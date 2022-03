Gratis statt 3,49 €: Schnappt Euch dieses 4,7-Sterne-Game für iOS & Android

Vor einigen Wochen empfahl ich Euch Enchanted Worlds von Syntaxity als kostenlosen Point-and-Click-Spaß. Das Puzzle-Adventure ist natürlich längst wieder kostenpflichtig, aber dafür gibt es von den selben Machern aktuell Blackthorn Castle kostenlos, sowohl für die iOS- als auch die Android-Fraktion. Leider kennen wir das Ablaufdatum nicht, und das Spiel ist bereits einige Tage im Angebot. Also first things first: Ladet Euch das Game erst einmal herunter, danach reden wir weiter!

Der Rest ist ein spannendes Rätsel-Abenteuer in Myst-Tradition. Ihr klickt Euch durch die grafisch liebenswerten Orte, immer auf der Suche nach wichtigen Gegenständen, verborgenen Geheimtüren und neuen Rätseln. Das Ganze ist sehr chillig, die Puzzles sind mitunter knifflig, aber fair – und wenn es gar nicht weitergehen sollte, könnt Ihr als In-App-Kauf Hinweise erwerben.

Alternativ könnt Ihr auf obiges Video mit dem kompletten Walkthrough klicken. Aber ich bitte Euch darum, nicht schnöde dem kompletten Video zu folgen. Investiert selbst ein wenig Hirnschmalz – es lohnt sich!

Auf der Suche nach weiteren Adventure-Spielen? Das sind unsere Empfehlungen für Adventures unter Android und iOS

Ist der Download von "Blackthorn Castle" sicher?

Das Spiel ist frei von Werbung und Ihr benötigt keinen Account. In-App-Käufe gibt es, wie bereits erwähnt – aber die könnt Ihr Euch sparen.

Auch hier habe ich einen Blick auf die Privatsphäre-Checker von Exodus geworfen. Dort werden wie bei Enchanted Worlds wieder vier Tracker und sechs verlangte Berechtigungen aufgelistet. Darunter erbittet sich das Spiel das Recht, auf externen Storage zu speichern. Das ist notwendig, da Euer Spielstand laufend gespeichert wird. Ansonsten bewegt sich auch sonst alles im Bereich des Üblichen.

Auch in diesem Spiel gibt es wieder das Postkarten-Feature. In der Datenschutzerklärung wird erklärt, dass genau dafür die Berechtigung für Fotos verwendet wird. Zugriff auf Eure Galerie gibt es also nicht.

Für mich ist auch dieses Spiel wieder ein Pflicht-Download. Wie sieht es bei Euch aus? Sind solche Knobel-Games was, was Euch entspannen lässt? Oder treiben sie Euch eher in den Wahnsinn? Schreibt es mir in die Kommentare!