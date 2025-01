Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt ist mittlerweile bekannt dafür, Schubladenverträge zu Smartphones anzubieten. Dies betrifft auch das aktuelle Angebot rund um das beliebte Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Das Mittelklasse-Smartphone gibt es hier nämlich mit 5G-Tarif für gerade einmal 9,99 Euro pro Monat. Dank einer Aktion bekommt Ihr sogar noch einen Akkusauger gratis on top, der Euch normalerweise noch einmal 100 Euro kosten würde. Bevor wir auf den Deal eingehen, verraten wir Euch noch, was das Xiaomi-Handy (Bestenliste) eigentlich auf dem Kasten hat.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G: Besser als der Nachfolger?!

Um dieser Überschrift direkt den Zahn zu ziehen: Nein, es ist nicht besser. Aber schlechter ist es auch nicht unbedingt – dafür aber deutlich günstiger. So lautet zumindest das Fazit aus unserem Test zum Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Sowohl das aktuelle Modell, als auch das hier angebotene Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, setzen auf einen 6,67 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, sowie eine Auflösung von 2.712 x 1.220 Pixel. Ebenfalls gleichgeblieben ist die Zertifizierung nach IP68.

Vor allem die Hauptkamera im Redmi Note 13 Pro+ weiß zu überzeugen. / © nextpit

Bei der Kamera bleibt es bei einem Triple-Setup, bestehend aus einer 200-MP-Hauptkamera, einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 2-MP-Makroshooter. Lediglich die Selfie-Kamera knippst Bilder nun mit 20 Megapixeln, statt den bisherigen 16 MP. Eine weitere (kleine) Änderung gab es beim Prozessor: Statt eines Snapdragon 7s Gen 3 setzt das Vorjahresgerät auf einen MediaTek Dimensity 7200 Ultra – mit einer identischen Speicherkonfiguration. Gleichbleibend ist auch die 120-W-Schnellladefunktion. Der Unterschied des aktuellen Midrangers sind also durchaus überschaubar, im Vergleich zum von uns ebenfalls getesteten Xiaomi Redmi Note 13 Pro+.

Guter Deal oder Kostenfalle?

Interessiert Ihr Euch für das Mittelklasse-Smartphone unter 400 Euro, könnt Ihr es bei MediaMarkt mit passendem Handyvertrag im 5G-Netz der Telefónica (o2) ergattern. Euch stehen die Farben "Aurora Purple" und "Midnight Black", sowie die größere Speicherkonfiguration von 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher zur Verfügung. Monatlich müsst Ihr mit 9,99 Euro rechnen, sowie einmalig 49 Euro für das Smartphone. Hier kommt noch ein Anschlusspreis über 39,99 Euro und zusätzlich 4,95 Euro für den Versand obendrauf.

Tarif-Check Tarif Telefonica Allnet Flat 10+7 GB Spezial Datenvolumen 17 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 € Einmalige Kosten 93,94 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ – 303,38 €

Dank der Aktion spart Ihr effektiv monatlich 2,90 Euro. Denn bei MediaMarkt zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten 333,70 Euro. Das Smartphone kostet Euch beim günstigsten Händler aktuell jedoch nur 303,38 Euro. Dementsprechend müsstet Ihr hier knapp 30 Euro zusätzlich zahlen. Da der Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite jedoch selbst noch einmal 100 Euro kosten würde, spart Ihr hier sogar etwas pro Monat.

Darum lohnt sich der Deal

Selbst ohne die Effektivpreisrechnung ist das Angebot spannend. Ihr bekommt eines der besten Mittelklasse-Smartphones mit 5G-Tarif für gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Das alleine ist schon ein richtig guter Deal. In Anbetracht, dass Ihr für das nur marginal bessere Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ derzeit deutlich mehr zahlt, wird dieses Angebot sogar noch einmal besser. Möchtet Ihr Euch also ein günstiges Smartphone schnappen oder seid schon länger auf der Suche nach einem Einsteigergerät in das Xiaomi-Universum, macht Ihr hier nichts verkehrt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ interessant für Euch oder soll es doch das neuere Modell werden? Lasst es uns wissen!