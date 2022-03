5G-Handy für 289 Euro! Samsung stellt günstige Smartphones vor

NEXT PIT TV

In der vergangenen Woche konnten wir auf dem Samsung "Awesome"-Event das neue Galaxy A33 und das neue Galaxy A53 bewundern –Samsungs neue Mittelklasse. Jetzt legt Samsung auch im günstigsten Segment nach und veröffentlicht die neue M-Reihe und das Galaxy A13. Dabei setzen alle drei Modelle auf ein 6,6 Zoll FHD+-Display, das mit 1080 x 2408 Pixel auflöst. Das Galaxy M23 und das Galaxy M33 erreichen eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und das A13, als günstigster Vertreter der A-Reihe, erreicht 60 Hz.

Typische Mittelklasse-Kamerasysteme

Im Kamerasystem gibt es einige Unterschiede zwischen den Modellen. So setzt das Galaxy M23 auf ein Triple-Kamera-System mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera. Darüber hinaus verfügt das Smartphone über einen 8-MP-Ultraweitwinkelsensor und ein Tiefenobjektiv mit einer Leistung von 2 Megapixeln. Dahingegen orientieren sich die anderen Budget-Smartphones am Galaxy A33 und erscheinen mit einem Quad-Kamera-System.

Die Front des Samsung Galaxy M23 ähnelt den anderen beiden Modellen fast aufs Haar genau.! / © Samsung

Dabei nutzen sowohl das M33 als auch das Galaxy A13 eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln und ein 5-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Außerdem verfügen beide Geräte über Tiefen- und Makrosensoren, die jeweils eine Leistung von 2 Megapixel aufweisen. Die Selfie-Kamera erhält bei allen drei Modellen 8 Megapixel und ist in der Infinity-V-Notch an der Frontseite unterbracht.

Unschwer zu erkennen: Das Quad-Kamera-System des Samsung Galaxy M33! / © Samsung

Unbekannter Prozessor, der einiges leistet

Als Prozessoren nutzen die Smartphones bisher unbenannte SoCs mit acht-Kernen. Die Architektur der Kernels der M-Serie erinnert dabei an die Exynos 1200-Serie. Als günstigstes A-Modell verfügt das A13 über 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Das M23 erscheint ebenfalls mit 4 GB RAM dafür aber mit 128 GB Speicher. Das teurere M33 freut sich über 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Alle Geräte lassen sich durch eine microSD um bis zu 1 TB erweitern.

Allen Modellen gemein ist der wuchtige Akku. Alle drei Geräte erhalten eine Akkuleistung von 5.000 mAh, die sich beim M23 und dem M33 mit 25 Watt und beim Galaxy A13 mit 15 Watt laden lassen. Allerdings müsst Ihr bedenken, dass Samsung keine Netzteile mehr mit den Smartphones ausliefert. Der nachfolgenden Tabelle könnt Ihr die Farbvarianten und die unverbindlichen Preisempfehlungen entnehmen.

Samsungs neue A- und M-Serie Modell Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy M23 5G Samsung Galaxy M33 5G Farben Light Blue; Black; White Orange Copper; Light Blue; Deep Green Dark Blue; Khaki Green; Brown Preis 189,00 Euro 289,00 Euro 349,00 Euro Verfügbarkeit ab 25.03.2022 Ab sofort Ab 08.04.2022

Wie der vollständige Name vermuten lässt, verfügen die M-Modelle über 5G. Das Galaxy A13 muss sich dahingegen mit LTE begnügen. Alle Geräte erscheinen mit Android 12 auf dem die neue One UI 4.1 aufliegt. Wie die Geräte wirklich am Markt ankommen, muss sich natürlich noch zeigen. Gerade, wenn wir auf die Konkurrenz blicken, die bärenstarke Smartphones unter 300 Euro reihenweise auf den Markt wirft.

Was haltet Ihr von den neuen Smartphones? Denkt Ihr, sie bilden eine günstige Alternative zum A53 und dem A33? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!