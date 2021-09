Gratis statt 21,99 €: Platz 2 der besten Wetter-Apps für iOS aktuell umsonst

Aktuell bekommt Ihr die iOS-App Weather Now anstatt für 21,99 Euro gratis! Ihr spart also mächtig Kohle, wenn Ihr Euch diese sehr umfangreiche Wetter-App jetzt fürs iPhone an Land zieht.

Manche Gratis-Angebote sind einfach zu gut, um sie nur in unseren zweimal wöchentlich erscheinenden App-Deals unterzubringen. Weather Now ist so ein Beispiel, denn hier erhaltet Ihr eine sehr umfangreiche und wirklich toll aussehende Wetter-App, die in der Premium-Version eigentlich mit 21,99 Euro ein ordentliches Loch in die Kasse reißen kann.

Aktuell bekommt Ihr sie allerdings gratis, weswegen Ihr besser erst einmal schnell die App herunterladet und danach dann diesen Beitrag zu Ende lest:

Wieso solltet Ihr Euch Weather Now installieren?

Wieso sollte man sich generell eine Wetter-App installieren? Genau – weil sie zumeist deutlich umfangreicher ist als das, was euch an Bordmitteln von Haus aus auf dem Smartphone zur Verfügung steht. Die Feature-Liste bei Weather Now ist lang. Es gibt u.a.:

15-Tage-Wettervorhersagekarte mit detaillierten täglichen Wetterbedingungen, unabhängigen Tag- und Nacht-Temperaturdiagrammen.

Stündliche 48-Stunden-Wettervorhersage mit detaillierten Informationen über die aktuellen und zukünftigen Bedingungen.

Datenbank mit über 100.000 Wetterstationen auf der ganzen Welt mit Echtzeitinformationen über die aktuellen Wetterbedingungen.

Wetter-Widgets mit den kurzfristigen und langfristigen Wettervorhersagen, in vielen verschiedenen Größen und Anpassungsoptionen.

Wetterradar von Rain Viewer, einschließlich NOAA-Radarinformationen.

Die aktuelle Temperatur und Wetterbedingungen in der Benachrichtigungsleiste.

Ihr könnt bis zu Eurem Haus in die Erde hineinzoomen / © NextPit

Natürlich könnt Ihr auch verschiedene Städte anlegen, deren Wetter Ihr auf dem Schirm haben wollt. Dennoch sind die Wetterdaten allein nicht der Top-Grund, sich die App zu installieren. Mir gefällt vor allem, dass Ihr mit einer schönen 3D-Ansicht unseres Planeten empfangen werdet, den Ihr nach Belieben drehen und in ihn hineinzoomen könnt.

Falls Ihr Euer iPhone in einem Stand parkt, könnt Ihr Bilder der Erde, unserer Milchstraße, der Sonne und vieles mehr auch als Bildschirmschoner anzeigen lassen. Die Bilder stammen übrigens von der NASA. Bei 72 Bewertungen bringt es Weather Now auf immerhin 4,5 Sterne. Die App kann auch in angepasster Optik auf dem iPad und auch auf der Apple Watch genutzt werden.

Lest auch: Wie Ihr kostenlose Apps für Android oder iOS finden und Betrug vermeiden könnt

Von Werbung bleibt Ihr verschont und auch von In-App-Käufen. Die Datenschutzrichtlinien des Entwicklers zeigen uns, dass er nicht nur Eure Standortdaten von Euch verlangt. Neben dem Standort hätte die App gerne Zugriff auf Nutzungsdaten, Kennungen und Diagnose-Daten.

Weather Now für Android

Falls Ihr als Android-Nutzer:in hier schon ganz neidisch mitlest: Ja, Weather Now gibt es auch für Android (hier herunterladen)! Haken an der Geschichte: Ihr könnt die App kostenlos herunterladen und auch drei Tage in der Premium-Version testen. Danach bekommt Ihr den vollen Funktionsumfang aber nur, wenn Ihr einmalig 30 Euro auf den Tisch des Hauses blättert, oder für 'nen Zehner im Jahr bzw. 2,29 Euro monatlich.

Falls Euch diese App nicht zusagt: Wir haben kürzlich erst unseren Artikel mit den besten Wetter-Apps für iOS und Android aktualisiert – dort findet Ihr also starke Alternativen!