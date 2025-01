Während das Galaxy S25 weiterhin die Schlagzeilen beherrscht, bleibt Samsungs Mittelklasse-Smartphones ein Publikumsliebling. Das Galaxy A15 beispielsweise war Counterpoint zufolge im dritten Quartal 2024 das meistverkaufte Android-Handy, gefolgt von drei weiteren Samsung-Handys der A-Serie. Und genau diese Serie bekommt allem Anschein nach jetzt ein spannendes Update, das die Galaxy-Smartphones endlich auf Augenhöhe mit ihren Rivalen aus China bringt.

Konkret geht es um ein neues Samsung-Gerät – vermutlich das Galaxy A36 – das MySmartPrice in der IECEE-Zertifizierungsdatenbank entdeckt hat. Die Zertifizierung mit der Modellnummer SM-A336xx deutet darauf hin, dass die Markteinführung des Geräts kurz bevorsteht.

Schnelleres Aufladen für Galaxy Mid-Ranger?

Eine der aufregendsten Enthüllungen der Zertifizierung ist, dass das Gerät kabelgebundenes Laden mit 45 W unterstützt, basierend auf einer 10-Volt- und 4,5-Ampere-Konfiguration. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der 25-Watt-Ladegeschwindigkeit des Galaxy A35 (Test), die bei den meisten Mittelklassegeräten von Samsung Standard ist. Bislang laden nur das S24 Ultra und S24+ mit 45 W.

Das Samsung Galaxy A36 hat eine IECEE-Zertifizierung bekommen. / © Screenshot von MySmartPrice

Wie sich dieses Upgrade dann in ganz konkreten Ladezeiten auswirkt, bleibt abzuwarten. In unserem Test hat es das Galaxy A35 mit der 25-Watt-Ladegeschwindigkeit in etwa 1 Stunde und 15 Minuten von 0 auf 100 Prozent geschafft. Wenn das Galaxy A36 einen 5.000-mAh-Akku hat, könnte das Quick Charging mit dem Galaxy S24+ konkurrieren, das mit einem zertifizierten Adapter und Kabel in weniger als einer Stunde voll aufgeladen ist.

Der USB-C-Anschluss des Samsung Galaxy A35 unterstützt nur den USB 2.0-Standard. / © nextpit

Wir erwarten, dass Samsungs anderer anstehender Mid-Ranger, das Galaxy A56, ebenfalls über eine schnellere Ladegeschwindigkeit verfügt. Voraussichtlich haben beide Geräte die gleiche Akkukapazität – und werden damit auch sehr ähnlich schnell aufladen können.

Was ist sonst noch neu am Galaxy A36?

Neben der schnelleren Ladezeit sollen das Galaxy A36 und das Galaxy A56 auch ein überarbeitetes Rückseitendesign mit einem neuen Kameramodul im Inselstil haben. Details zu den Verbesserungen der Sensoren sind jedoch noch nicht bekannt. Unter der Haube dürften die beiden Geräte mit neuen Exynos-Prozessoren ausgestattet sein. Als Betriebssystem kommt wohl Android 15 mit Samsungs One UI 7 zum Eisnatz.

Das Galaxy A35 kam im März letzten Jahres auf den Markt. Damit könnt Ihr Euch auch ausmalen, wann der Nachfolger erscheinen wird. Wir rechnen noch im ersten Quartal des Jahres mit dem Galaxy A36 und seinem großen Bruder A56.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A35

Glaubt Ihr, dass schnelleres Aufladen bei einem Mittelklasse-Smartphone einen großen Unterschied macht? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren!