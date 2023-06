Google Pixel Watch bekommt SpO2-Tracking via Feature-Drop-Update

Besitzer der Google Pixel Watch werden vermutlich über die jüngste Nachricht, dass aktuell ein Feature Drop für ihre Wear-OS-Smartwatch ausgeliefert wird, welches den SpO2-Sensor aktiviert, gar nicht so überrascht sein wie manch einer denkt. Kam doch schließlich die Sturzerkennung für die smarte Uhr aus Mountain View auch erst nachträglich durch ein OTA-Update (Over the Air). Nun berichten erste Nutzer:innen auf dem Social-News-Aggregator reddit über den Erhalt der genannten neuen Funktion!