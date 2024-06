Der Anbieter sim.de ist für günstige Handytarife durchaus bekannt. Doch wusstet Ihr, dass Ihr hier auch Smartphones mit Euren Verträgen bekommt? So könnt Ihr Euch derzeit das neue Sony Xperia 1 VI mit gratis Sony WH-1000XM5 Bluetooth-Kopfhörern für gerade einmal 39,99 Euro monatlich sichern. Ob sich das Angebot lohnt und worauf Ihr hier unbedingt achten solltet, erfahrt Ihr im nextpit-Tarif-Check.

Mit einem Preis von 1399 Euro hat Sony das neue Xperia 1 VI in Deutschland auf den Markt gebracht. Möchtet Ihr nicht unbedingt Eure Kaffeekasse plündern oder seht es einfach nicht ein, so viel Geld auf einmal für ein Smartphone zu bezahlen, sind Tarif-Deals die optimale Lösung. Bei sim.de bekommt Ihr jetzt einen Handyvertrag mit einem etwas geringeren Datenvolumen und gratis Sony WH-1000XM5 (Test) für 39,99 Euro monatlich.

Foto-Fans und KI-Nerds aufgepasst — Das neue Sony-Flaggschiff hat es in sich

Das OLED-Display des Sony Xperia 1 VI ist im Vergleich zum Vorgänger, dem Xperia 1 V (Test), etwas kleiner, misst allerdings immer noch 6,5 Zoll und verfügt über eine FHD+-Auflösung. Das Besondere am neuen Panel ist jedoch die KI-Steuerung, durch die das Display 1,5-mal heller werden soll als beim Modell aus 2023. Zusätzlich dazu soll die verbaute künstliche Intelligenz auch den Autofokus verbessern, eine genauere Objekterkennung und die Zusammenführung der 3-Xperia-Kamera-Apps ermöglichen.

Das Sony Xperia 1 VI verfügt über ein 6,5-Zoll-OLED-Display / © Sony

Wer Sony kennt, weiß, dass die Smartphones vor allem bei den Kameras punkten können. Der Hersteller ergänzt die 48 MP Hauptkamera durch zwei zusätzliche Zoomstufen und das 12 MP Teleobjektiv um einen erweiterten stufenlosen Zoom. Als Prozessor findet sich im Xperia 1 VI das Flaggschiff-SoC Snapdragon 8 Gen 3 mit 256 GB Flash-Speicher und 12 GB RAM. Das neue Sony-Modell bringt also alle Voraussetzungen mit, um eines der besten Smartphones 2024 zu werden.

Der Xperia-Deal im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, lässt sich der Hersteller das spannende Datenblatt teuer bezahlen. Bei sim.de könnt Ihr jetzt allerdings für kurze Zeit die Allnet Flat 3 GB abschließen und zahlt dann nur 39,99 Euro im Monat. Zugegeben, das ist nicht sonderlich viel Inklusivvolumen, allerdings habt Ihr auch die Möglichkeit, für einen höheren monatlichen Preis mehr Daten zu erhalten. Möchtet Ihr jedoch sparen, empfiehlt sich die 3 GB Variante.

Bei einem Handyvertrag von sim.de steht Euch das 5G-Netz der Telefonica zur Verfügung. Außerdem surft Ihr mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 Mbit/s. Bei der hier vorgestellten Allnet Flat müsst Ihr zudem mit 39,99 Euro für die Geräte rechnen, sowie 29,99 Euro in Form eines Anschlusspreises. Neben der klassischen schwarzen Variante könnt Ihr die 256 GB Version des Sony Xperia auch in Khaki Green bestellen — am Preis ändert dies jedoch nichts.

Allnet-Flat 3 GB Datenvolumen 3 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 € Einmalige Gesamtkosten 69,98 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.029,74 € Reguläre Gerätekosten Sony Xperia 1 VI — 1.289,00 €

Sony WH-1000XM5 — 279,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 22,47 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Angebot von sim.de?

Kommen wir zum spannenden Teil. sim.de verlangt nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten insgesamt 1029,74 Euro von Euch. Das Xperia 1 VI kostet Euch im Netz als Neugerät mindestens 1289 Euro. Für die Sony-Kopfhörer müsstet Ihr zusätzlich 279,99 Euro zahlen. Dementsprechend ergibt sich eine effektive Ersparnis pro Monat von 22,47 Euro.

Bevor Ihr hier freudestrahlend zuschlagt, solltet Ihr Euch bewusst sein, dass 3 GB Datenvolumen schnell aufgebraucht sind. Es empfiehlt sich also, einen weiteren Handyvertrag in der Hinterhand zu haben. Sitzt Ihr jedoch im Homeoffice und seid ohnehin kaum unterwegs, reicht Euch dieses Inklusiv-Volumen natürlich vollkommen aus. Die hohe effektive Ersparnis ist jedoch Grund genug, um eine klare Empfehlung für das Angebot auszusprechen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Sony Xperia 1 VI schon auf Eurer Liste? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!