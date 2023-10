Samsung Galaxy S25: Möglicherweise mehr Gaming-Power als ein iPhone

Mit der Vorstellung des Snapdragon X Elite hat Qualcomm das ARM-Rennen gegen Apple befeuert. Die neue Plattform mit eigens entwickeltem Prozessor namens Oryon kommt auf Windows-PCs und Laptops zum Einsatz. Abgesehen von größeren Geräten bestätigt Qualcomm auch, Oryon-Kerne in mobilen SoCs in Smartphones einzusetzen, was es zu einem Kandidaten fürs Galaxy S25 macht.