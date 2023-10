Keine Mehrwertsteuer: Echte Bestpreise bei MediaMarkt und Saturn!

Passend zum Ende des Monats bieten MediaMarkt und Saturn wieder eine spannende Aktion an. Denn Ihr könnt gerade eine Vielzahl von Tech-Deals abgreifen, bei denen Ihr den Mehrwertsteueranteil in Höhe von 15,996 Prozent spart. Auch wenn die Liste der Ausnahmen mit jedem Mal größer zu werden scheint, sind weiterhin spannende Deals verfügbar und teilweise sogar Bestpreise möglich.

Da die Auswahl hier mehr als überwältigend ist, haben wir uns einige Deals herausgepickt und stellen sie Euch nachfolgend etwas genauer vor. Bei den Angeboten schauen wir auch auf die Preishistorie, da die Preise gerne vor einer solchen Aktion angehoben werden und verraten Euch, wie hoch der aktuelle nächstbeste Preis liegt.

Die besten Angebote der Aktion im Überblick

Roku Streambar

Die Roku Streambar ist eine Mini-Soundbar mit integrierter Streaming-Funktion. In der Regel kostet Euch das Gerät 64 Euro im Netz, doch manchmal gibt es auch Deals, bei denen Ihr nur 49,99 Euro zahlt. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion erreicht die Streambar einen neuen Tiefstpreis und Ihr müsst nur noch 41,18 Euro auf den Tresen legen.

Die Roku Streambar misst gerade einmal 6,09 cm in der Höhe und 35,56 cm in der Höhe, wodurch sie unter (fast) jeden Smart-TV passt. Die integrierte Streaming-Funktion ermöglicht die Übertragung von Inhalten in HDR, 4K und HD. Durch Bluetooth könnt Ihr Euren Fernseher und Euer Smartphone schnell und einfach verbinden. Steuern könnt Ihr die Streambar entweder über die sprachgesteuerte Fernbedienung oder über die App. Außerdem ist das Gerät mit allen gängigen Sprachassistenten wie Apple AirPlay 2 oder dem Google Home Assistant kompatibel.

Ninebot Max G30D II

Auch Fans der Elektromobilität kommen hier gerade voll auf Ihre Kosten. Denn der Ninebot Max G30D II ist derzeit zum absoluten Tiefstpreis erhältlich. Hier zahlt Ihr jetzt nur noch 588,23 Euro, statt der üblichen 700 Euro, die Euch der Elektroroller sonst kostet. Der bisherige Bestpreis lag bei 599 Euro, wodurch das Angebot noch einmal etwas darunter liegt.

Der Hersteller gibt bei dem E-Scooter eine maximale Reichweite von 65 km an, die Ihr mit höchstens 20 km/h erreichen könnt. Insgesamt gibt es drei Geschwindigkeitsstufen sowie elektronische Hinterradbremsen und eine Trommelbremse vorn. Der Motor hat eine Leistung von 350 Watt, während die Batterie mit 551 Wh recht ausdauernd ist.

GoPro-Modelle

Während der Aktion sind auch verschiedene GoPro-Modelle günstiger zu haben. So kostet Euch die GoPro Hero 12 derzeit nur 378,14 Euro, statt der üblichen 430 Euro. Die GoPro Hero 11 gibt es bereits für 336,13 Euro und kostet Euch normalerweise mindestens 370 Euro. Zu guter letzt ist auch die GoPro Hero 10 reduziert und so verlangen die Elektrofachmärkte derzeit nur 252,09 Euro. Der Preis im Netz liegt normalerweise bei rund 275 Euro. Bei allen Angeboten handelt es sich um bisher nie dagewesene Bestpreise.

Die Modelle unterscheiden sich untereinander in Ihrer Leistung und sind vor allem für Sportler sehr interessant. Denn die HyperSmooth-Stabilisierung sorgt dafür, dass Ihr stets tolle Aufnahmen erhaltet. Die Kameras sind zudem extra robust gebaut und Wasserdicht, so dass Ihr sie problemlos zur nächsten Klettertour mitnehmen könnt.

Der Vorgänger: Die GoPro Hero 9 im Test

Weitere spannende Angebote der Aktion

Die Auswahl der passenden Angebote ist dieses Mal besonders schwer. Denn die Deals sind teilweise wirklich interessant. Dementsprechend findet Ihr nachfolgend noch einige andere Deals, die sich wirklich lohnen. In den Klammern findet Ihr den jeweils nächstbesten Preis für die Geräte.

Natürlich findet Ihr auf der Aktionsseite von MediaMarkt* und Saturn* noch deutlich mehr Angebote zur Mehrwertsteuer-Aktion. Doch gerade bei diesen Angeboten können wir mit Sicherheit sagen, dass Ihr sie gerade nirgends günstiger bekommt.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist ein anderer spannender Deal dabei, den wir hier vergessen haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!