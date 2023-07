Huawei Band 8 jetzt auch in Deutschland – Huawei Band 7 heute im Prime-Deal

Ist das Huawei Band auch im Vergleich der besten Fitness-Tracker mit dabei?

Huawei präsentiert das Band 8 in drei Farben

Ob Fitness-Tracker oder Smartwatch lässt sich bei der jetzt auch für deutsche Verkaufsregale präsentierten Huawei Watch Band 8 nicht genau bestimmen. Für einen Preis von 59 Euro ist das Wearable ab sofort in den Farben Midnight Black (Schwarz), Sakura Pink und wie auf dem Titelbild zu erkennen in Grün erhältlich.

Huawei präsentiert den Fitness-Tracker Band 8 in drei Farben! / © Huawei

Dafür bietet der chinesische Hersteller für das 43,45 x 24,54 x 8,99 mm große und 14 g (ohne Armband) leichte Band 8 ein 1,47 Zoll schmales, touchsensitives AMOLED-Display mit einer Auflösung von 368 x 194 px bei 282 ppi. Neben den drei TPU, beziehungsweise Silikon-Armbänder, bietet der Hersteller noch optional ein "Vibrant Orange" farbendes Nylon-Armband an. Seitlich befindet sich zusätzlich zur Display-Bedienung eine Hardwaretaste.

Wie bereits angedeutet, lässt sich die Geräteklasse nicht so genau bestimmen. Waren die Huawei-Bänder einst als Fitness-Tracker ausgelegt, so ist mit einem Herzfrequenzsensor, Beschleunigungs-, Gyroskop- und 6-Achsen-Inertial-Sensor reichlich Technik verbaut, welche man so eher von einer Smartwatch erwarten würde.

So lässt sich das Huawei Band 8 auch mit einem iOS- oder Android-Smartphone koppeln, um so eingehende Benachrichtigungen zu beantworten. Auch die Smartphone-Kamera oder Spotify lässt sich durch das Band 8 steuern. Natürlich lassen sich am Smartphone später getrackte Fitnessdaten wie den Sauerstoffanteil im Blut, den Schlaf (TruSleep 3.0) und mit TruSeen 5.0 den kontinuierlichen Herzschlag auswerten.

Huawei Band 8 ist 5 ATM Wasserfest und läuft 14 Tage am Stück

Huawei gibt für die 5 ATM geprüfte smarte Uhr keine Kapazität des fest verbauten Akkus an, gewährt jedoch eine Laufzeit von 14 Tagen mit einer Akku-Ladung. Hierfür setzt der Konzern folgendes Szenario an:

Die Erfassung der Herzfrequenz ist immer eingeschaltet, HUAWEI TruSleep ist nachts ausgeschaltet, 30 Minuten Training pro Woche, Nachrichten eingeschaltet (50 Nachrichten, 6 Anrufe und 3 Alarme pro Tag) und das Display wird 200 Mal pro Tag eingeschaltet.

Wollt Ihr allerdings 60 Minuten pro Woche trainieren, die automatische SpO2-Überwachung und Stresserkennung aktivieren, dann reicht der Akku nur noch für 9 Tage. Ist vermutlich aber auch okay, oder?

Huawei Band 7 im "Amazon Prime Day"-Deal

Das Huawei Band 7 ist aktuell im "Amazon Prime Day"-Angebot für 44 Euro zu haben! / © Huawei | edit by nextpit

Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben: Heute am 11. Juli 2023 ist bei Amazon der Prime Day und wie es der Zufall will, gibt es das Huawei Band 7 – also den Vorgänger – im Deal-Angebot für 44 Euro. Auch der Vorgänger ging einst für 59 Euro an den Start und hat unserem Depeche-Mode-Fan ganze vier Sterne im ausführlichen Test des Huawei Band 7 aus dem Kreuz geleiert.

In den Farben Schwarz und Pink bekommt Ihr ein 1,47 Zoll großes AMOLED-Display mit einer AOD-Funktion und einer Auflösung von 194 x 368 px bei 282 ppi. Der 44,35 x 26 x 9,99 mm große Fitness-Tracker bietet einen Wasserschutz nach ATM 5 und sollte für Euren täglichen Trainingsbahnen im Schwimmbad ausreichend sein. Aber bitte keine Tauchgänge absolvieren!

Das Huawei Band 7 bietet 96 Sportmodi und trackt neben Eurer Herzfrequenz, den Schlaf, euren Stress und auch den SpO2-Wert. Auf GPS und NFC müsst Ihr allerdings verzichten. Der 180 mAh starke Akku soll laut Casi für 14 Tage ohne erneute Aufladung reichen. Seid Ihr Extremsportler und bringt das Huawei Band 7 an seine Grenzen, verkürzt sich die Laufzeit auf 9 bis 10 Tage. Auch noch gut, oder?