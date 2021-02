Entsperren mit Maske & Controller-Support: iOS 14.5 mit coolen Features

Apple hat damit begonnen, die Beta seines mobilen Betriebssystems iOS 14.5 zu verteilen und wir können somit einen Blick auf erste Neuerungen werfen. Neu dabei sind die Controller-Unterstützung für Xbox und PlayStation sowie die Möglichkeit, via Apple Watch das iPhone zu entsperren, während man eine Maske trägt.

Immer, wenn eine neue Beta-Runde eingeläutet wird, verteilt Apple das aktuellste iOS – mittlerweile sind wir bei iOS 14.5 angelangt – zunächst an die Menschen mit Entwickler-Accounts. Auf diese Weise können wir dann immer sehr schnell in Erfahrung bringen, was sich neben Bugfixes erwarten lässt. Auch dieses Mal sind wieder einige interessante Features hinzugekommen, unter anderem zum Entsperren des iPhones.

Entsperren des iPhones via Apple Watch

Während es einem Smartphone-Nutzer mit Fingerabdrucksensor herzlich egal ist, ob er gerade Maske trägt oder nicht, ist das für Face-ID-Nutzer problematischer. Bislang führte der Umweg dann über die Code-Eingabe, um das iPhone zu entsperren. Künftig wird das jedoch auch mit der Apple Watch möglich sein.

Mit iOS 14.5 entsperrt Ihr Euer iPhone trotz Maske – via Apple Watch / © DenPhotos / Shutterstock.com

Voraussetzung dafür ist eine Apple Watch mit watchOS 7.4 und natürlich ein iPhone mit iOS 14.5. In den Einstellungen lässt sich dann "Entsperren mit Apple Watch" aktivieren und wenn das iPhone dann erkennt, dass Ihr eine Maske tragt, wird es automatisch entsperrt, wenn die entsprechende Verbindung zur Apple Watch besteht. Das soll so schnell vonstatten gehen, dass es eine tatsächliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Workaround darstellt.

Controller-Support für iPhones und iPads mit iOS 14.5

Weiter hat es Apple hinbekommen, dass Geräte mit iOS 14.5 eine Controller-Unterstützung sowohl für die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 erhalten. Erste Hinweise darauf gab es bereits im letzten Jahr unter iOS 14.3. Ihr erhaltet also die Möglichkeit, sowohl die Series-X-Controller als auch die DualSense-Controller der Japaner mit iPhones oder iPads gekoppelt werden können, die über diese jüngste Beta des Betriebssystems verfügen. Spannend dürfte dabei sein, ob es gelingt, auch die neuen Features der DualSense-Controller zu integrieren.

Können auch die neuen Funktionen des DualSense-Controllers genutzt werden?/ © Sony

iOS 14.5 bietet darüber noch einige weitere neue Funktionen und natürlich die obligatorischen Bugfixes, aber diese beiden genannten scheinen mir die interessantesten zu sein. Frage an Euch: Welche der Funktionen ist für Euch spannender? Wartet Ihr verzweifelt auf einen praktischeren Weg, das iPhone beim Tragen einer Maske zu entsperren oder lauert Ihr eher auf den Controller-Support?