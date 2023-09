Mobile Gaming auf dem iPhone 15 Pro: Macht mich Apple zum iPhone-Fan?

Apple wird das mobile Gaming komplett umkrempeln. Mit dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max schafft Apple etwas, was bisher noch kein anderer Android-Hersteller geschafft hat: Echtes Gaming auf dem Handy!

Ohne jeglichen Druck kündigt Apple an, dass man auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max Triple-A-Videospiele spielen kann. Und das nativ, "on device", wie man so schön sagt, ohne Cloud-Gaming! Triple-A- oder AAA-Spiele sind Premium-Spiele wie die großen Mainstream-Titel, die Ihr auf PS5, Xbox Series X oder PC findet.

Hier findet Ihr raus, wo Ihr das iPhone 15 Pro und Pro Max vorbestellen könnt, um Death Stranding und Resident Evil zu spielen.

In diesem Jahr werde ich wahrscheinlich meine größte Kehrtwende vollziehen. Ich bin kurz davor, zur dunklen Seite zurückzukehren und zum Apple-isten zu werden. Ja, Antoine Engels, ein Tech-Journalist, der der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannt ist und dessen Meinung absolut niemanden interessiert, verkündet Euch mit viel Trara, dass er dabei ist, seine Meinung über Apple und seine iPhones zu ändern.

Ich hatte fast das Bedürfnis, Tim Cook nach dem Apple-Event am Dienstag einen dicken Knutscher zu geben. Nicht, weil die 15er-iPhones alle billiger sind als die 14er-iPhones im letzten Jahr. Nicht, weil Apple dank des Drucks der EU endlich auf USB-C umgestiegen ist. Nein, der absolute Hype, der das Schreiben dieses seltsam schmeichelhaften Stimmungsberichts über den Heiligen Apfel antreibt, ist das Gaming!

Es ist doch wirklich total verrückt: Auf dem iPhone 15 Pro mit seinem A17 Pro kann man Spiele wie Assassin's Creed: Mirage, Resident Evil: Village oder Death Stranding lokal spielen. Apple und seine Partnerverlage werden also Premium-Spiele portieren, die normalerweise nur für Konsolen und PCs erhältlich sind. Selbst Asus, der selbsternannte Paladin des mobilen Gamings, ist noch nicht so weit gegangen.

Das iPhone 15 Pro wird das erste echte Gaming-Smartphone der Welt

Ich weiß, ich muss mich beruhigen und aufhören, Euch mit Superlativen zu überhäufen. Aber vor ein paar Monaten habe ich erklärt, dass Gaming-Smartphones nicht viel taugen.

Ich warf ihnen vor, dass sie viel zu leistungsstark für den vorhandenen Spielekatalog sind. Und ich warf den Herstellern vor, dass sie nicht mit Verlegern und Entwicklern zusammenarbeiten, um anspruchsvolle Videospiele anzubieten, die die Leistungsfähigkeit von Gaming-Smartphones voll ausschöpfen können. Kurz gesagt: Ein Gaming-Smartphone wie das Asus ROG Phone 7 Ultimate (Test), mit dem man Mini- oder Indie-Spiele spielen kann, ist nutzlos.

Doch mit dem iPhone 15 Pro wird sich das ändern. Die Möglichkeit, echte Konsolen-/PC-Spiele unterwegs zu spielen, das ist für mich der Sinn eines Gaming-Smartphones.

Ja, man könnte mir entgegenhalten, dass Cloud-Gaming oder Remote-Play es bereits ermöglichen, Konsolenspiele auf dem Smartphone zu spielen. Das ist auch richtig. Aber beim Remote Play müsst Ihr die Konsole besitzen, um die Spiele zu starten und sie auf Euer Handy zu spiegeln. Beim Cloud-Gaming könnt Ihr Euch zurücklehnen, wenn Ihr in einer weißen Zone wohnt oder Eure Verbindung zu langsam ist.

Nicht umsonst boomt der Markt für tragbare "Konsolen" (eher Mini-PC-Gaming). Steamdeck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, ... Wie man an unseren Artikeln zu diesem Thema sehen kann, gibt es ein echtes Interesse an Geräten, auf denen große Spiele nativ laufen.

Schaut Euch unser Hands-on mit dem Lenovo Legio Go an.

