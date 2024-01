Nächster Versuch: Iridium kündigt standardbasierte Satellitenkonnektivität an

Iridium ist für seine Satellitentelefone bekannt und hat sich 2023 mit Qualcomm für Snapdragon Satellite zusammengetan. Allerdings wurde das Projekt kurze Zeit spät heimlich, still und leise wieder begraben. Heute hat das Unternehmen auf der CES 2024 einen neuen Vorstoß in die Satellitenkonnektivität angekündigt. Anders als die Snapdragon-Initiative basiert Project Stardust auf einem öffentlichen Standard, was die Chancen erhöht, dass es auch normale Smartphones und andere vernetzte Geräte für Verbraucher erreicht.