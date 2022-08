Wear OS 3.0: Welche Smartwatches dürfen mit dem Update rechnen?

Als Wear OS 3.0 letztes Jahr startete, dachten wir wohl noch, dass jetzt eine kleine Flut an großartigen Smartwatches einsetzt. Dem war nicht so, demzufolge sieht es diesbezüglich nach wie vor sehr dünn aus. Dennoch haben wir bei NextPit ein Auge drauf, und in diesem Update-Tracker halten wir Euch auf dem Laufenden.

Wir waren echt begeistert, als wir endlich die Samsung Galaxy Watch 4 im Test unter die Lupe nehmen konnten. Samsung und Google bündelten Ihre Kräfte für ein Smartwatch OS – und heraus kam statt Tizen One UI Watch, welches auf Wear OS 3.0 basiert. In der Folge stieg der Marktanteil von Wear OS deutlich an und knabberte am Erfolg der Apple Watch.

All das aber nur basierend auf der sehr erfolgreichen Galaxy Watch 4 bzw. der Galaxy Watch 4 Classic. Es launchten keine weiteren Uhren mit dem Google-OS, Samsung blieb lange allein auf weiter Flur. Mittlerweile gibt es mit der Montblanc Summit 3 ein weiteres Modell und eine Handvoll Uhren stehen auch noch für 2022 an. Auch der Hersteller der kostspieligen Edel-Smartwatch setzt auf den Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Dieses SoC oder neuer gilt als Voraussetzung, damit Wear OS 3.0 auf dem Gerät läuft.

Alle Smartwatches mit Wear OS 3.0

Wir hoffen also darauf, dass Wear OS 3.0 dieses Jahr Fahrt aufnimmt und wollen in altbekannter NextPit-Manier draufschauen, welche Modelle mit dem Update rechnen dürfen. Hier ist also die noch sehr überschaubare Liste an Smartwatches, die bereits mit Wear OS 3.0 verfügbar sind, mit Wear OS 3.0 in den Handel kommen – oder das Update erhalten sollten.

Produktname Releasetermin Wear-OS-Update verteilt? Galaxy Watch 4 2021 Ja Galaxy Watch 4 Classic 2021 Ja Montblanc Summit 3 2022 Ja Google Pixel Watch 2022 Nein Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 2022 Nein Mobvoi TicWatch Pro 3 2022 Nein Mobvoi TicWatch E3 2022 Nein Mobvoi TicWatch Pro 4 (Ultra) 2022 Nein Fossil Gen 6 2022 Nein Skagen Falster 6 2022 Nein Michael Kors Gen 6 2022 Nein Razer x Fossil 2022 Nein TAG Heuer Calibre E4 2022 Nein Samsung Galaxy Watch 5 2022 Nein Samsung Galaxy Watch 5 Pro 2022 Nein

Wie gesagt: Die Liste ist noch ziemlich überschaubar. Sie enthält neben Samsung mit Fossil, Mobvoi, TAG Heuer und natürlich Google selbst immerhin schon mal ein paar Namen kompatibler Modelle. Bleibt abzuwarten, ob das Update auf Wear OS 3.0 dann jeweils auch in diesem Jahr noch an den Start geht. Aber Ihr wisst ja jetzt, wo wir Euch auf dem Laufenden halten.

Wisst Ihr von weiteren Modellen, die in unserer Liste fehlen, oder wollt Ihr uns nur mitteilen, auf welches WearOS-3.0-Modell Ihr Euch freut? Dann tut das gern in den Kommentaren!