Aber selbst mit diesen Produkten ist das PC-Erlebnis immer noch weit von der Plug&Play-Funktionalität einer Nintendo Switch entfernt. Ihr müsst Euren Computer gut konfigurieren, an den Spieleinstellungen herumbasteln, etc.

Mit dem iPhone 15 Pro wird Apple all diese Einschränkungen beseitigen.

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate ist viel zu leistungsstark für aktuelle Android-Spiele. / © NextPit

Ist das iPhone 15 Pro wirklich leistungsstark genug, um eine tragbare Konsole zu sein?

Ja, das iPhone 15 Pro ist zweifellos leistungsfähiger als zum Beispiel eine PS4. Das ist unbestreitbar. Theoretisch spricht nichts dagegen, dass ein Konsolen-/PC-Spiel auf einem iPhone läuft, wenn es um die Bruttoleistung geht.

Der A17-Pro-Chip, der für die iPhones 15 Pro und Pro Max reserviert ist, ist in 3 nm gefertigt, der weltweit erste Chip dieser Art, und kann eine noch nie dagewesene Menge an Transistoren (19 Milliarden) verarbeiten.

Im Vergleich zum A16-Bionic-Chip, der im iPhone 14 Pro verbaut war, schätzt Apple die Leistungssteigerung auf 10 Prozent. Beim Grafikprozessor wäre der Fortschritt noch größer, da ein zusätzlicher Kern (6 Kerne statt 5) die Leistung um 20 Prozent steigern würde.

Der A17 Pro ist auch in der Lage, die Hardware durch Raytracing zu beschleunigen. Dasselbe gilt für die Skalierung in Metal FX. Diese Technologie, die mit Nvidias DLSS und Intels XeSS konkurriert, wurde direkt von Macs übernommen, um die Portierung von Konsolen-/PC-Spielen zu optimieren.

Ich erkenne kein technisches Hindernis, dass ein Spiel wie Assassin's Creed: Mirage auf dem iPhone 15 Pro mit mindestens 30 FPS in 1080p läuft, aber was den Nutzen oder zumindest die Auswirkungen von Raytracing angeht, bin ich mir nicht so sicher. Ziemlich sicher bin ich hingegen, dass die Portierungen der verschiedenen Spiele ein Grafik-Downgrade mit sich bringen werden, das scheint mir unvermeidlich.

Aber die wirkliche technische Grenze ist meiner Meinung nach der Speicherplatz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Spiele mit einer Größe von 50 GB auf einem iPhone 15 Pro mit 128 GB installiere. Ich bin gespannt, wie Apple diese Problematik angehen wird. Auch die Gefahr der Überhitzung des iPhones und Thermal Bridging sind ein großes Thema für den Hersteller.

Auszug von Apple mit Bildern von Assassin's Creed: Mirage auf dem iPhone 15 Pro:

Nein, das iPhone 15 Pro wird nicht "zu klein" für Spiele sein

Es ist jedoch offensichtlich, dass es potenzielle Hindernisse für ein optimales Gaming-Erlebnis gibt, wenn man auf einem Smartphone spielt.

Angefangen bei der Größe des Bildschirms. Ist die Bildschirmdiagonale des iPhone 15 Pro von 6,1 Zoll wirklich kompatibel mit der Detailgenauigkeit eines Spiels wie Assassin's Creed: Mirage?

Darüber lässt sich streiten. Ich verstehe, dass man ein Spiel auf einem kleinen Bildschirm nicht in vollem Umfang genießen kann. Aber wenn wir den 6,7-Zoll-Bildschirm des iPhone 15 Pro nehmen, sind wir sehr nahe an den 7-Zoll-Bildschirmen des Asus ROG Ally oder des Steamdeck. Und das iPhone 15 Pro Max hat den Vorteil, dass es ein OLED-Panel hat und nicht IPS-LCD wie die oben genannten tragbaren Konsolen.

Man könnte zudem das Preisargument anführenn. Das iPhone 15 Pro Max kostet in Deutschland ab 1.449 Euro für die 256-GB-Version. Mit einem vergleichbaren Speicher kostet das Steamdeck 549 Euro. Das Asus ROG Ally mit 512 GB wird für 799 Euro verkauft.

Aber das iPhone 15 Pro Max ist nicht nur zum Spielen geeignet, sondern auch ein vollwertiges Smartphone. Die tragbaren Konsolen von Asus, Valve und anderen sind in dieser Hinsicht eingeschränkt, daher der günstigere Preis.

