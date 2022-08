Release-Leak zum Pixel 7: Neues Flaggschiff schon in zwei Monaten?

Vollkommen überraschend hatte Google seine Modelle Pixel 7 und Pixel 7 Pro zur Google/IO Anfang des Jahres angeteasert. Genaue Release-Daten blieben aber bis jetzt auch in der Gerüchteküche aus. Ein bekannter Leaker nennt nun Anfang Oktober als Release-Zeitraum und nennt sogar genaue Daten. Diese scheinen mit Blick auf die Release-Gewohnheiten Googles durchaus wahrscheinlich.

Erscheinungsdatum von Pixel 7 und Pixel Watch

Laut der zuverlässigen Quelle von Frontpagetech wird das Google Pixel 7 Lineup am 7. Oktober vorgestellt! Im Vergleich zum Pixel 6, das am 19. Oktober letzten Jahres vorgestellt wurde, wäre die siebte Generation der Pixel-Smartphones also ein wenig früher dran. Als Verkaufsstart wird der 13. Oktober gehandelt und insgesamt sind die Informationen recht glaubwürdig. Denn die gleiche Publikation sagte im Vorjahr das genaue Release-Datum des Pixel 6 vorher.

Der Leaker hat nicht erwähnt, ob Googles Pixel Watch auch zusammen mit dem Pixel 7-Duo erscheint. Es ist aber dennoch sehr wahrscheinlich, dass die Smartwatch ebenfalls beim Event präsentiert wird.

Was die globale Verfügbarkeit angeht, erwarten wir, dass Google seine neuen Pixel-Smartphones zeitgleich mit dem US-Start auch nach Europa bringt.

Der Bildschirm des Google Pixel 6a bietet eine hervorragende Farbqualität und Helligkeit. / © NextPit

Bereits letzte Woche präsentierte Google die Pixel Buds Pro zusammen mit dem Pixel 6a. Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über ANC und eine Akkulaufzeit von bis zu 31 Stunden. Nutzer können sich auch für einen Transparenzmodus entscheiden, der bei den meisten Premium-In-Ear-Kopfhörern zu finden ist, wie zum Beispiel bei den Samsung Galaxy Buds Pro. Die Pixel Buds Pro kosten 219 Euro und sind in vier Farbvarianten erhältlich.

Plant Ihr ein Upgrade auf das Pixel 7 in diesem Jahr? Lass uns Eure Antworten im Kommentarbereich unten wissen!