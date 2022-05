Gratis statt 2,99 €: Einzigartiges Handyspiel für iOS und Android

Mit dem Gratis-Download 57° North holt Ihr Euch aktuell ein ganz besonderes Mobile Game auf Euer Handy – und das völlig umsonst! Denn das Spiel erzählt nicht nur eine spannende Geschichte und bietet eine liebevoll gestaltete Grafik, es macht auch Gebrauch von den zahlreichen Sensoren in Eurem Smartphone. Klingt spannend? Wir fassen Euch zusammen, worum es in dem Titel geht.

NEXT PIT TV

Seht Ihr in Mobile Games nur nervige Kostenfallen, in denen alles blinkt und quietscht? Dann solltet Ihr Euch unbedingt das Spiel "57° North" herunterladen, das es aktuell für iOS und Android umsonst gibt. Dabei spart Ihr nicht nur 2,99 Euro im Vergleich zum Standardpreis, Ihr taucht in eine spannende Geschichte ein, die wunderschön illustriert wurde. Leider gibt es nur eine englische Sprachausgabe.

Im Google Play Store wird 57° North mit 4,2 Sternen von 502 Rezensionen bewertet. Da die Grafik in einem handgezeichneten Look gehalten ist, braucht Ihr kein aktuelles Gaming-Smartphone, um das Mobile Game zu spielen. Allerdings könnt Ihr Euch Zubehör basteln, um das Spiel noch immersiver zu machen.

Lohnt sich der Download von 57° North?

Beim Zubehör handelt es sich zum einen um die VR-Brille Google Cardboard und alle Modelle von Drittanbietern, die Ihr im Netz findet. Bei diesen legt Ihr Euer Smartphone als Bildschirm in die Brille und seht dann ein stereoskopisches 3D-Bild. Alternativ könnt Ihr Euch auch einen "Merge Cube" kaufen* oder als PDF herunterladen und selbst basteln. Eure Smartphone-Kamera kann die Symbole auf dem Quader erkennen und zeigt das Mobile Game in der Augmented-Reality darauf an.

In 57° North müsst Ihr Euch und Euren Freund Caleb nach einem Schiffsbruch retten. / © NextPit

Ohne Zubehör bewegen sich die gezeigten Bilder, wenn Ihr Euer Handy bewegt. Das sorgt auch schon für ein wenig mehr Immersion und sieht schick aus. Dabei müsst Ihr Entscheidungen treffen, die sich auf die Geschichte auswirken, die mit einem Schiffsbruch beginnt. Mehr will ich gar nicht verraten!

Ist der Download von 57° North sicher?

Laut Exodus, einer Seite zur Prüfung von Android-Apps, gibt es in 57° North keine Tracker, womit Eure persönlichen Daten sicher bleiben sollten. Dafür braucht das Mobile Game Zugriff auf sechs Android-Funktionen, da das Spiel die Kamera und den externen Speicher benötigt, um zu funktionieren, ist das aber nicht ungewöhnlich.

Unter iOS geben die Entwickler an, keine Daten zu tracken – auch hier würde ich also grünes Licht geben. Damit wünsche ich Euch ein schönes Ausprobieren des Mobile Games und freue mich auf Eure Tipps zu kostenlosen Handyspielen in den Kommentaren.