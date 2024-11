Wann wird Android 16 veröffentlicht?

Laut Google markiert die erste Developer Preview den Startpunkt für den Rollout von Android 16. Die zweite Developer Preview ist für Dezember geplant.

Google wird im Jahr 2025 zwei stabile Updates für Android 16 veröffentlichen. Das erste im zweiten Quartal 2025 und ein weiteres im vierten Quartal 2025. / © Google

Die erste Beta-Version dürfte dann im Januar 2025 kommen, gefolgt von drei weiteren Beta-Updates bis zur stabilen Version, die zwischen Mai und Juni 2025 ansteht. Außerdem ist für das letzte Quartal 2025 ein kleines Update – wahrscheinlich Android 16.1 – geplant.

Dieser Ansatz ist so bahnbrechend, dass Google sogar ein Video erstellt hat, in dem die Änderungen im Detail erklärt werden. Seid Ihr neugierig und wollt tiefer eintauchen? Dann schaut Euch den Clip an:

Was ist neu in Android 16

Android 16 DP1 führt eine Reihe von spannenden Funktionen und Verbesserungen ein, die das Nutzererlebnis, den Datenschutz und die Gerätefunktionalität verbessern sollen. Diese Updates richten sich zwar in erster Linie an Entwickler:innen, enthalten aber auch wichtige Änderungen, auf die Ihr Euch in der kommenden Android-Version freuen könnt. Hier ein genauerer Blick auf die wichtigsten Funktionen, die in dieser Vorschau vorgestellt werden.

Foto-Auswahl

Auch wenn diese Version in erster Linie Developer adressiert, wurden einige bemerkenswerte Funktionen und Verbesserungen eingeführt. Eines der Highlights ist die aktualisierte Fotoauswahl, die von neuen APIs profitiert, die die App-Integration für das Hochladen von Fotos und Videos verbessern. Dieses Update verbessert die Privatsphäre der Nutzer:innen, indem es überflüssige Berechtigungen entfernt und gleichzeitig die App-Oberfläche vereinfacht.

Health Connect und FHIR-Unterstützung

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Unterstützung des FHIR-Formats (Fast Healthcare Interoperability Resources) in der Health-Connect-App. Diese Integration könnte es Euch in Zukunft ermöglichen, neben Gesundheitsdaten auch Krankenakten zu verwalten. Eine ähnliche Funktion, die sogenannten Health Records, gibt es bereits in Samsung Health, sie ist jedoch derzeit auf ausgewählte Gesundheitsdienstleister beschränkt.

Benachrichtigungs-Cooldown

Zu den weiteren Änderungen gehört die Einführung der Funktion "Notifications Cooldown" (Abkühlung der Benachrichtigungen), mit der die Ablenkung durch die Minimierung von Benachrichtigungen und die Verringerung der Lautstärke von Benachrichtigungen reduziert werden soll, wenn mehrere Benachrichtigungen kurz hintereinander eingehen.

Audio Sharing

Die Audio-Sharing-Funktion, die wir aus Android 15 kennen, wurde weiter verbessert. Diese Funktion basiert auf der Bluetooth-LE-Konnektivität und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Audiodaten von einem Gerät auf mehrere Kopfhörer.

Datenschutz- und Sicherheitsverbesserungen

Android 16 DP1 führt auch mehrere Verbesserungen für den Datenschutz und die Sicherheit ein. Die neueste Version der Privacy Sandbox verbessert die Datenverschlüsselung und den Umgang mit sensiblen Informationen. Darüber hinaus können die Nutzer:innen mit der neuen Option "Sicherheits- und Berechtigungsverlauf" die App-Berechtigungen und Sicherheitsaktivitäten der letzten sieben Tage einsehen, was für mehr Transparenz und Kontrolle sorgt.

Live-Aktivitäten und umgestaltete Schnelleinstellungen

Darüber hinaus wurde bekannt, dass Google daran arbeitet, Live-Aktivitäten auf den Sperr- und Startbildschirm zu bringen und ein neu gestaltetes Layout für die Schnelleinstellungen einzuführen.

Welche Geräte unterstützen das Android 16 DP1 Update?

Android 16 DP1 ist jetzt fürs aktuelle Pixel 9 (Test) bis hin zur Pixel-6-Serie sowie für das Pixel Tablet und das Pixel Fold verfügbar. Google weist jedoch darauf hin, dass Geräte, auf denen Android 15 QPR (Quarterly Platform Release) Beta 1 läuft, vor der Installation der Android-16-Firmware vollständig gelöscht werden müssen.

Sobald wir das neue Android 16 DP1 heruntergeladen haben, werden wir Euch weitere Informationen über die neueste Version des Betriebssystems geben, die nächstes Jahr auf die Android-Handys kommt. Bleibt hier also unbedingt dran!

Was haltet Ihr von Googles Entscheidung, Android 16 früher als üblich zu veröffentlichen? Glaubt Ihr, dass die Veröffentlichung der stabilen Version auf eine Änderung des Zeitplans für die Markteinführung der Pixel-Hardware hindeutet?