotos ablegen können. Die Aufnahmen in voller Auflösung werden fortan auf das Kontingent Eures Google Drives angerechnet.

Da sich beim Google-Speicher im November viel änderte, lässt sich je nach Nutzung ausrechnen, wie lange der Speicher reichen könnte. / © Google / Screenshot: NextPit

Für Pixel-Fans ein schmerzlicher Verlust, denn es ist gerade dieser Fokus auf Smartphone-Fotografie, den viele Pixel-Fans bei den Smartphones schätzen. Die neusten Pixel-Modelle, das Google Pixel 4a 5G und das Pixel 5, überzeugten in ihren jeweiligen Testberichten mit sehr guten Bildern. Da Google Fotos für Smartphone-Fotografen auch viele praktische Funktionen besitzt, bot es sich nur an, von der unbegrenzten Archivierung im Cloud-Speicher Gebrauch zu machen. Mit dem Pixel 3, so Google weiterhin, läuft in ziemlich genau einem Jahr (31. Januar '22) aber einem weiteren Pixel-Handy der unbegrenzte Speicher und somit die Zeit weg.

Künftige Google-Handys ohne unlimitierten Speicher

Denn je höher die Versionsnummer bei den Geräten steigt, die Googles Vorteile verlieren, desto näher rückt auch das Ende der gesamten Speichervorteile bei Googles Pixel-Lineup. Der Software-Riese verriet nämlich im letzten Jahr, dass zukünftige Pixel-Generationen keine unlimitierten Speicher beim Upload ohne Komprimierung mehr bekommen werden. Der Hersteller teilte dies gegenüber dem US-amerikanischen Tech-Magazin The Verge mit, während die eigentlich über die damaligen Änderungen bei Google Fotos für alle Android-Nutzer berichten wollten.

In der Tat änderte sich im November 2020 bei Google Fotos etwas viel Grundlegenderes. Nachdem Android-Handys komprimierte Bilder lange Zeit ohne Einschränkungen auf dem Speicher parken und verwalten konnten, ließ der Hersteller dieses Feature Fallen. Das allgemeine Einverständnis, dass Nutzer statt mit Geld mit ihren Daten für den Speicher zahlten, wurde somit gebrochen. Ein Vertrauensbruch, den ich damals in einem Artikel kritisierte und wegen dem ich noch immer manchmal nachts schweißgebadet aufwache.

Ob Googles Änderungen dem Unternehmen zukünftig im Weg stehen, bleibt natürlich abzuwarten. Denn an den Kamera-Qualitäten der Pixel-Smartphones ändert das nicht wirklich etwas. Als Nutzer eines Pixel 3 XL habe ich den 31. Januar 2022 aber schon rot im Kalender angestrichen. Wie steht Ihr dazu?