Google Pixel Watch: Edelstahlarmband für 199 Euro

Google hat lange auf seine erste smarte Uhr warten lassen. Dafür kam die Google Pixel Watch am 13. Oktober zu einem gepfefferten Preis ab 379 Euro dann auf den Markt. Nun stellt sich Mountain View an, neben den bereits erhältlichen Armbänder, sogenannte Edelstahlarmbänder zum Verkauf anzubieten. Bei einem Preis von 199 Euro kommt man also bei einem LTE-Modell schnell auf einen Gesamtpreis von 628 Euro. Ein stolzer Preis für ein nicht ganz so taufrisches Technik und Design.