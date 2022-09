Google Pixel Watch: Teuer wäre untertrieben

Next Pit TV

Was wird die Google Pixel Watch wohl kosten?

Laut den Unterlagen, die 9to5Google erhalten hat, könnte die Google Pixel Watch 350 US-Dollar für das Basismodell mit WiFi-Support kosten. Das 4G-LTE-Modell der Google Pixel Watch hingegen könnte sogar 400 US-Dollar kosten, was nur einen Unterschied von 50 US-Dollar ausmachen würde. Nach aktuellem Kurs wäre das dann nahezu 1:1 umzurechnen.

Im Gegensatz dazu kostet die aktuelle Samsung Galaxy Watch 5 ab 280 US-Dollar und die günstigste Apple Watch SE 2022 250 US-Dollar. Mit diesem Preis liegt die Pixel Watch in der Premium-Kategorie und auf Augenhöhe mit der Watch Series 8 (GPS).

Die Google Pixel Watch wird offenbar mit denselben Sensoren ausgestattet sein, wie die Fitbit Charge 5 – einschließlich Herzfrequenz- und SpO2-Sensor. / © Google, NextPit

Neben dem Verkaufspreis wurden auch die Farboptionen für die Google Pixel Watch genannt. Sowohl für das WLAN- als auch für das LTE-Modell stehen die Farben Schwarz, Gold und Silber für das Gehäuse zur Auswahl. Abgesehen vom silbernen Gehäuse werden die Armbänder der beiden Uhren in Gold und Schwarz gehalten sein. Es ist aber davon auszugehen, dass die Armbänder austauschbar sein werden. Wenngleich nicht mit herkömmlichen Standard-Armbändern.

Spezifikationen der Pixel Watch

Es wurde bereits berichtet, dass Google für seine kommende Smartwatch ein veraltetes System mit zwei Prozessoren und einem größeren Arbeitsspeicher als die 1,5 GB der Galaxy Watch 5 verwendet. Außerdem wird die smarte Pixel-Uhr sofort mit Wear OS 3.x laufen. Abgesehen von diesen Details ist bisher nur wenig bekannt.

Das nächste Pixel-Event von Google findet in knapp zwei Wochen am 6. Oktober statt. Es wird erwartet, dass Mountain View das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro, sowie die Google Pixel Watch vorstellt. Es würde uns also nicht überraschen, wenn bis dahin noch weitere Informationen über die Smartwatch auftauchen.

Was könnte Eurer Meinung nach das Verkaufsargument oder der Vorteil der Google Pixel Watch gegenüber der Konkurrenz sein? Schreibt uns gern Eure Meinung in die Kommentare.