Kombideal mit Grow-Volumen: iPhone 13 + Apple Watch für 1€ bei O2

Passend zur WWDC bietet O2 aktuell ein echt spannendes Apple-Bundle an, das es so nur selten gibt. Denn dabei bekommt Ihr das iPhone 13 zusammen mit der LTE-Version der Apple Watch 7 in einem Handyvertrag, der jedes Jahr mehr Datenvolumen bietet. In unserem Tarif-Check rechnen für Euch durch, ob sich der Vertrag lohnt.