Mit seiner neuen Powerbank-Serie startet Ugreen den Großangriff auf den gestandenen Powerbank-Hersteller Anker. Mit der 130-W- und 100-W-Variante stellen wir Euch die beiden neuen Powerbank-Modelle von Ugreen vor. Die Powerbanks sind im Flugzeug zugelassen und nehmen dank der Säulenform wenig Platz im Handgepäck weg. Noch dazu haben die Powerbanks ein spezielles Feature für Geräte mit geringer Stromstärke. nextpit fasst für Euch alle Informationen in diesem Beitrag zusammen.

Neue Powerbanks von Ugreen: Gelungener Mix aus Kapazität und Leistung

Neben zahlreichen Hochleistungs-Ladegeräten, wie dem Nexode 160 W Pro Charger (Test) oder Powerstations (Bestenliste), wie der Ugreen PowerRoam 2200 (Test), gibt es nun auch neue Powerbanks von Ugreen, von denen wir Euch zwei Modelle näher vorstellen. Es gibt zwei Powerbank-Modelle: Eine Powerbank mit einer Kapazität von 12.000 mAh und einer maximalen Ausgangsleistung von 100 W und eine 20.000 mAh starke Variante mit 130 W Leistung. Neben den bereits erwähnten Unterschieden in Sachen Kapazität und Ausgangsleistung, halten sich die Unterschiede in Grenzen. Bei der 100-W-Powerbank gibt es einen USB-C-Anschluss und einen USB-A-Anschluss. Das 130-W-Modell hat hingegen einen weiteren USB-C-Port.

Die Nutzung der Ugreen-Powerbanks ist ungefährlich. Der Hersteller verpackt in die Geräte einen 13-fachen Sicherheitsschutz. Unter anderem sind ein Überhitzungs-, Unterhitzungs- und Überladungsschutz enthalten. Darüber hinaus überwacht das sogenannte "Thermal Guard System" 200 Mal pro Sekunde die Temperatur der Powerbank.

Beide Powerbanks teilen das gleiche Design. Die Powerbanks haben eine rechteckige Form mit zwei Gummistreifen auf der Rückseite, um auf dem ICE-Tisch nicht das Weite zu suchen. Es gibt eine Taste, mit der Ihr die Powerbank aktiviert und den Erhaltungslademodus aktiviert. Mit dieser Funktion laden die Powerbank sogar Geräte mit geringer Stromstärke, so wie In-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) oder Smartwatches (Bestenliste). Außerdem lest Ihr am Smart-Display die Ausgabeleistung für jeden Anschluss ab und seht, wie lange die Powerbank angeschlossene Geräte noch laden kann. Im Standby-Modus zeigt das Display lediglich den Restakkustand der Powerbank.

Die 130-W-Powerbank von Ugreen lädt drei Geräte gleichzeitig. Das Besondere: Der USB-C-Port-1 lädt mit bis zu 100 W. / © Ugreen

Besonders für Pendler, Abenteurer oder diejenigen unter Euch, die oftmals unterwegs arbeiten, sind die Powerbanks die perfekten Begleiter, um jederzeit Strom parat zu haben. Hinzu kommt, dass die Ugreen-Powerbanks die folgenden Schnellladeprotokolle unterstützen:

Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply (PPS)

Quick Charge (QC)

Adaptive Fast Charging (AFC)

FastCharge Procotol (FCP)

SuperCharge Protocol (SCP)

Preislich haben die Powerbanks von Ugreen einen immensen Vorteil gegenüber Powerbanks von Anker. Die 130-W-Powerbank kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 99,99 Euro. Die 100-W-Variante 49,99 Euro (UVP). Zum Verkaufsstart bekommt Ihr die 130-W-Powerbank kurzzeitig für 69,99 Euro, während Euch die 100-W-Powerbank 39,99 Euro kostet.

Seid Ihr an einem Testbericht der Powerbanks interessiert? Worauf legt Ihr besonderen Wert bei diesen Geräten? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Hinweis: Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen nextpit und Ugreen entstanden. Diese Zusammenarbeit beeinflusst wie gewöhnlich in keiner Weise die redaktionelle Meinung von nextpit.