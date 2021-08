Kostenlose Apps zum Wochenende: Diese Pro-Versionen sind aktuell gratis

Willkommen zu unserer Auswahl kostenloser Apps zum Wochenende! Dabei hat NextPit Euch Pro-Versionen und kostenpflichtige Anwendungen sowie Mobile Games herausgesucht, die es für kurze Zeit gratis gibt. Ermöglicht wird das durch Rabattaktionen, die im Google Play Store und im AppStore von Apple für kurze Zeit laufen. Also verliert keine Zeit, sondern scrollt direkt zum Download eurer Wahl!

Auch an diesem Wochenende konnten wir kostenlose Apps für iOS und Android ausfindig machen. Denn wie Ihr als regelmäßige NextPit-Leser:innen wisst, tragen wir solche Rabatt-Aktionen zweimal in der Woche für Euch zusammen. Es geht nachfolgend also nicht um kostenlose Apps wie Facebook oder WhatsApp, sondern um reduzierte Pro-Versionen und eigentlich kostenpflichtige Mobile Games, die gerade umsonst sind.

Hierfür schauen wir natürlich nicht ausschließlich selbst nach kostenlosen Apps im AppStore und im Google Play Store, sondern tragen aktuelle Einträge der Deal-Community MyDealz und von Apps wie AppsFree zusammen. Im NextPit-Forum seid Ihr herzlich dazu eingeladen, Euch auch außerhalb dieses Artikels über kostenlose Apps auszutauschen. Steuert dafür einfach die folgenden Threads an:

Noch ein Tipp: Findet Ihr eine der nachfolgenden Apps spannend, könnt sie aber aktuell nicht gebrauchen? Dann ladet sie trotzdem für ein paar Augenblicke auf Euer Handy herunter. Denn so könnt Ihr sie auch zukünftig herunterladen, da sie Teil Eurer gekauften Apps ist.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Apps sind im Play Store aktuell kostenlos

Diese Mobile Games sind im PlayStore gerade umsonst

True Skate ( 2,09 € ) Den Start macht ein Skateboard-Spiel, das Fans von Tony Hawks legendärer Sportspiel-Serie sicher gefallen wird!

) Den Start macht ein Skateboard-Spiel, das Fans von Tony Hawks legendärer Sportspiel-Serie sicher gefallen wird! College Days - Summer Break ( 0,99 € ): Endet am Montag – In sogenannten Graphic Novel solltet Ihr nicht allzu viel Action erwarten. Der Fokus liegt auf der Handlung und die dreht sich bei College Days, wer hätte das gedacht, um eine Gruppe Teenager im College.

): Endet am Montag – In sogenannten Graphic Novel solltet Ihr nicht allzu viel Action erwarten. Der Fokus liegt auf der Handlung und die dreht sich bei College Days, wer hätte das gedacht, um eine Gruppe Teenager im College. Peppa Pig: Peppa verreist ( 3,49 € ) Aktionszeitraum unbekannt – Ein Mobile Game für Kinder, in dem Eure Kids Aufgaben mit dem beliebten Cartoon-Schweinchen Peppa Pig erleigen müssen.

) Aktionszeitraum unbekannt – Ein Mobile Game für Kinder, in dem Eure Kids Aufgaben mit dem beliebten Cartoon-Schweinchen Peppa Pig erleigen müssen. Coloring Book+ ( 6,99 € ) Ein von den Experten im Google Play Store geprüftes Ausmal-Spiel für Erwachsene. Die Bewertung liegt bei 4 Sternen von knapp 360 Stimmen

) Ein von den Experten im Google Play Store geprüftes Ausmal-Spiel für Erwachsene. Die Bewertung liegt bei 4 Sternen von knapp 360 Stimmen Dead Bunker 2 HD ( 0,59 € ): Ein alter Bekannter in unseren kostenlosen Apps! Das Spiel Dead Bunker 2 gibt's in der HD-Version derzeit umsonst.

): Ein alter Bekannter in unseren kostenlosen Apps! Das Spiel Dead Bunker 2 gibt's in der HD-Version derzeit umsonst. Construction Machines SIM ( 0,99 € ): Hier gibt's einen Klon der beliebten Simulations-Spiele für Android. Allerdings ist die Bewertung mit 3,7 Sternen bei 52 Stimmen nicht allzu vielversprechend.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Euer iPhone

Diese Apps sind im AppStore aktuell kostenlos

Diese Mobile Games sind im AppStore aktuell kostenlos

Psycholonials: (Vorsicht: In-App-Käufe!) Dieses Mobile Game erinnert mich optisch an das legendäre Monkey Island. Allerdings ist der Twist deutlich moderner: Es geht um zwei Influencer und ein gewagtes Social-Media-Projekt. Wenn Ihr die App kauft, habt Ihr Zugang zu allen Kapiteln ohne zusätzliche Kosten. Und ratet mal: Das Spiel ist kostenlos

Z-Room: Ein Shooter, der in einer apokalyptischen Zombie-Welt spielt. Das 3D-Spiel bietet drei Modi: AR, Stand und Survival. Besonderer Clou bei diesem Game: Es ist nicht nur für das iPhone, sondern auch für die Apple Watch verfügbar!

Card Thief: Ein großartiges Puzzlespiel, das es auch für Android gibt!

Tales of the Neon Sea: Ein Ermittlungs- und Rätselspiel in einem Cyberpunk-Thriller-Universum. Besonders ist die verspielte Pixel-Grafik.

Tusker's Number Adventure: Ein verrücktes Handyspiel, das gerne Pannen und Abstürze simuliert. Aus irgendeinem Grund wird ständig darauf hingewiesen, dass das Spiel NICHT für Kinder geeignet ist. Ein weiterer Grund also, es auszuprobieren.

Und somit wären wir wieder einmal an Ende unserer kostenlosen Spiele und Apps für iOS und Android angelangt. Habt Ihr eine Anwendung gefunden, die nicht mehr umsonst ist und zu der es in diesem Artikel keinen Hinweis gibt? Dann teilt uns das in den Kommentaren mit!