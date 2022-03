Von 0 auf 50 in 5 Minuten! Realme GT Neo 3 lädt mit 150 Watt

Realme hat in China heute das neue Realme GT Neo 3 offiziell präsentiert. Neben dem günstigen Preis und dem MediaTek Dimensity 8100 kann das 6,7 Zoll große Smartphone vor allem bei der Akkuleistung punkten.

NEXT PIT TV

Nach mehreren Teasern zuletzt ist das Realme GT Neo 3 nun offiziell – und damit kurz nach dem GT 2 Pro bereits das nächste spannende Smartphone in diesem Jahr. Es ist zunächst nur in China zu haben, der globale Launch des Mittelklasse-Smartphones dürfte jedoch nicht in weiter Ferne liegen. Der Hersteller hat zwei verschiedene Varianten präsentiert, die sich im Wesentlichen durch die Ladegeschwindigkeit und die Akkukapazität unterscheiden.

Affiliate Angebot Realme GT Neo 2

Vor allem eines der beiden Modelle glänzt dabei mit einer extrem schnellen Ladeleistung. Während das "Standardmodell" einen 5.000 mAh Akku verwendet und sich über ein 80-Watt-Netzteil aufladen lässt, verfügt die zweite Version mit 4.500 mAh über etwas weniger Kapazität. Allerdings ist die Batterie in diesem Modell mit satten 150 Watt UltraDart aufladbar (Grüße gehen raus an OnePlus). Das bedeutet, dass der Akku sich innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen lässt.

Ordentliche Kamera und starkes Display

Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display verfügt eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Abtastrate von 1000 Hz. Dabei löst es mit 2.412 x 1.080 Pixel auf und hat eine Farbabdeckung von 100 Prozent im DCI-P3-Farbraum. In der Punch-Hole-Notch findet sich eine 16 Megapixel Selfie-Kamera mit einer Blende von f/2,45. Das Smartphone misst 163,3 x 75,6 x 8,2 mm und wiegt 188g.

Auf der Rückseite findet sich ein Triple-Kamera-System, bei dem die Hauptkamera 50 Megapixel bietet. Der IMX766-Sensor von Sony verfügt über einen optischen Bildstabilisator und eine f/1.88-Blende. Das Kamerasystem ergänzt sich durch eine 8 Megapixel Ultraweitwinkellinse, die über eine f/2.25-Blende verfügt, sowie ein Makro-Objektiv mit einer f/2.4-Blende.

Realme GT Neo 3 in Weiß... © notebookcheck.de ...Schwarz... © notebookcheck.de ...und in Blau! © notebookcheck.de

Leistung durch MediaTek-Prozessor

Beim SoC hat Realme definitiv nicht gespart. So findet sich der neue MediaTek-Dimensity-8100-Prozessor im Realme GT Neo 3. Die acht Kerne setzen sich aus vier Cortex-A78-basierten Kernels mit 2,85 GHz und vier 2,0 GHz starken Cortex-A55-Kernen zusammen. Das in 5 nm gefertigte SoC verfügt über eine "Mali-G510 MC 6"-GPU, um die nötige Grafikleistung für Spiele zu leisten. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Speicher- und Akku-Varianten. Die entsprechenden Preise und Speicherspezifikationen entnehmt Ihr der nachfolgenden Tabelle.

Realme GT Neo 3 Modell Speicher Preis Realme GT Neo 3 mit 80 Watt UltraDart 6 GB / 128 GB 1.999 Yuan (~285 Euro) Realme GT Neo 3 mit 80 Watt UltraDart 8 GB / 128 GB 2.299 Yuan (~330 Euro) Realme GT Neo 3 mit 80 Watt UltraDart 12 GB / 256 GB 2.599 Yuan (~370 Euro) Realme GT Neo 3 mit 150 Watt UltraDart 8 GB / 256 GB 2.599 Yuan (~370 Euro) Realme GT Neo 3 mit 150 Watt UltraDart 12 GB / 256 GB 2.799 Yuan (~400 Euro)

Auf diese umgerechneten Preise müsst Ihr natürlich noch etwas aufschlagen. Der Vorgänger mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher startete beispielsweise mit einem Preisschild von 550 Euro. Selbst für diesen Preis hätte uns Realme hier aber erneut ein hochattraktives Paket geschnürt.

Was haltet Ihr vom neuen Realme GT Neo 3? Denkt Ihr, dass das Smartphone in Zukunft den Midranger-Markt aufmischen kann? Lasst es uns wissen!