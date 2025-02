Google Pixel 9a geleakt: Diese Kamera-Änderung hat keiner erwartet

Dank mehrerer Leaks konnten wir bereits erahnen, dass Google das Design des Pixel 9a überarbeiten würde, insbesondere die Rückseite. Jetzt scheinen neu veröffentlichte offizielle Bilder von WinFuture diese Änderungen zu bestätigen.

Hat das Pixel 9a keinen Kamerabuckel mehr?

Die Qualität des durchgesickerten Materials deutet darauf hin, dass es aus der Designabteilung von Google stammt. Was das Design angeht, behält das Pixel 9a die abgerundeten Ecken des Pixel 8a (Test) bei, aber der Rahmen wirkt flacher. Interessanterweise befindet sich auf der Rückseite ein fast bündiges Hauptkameramodul, das leicht nach links versetzt ist - damit entfällt die hervorstehende, längliche Kamerainsel, die ein charakteristisches Merkmal der letzten Pixel-Modelle war.

Das Google Pixel 9a in der Farbvariante Obsidianschwarz hat einen einheitlichen Rahmen / © Winfuture

Die Vorderseite des Geräts behält die dicken Einfassungen des Pixel 8a bei, obwohl sie jetzt einheitlicher aussehen. Der Leak deutet außerdem darauf hin, dass das Pixel 9a ein etwas größeres 6,3-Zoll-Display haben wird als das 6,1-Zoll-Display seines Vorgängers. Das Panel könnte dem 6,3-Zoll-OLED-Display des Pixel 9 mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ähneln, wobei Unterschiede beim Glasschutz und der Helligkeit unklar bleiben.

Die physischen Tasten sind auf der rechten Seite des Geräts untergebracht, mit der Seiten- und der Lautstärkewippe.

Googles kommendes Pixel 9a könnte in der neuen Farbvariante Peony Pink auf den Markt kommen. Das Gerät verfügt über einen flachen Rahmen und abgerundete Ecken / © Winfuture

Außerdem zeigen die durchgesickerten Materialien vier bekannte Farboptionen: Obsidian, Blau und Porzellan - ähnlich wie bei den anderen aktuellen Pixel-Geräten. Ein neuer Magenta-Farbton, der dem Peony Pink des Pixel 9 ähnelt, ist ebenfalls zu sehen.

Google Pixel 9a Inoffizielle Spezifikationen und Preise

Laut WinFuture wird das Pixel 9a vom Google-Tensor-G4-SoC angetrieben, gepaart mit 8 GB RAM und 128 GB Basisspeicher - ein wenig überraschendes Upgrade. Die auffälligste Änderung ist jedoch die Akkukapazität, die mit 5.100 mAh gegenüber dem Pixel 8a (4.492 mAh) leicht gestiegen ist.

Was die Kamera angeht, so soll das Pixel 9a eine neue 48-MP-Weitwinkelkamera neben einem 13-MP-Ultraweitwinkel-Sensor haben. Die Frontkamera bleibt mit 13 MP unverändert, wird aber 4K-Videoaufnahmen unterstützen.

Es wird erwartet, dass das Gerät mit Android 15 und nicht mit Android 16 auf den Markt kommt, was auf eine Veröffentlichung vor der Google I/O 2025 im Mai hindeutet, wenn Android 16 voraussichtlich eingeführt wird.

Was den Preis angeht, so deutet das Leck darauf hin, dass Google das Pixel 9a in Europa für etwa 500 € verkaufen will.