In jedem Fall genieße ich die meisten meiner Switch-Spiele im mobilen Modus auf dem kleinen 7-Zoll-OLED-Bildschirm. Einige Spiele sehen auf diesem kleinen Bildschirm sogar besser aus, als wenn meine Switch im Dock steht und das Spiel in voller Größe auf meinem 27-Zoll-Monitor angezeigt wird.

Der 8,8-Zoll-Bildschirm des Lenovo Legion Go ist unbestreitbar größer als der des iPhone 15 Pro. / © nextpit.

Echte AAA-Spiele auf dem iPhone, wirklich?

Dann stellt sich die Frage nach dem Spielekatalog. Assassin's Creed, Resident Evil, Death Stranding, das ist alles gut und schön. Aber was kommt als Nächstes? Ja, die Frage stellt sich, denn all diese Spiele sind Portierungen.

Das bedeutet, dass sie nicht von Anfang an für das iPhone entwickelt wurden, sondern dass sie angepasst wurden. Die Entwickler müssen den Spielcode neu schreiben, die Benutzeroberfläche, die Grafiken usw. anpassen. Dieser ganze Prozess braucht Zeit, was man gut an den Portierungen von Spielen für die Nintendo Switch sehen kann (ich denke gerade an Hogwart's Legacy, auf das ich immer noch auf meiner OLED-Switch warte).

Death Stranding und Resident Evil Village sind Spiele, die vor vielen Jahren für Konsolen und PCs erschienen sind. Assassin's Creed: Mirage wird voraussichtlich Anfang 2024 für das iPhone erscheinen, aber im Oktober dieses Jahres unter anderem für PS5, Xbox Series X und PC.

Aber wird Apple genügend gute Kunden finden, die Spiele zum vollen Preis auf dem iPhone kaufen, wenn sie sie auf Konsole/PC wahrscheinlich billiger oder zumindest mehrere Monate vor der Veröffentlichung auf dem iPhone kaufen könnten? Vielleicht könnte Apple sie direkt in Apple Arcade anbieten.

Death Stranding fürs iPhone 15 Pro. / © Kojima Productions

Das Problem ist, dass nur das iPhone 15 Pro und Pro Max den 17-Pro-Chip haben. Es wird noch mindestens ein Jahr dauern, bis die einfachen iPhone-16-Modelle diesen Chip erhalten. Apple müsste ein "Apple Arcade+"- oder Pro-Abonnement anbieten, das diese exklusiven Spiele enthält, die nicht auf allen iPhones laufen können.

Es wäre eindeutig eine Apple-typische Entscheidung, so vorzugehen. Und ich muss zugeben, dass mich das ziemlich kaltlassen würde.

Schließlich habe ich auch einige Kritikpunkte bezüglich der Handhabung von Spielen auf dem iPhone ausgemacht. Es ist klar, dass die Anpassung von Konsolen-/PC-Spielen an die Touch-Steuerung eine Herausforderung darstellt. Sowohl in Bezug auf die Ergonomie des Gameplays als auch auf die Lesbarkeit der Benutzeroberfläche mit all den virtuellen Knöpfen, die den Bildschirm im Spiel vollmüllen.

Aber auch hier bin ich der Meinung, dass die Unterstützung von Bluetooth-Controllern diese Einschränkung perfekt überbrücken wird. Und Apple hat eine ganze Reihe von MFI-Zubehör (made for iPhone) im Angebot, sodass man die Qual der Wahl hat.

Wie auch immer, ich kann es kaum erwarten, diese Spiele auf dem iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max zu testen. Wenn Apple es schafft, einen regelmäßigen Katalog von AAA-Spielen anzubieten, die nativ flüssig laufen, ohne Abstriche bei der Grafik zu machen, werde ich mir höchstwahrscheinlich ein iPhone kaufen und meine Switch verstauben lassen.

Was haltet Ihr von dieser klaren Meinung? Schätzt Ihr mich für zu optimistisch oder gar realitätsfremd ein? Glaubt Ihr, dass Apples Vision von mobilem Gaming die richtige ist oder nicht? Ist eine echte Handheld-Konsole für Euch immer noch besser als ein Smartphone-Gaming-Gerät?