Der Snapdragon 8 Elite wurde letzten Monat offiziell vorgestellt, und jetzt gibt es erste Tests mit der ersten Welle von Spitzen-Smartphones , die mit dem neuen Prozessor ausgestattet sind. Während in ersten Berichten behauptet wurde, dass der Chip übermäßig viel Wärme produzieren würde, was sich auf die Akkulaufzeit auswirken könnte, deuten neue Ergebnisse auf das Gegenteil hin. Der Chip scheint demnach also sogar die Akkuleistung zu verbessern.

Auf dem Papier verfügt die CPU des Snapdragon 8 Elite über Oryon-Kerne mit deutlich höheren Taktraten als die des Snapdragon 8 Gen 3. Auch die "Adreno 830"-GPU verfügt über eine höhere Frequenz. Während diese Verbesserungen Bedenken hinsichtlich des Akkuverbrauchs und des Wärmemanagements aufkommen ließen, behauptet Qualcomm, dass das neue Snapdragon-Silizium sowohl effizienter als auch besser im Energiemanagement ist.

Test der Akkulaufzeit der neuen Snapdragon-8-Elite-Smartphones

Das OnePlus 13 und das kürzlich vorgestellte Asus ROG Phone 9 (Pro) gehören zu den ersten Geräten, die mit dem Snapdragon 8 Elite ausgestattet sind. Der YouTube-Kanal Dave2D hat beide Geräte getestet und dabei einige vielversprechende Erkenntnisse gewonnen.

Batterietest-Ergebnisse für die "Snapdragon 8 Elite"-Geräte im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen. / © Youtube/u/Dave2D

Wie erwartet, zeigten beide Handys bemerkenswerte Leistungssteigerungen bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Grafik. Die interessantesten Ergebnisse stammen jedoch von den Akku-Benchmarks, die mit diesen Geräten durchgeführt wurden.

Die Akkulaufzeit des OnePlus 13 und des Asus ROG Phone 9 Pro im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen

Die Tests haben ergeben, dass die Akkulaufzeit beider Geräte im Vergleich zu ihren Vorgängern deutlich länger ist. So erreichte das OnePlus 13 in den synthetischen Akku-Benchmarks 17 Stunden und 25 Minuten, eine beachtliche Verbesserung von 43 Prozent gegenüber dem OnePlus 12, das 12 Stunden und 13 Minuten schaffte. In Spielen hielt das OnePlus 13 5 Stunden und 39 Minuten durch, was eine Steigerung von 47 Prozent gegenüber den 3 Stunden und 51 Minuten des Vorgängers bedeutet.

Test der Akkulaufzeit von OnePlus 13 und Asus ROG Phone 9 Pro Gerät PCMark Akku-Test Genshin Impact Akkukapazität OnePlus 13 17 Stunden 25 Minuten (~43 %) 5 Stunden 39 Minuten (~47 %) 6000 mAh (11 %) OnePlus 12 12 Stunden 13 Minuten 3 Stunden 51 Minuten 5400 mAh ROG Phone 9 Pro 14 Stunden 29 Minuten (~30 %) 4 Stunden 57 Minuten (~35 %) 6000 mAh (5 %) ROG Phone 8 Pro 11 Stunden 10 Minuten 3 Stunden 42 Minuten 5700 mAh

Auch das ROG Phone 9 Pro legte deutlich zu und hielt in synthetischen Tests 14 Stunden und 29 Minuten durch, was etwa 30 Prozent länger ist als die 11 Stunden und 10 Minuten, die das ROG Phone 8 Pro erreichte. Bei Spiele-Benchmarks erreichte das ROG Phone 9 Pro eine Laufzeit von fast 5 Stunden, was eine Verbesserung von 35 Prozent gegenüber den 3 Stunden und 42 Minuten des Vorgängermodells bedeutet. Diese Ergebnisse zeigen allesamt einen deutlichen Sprung in der Akkuleistung.

Erwähnt werden sollte allerdings auch, dass beide Geräte mit etwas größeren Akkus ausgestattet sind, die zu den längeren Laufzeiten beitragen. Das OnePlus 13 hat einen 6.000-mAh-Akku, was einer Kapazitätssteigerung von 11 Prozent entspricht, während das ROG Phone 9 Pro einen 5.800-mAh-Akku besitzt, der nur 5 Prozent größer ist als der seines Vorgängers. Trotz dieser Steigerungen übersteigt der Zuwachs an Akkulaufzeit bei weitem den Größenzuwachs, was darauf hindeutet, dass die Effizienzverbesserungen von Qualcomm eine wichtige Rolle spielen.

Mit Blick auf die Zukunft wird es interessant sein zu sehen, wie die kommenden Smartphones mit Snapdragon 8 Elite bei der Leistung abschneiden. Auf der Grundlage dieser ersten Ergebnisse ist jedoch klar, dass Nutzer:innen, die auf diese Geräte umsteigen, eine deutlich längere Akkulaufzeit erwarten können.

Was haltet Ihr von diesen Benchmarks? Erwägt Ihr ein Upgrade auf ein Snapdragon-8-Elite-Gerät? Und falls ja: Habt Ihr bereits ein entsprechendes Modell im Auge?