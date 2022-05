Kostenlos für Android und iOS: Diese Pro-Apps sind derzeit gratis

Auf der Suche nach kostenlosen Apps für iOS und Android? Dann hiergeblieben! Wir haben uns im Netz umgeschaut und haben Einiges gefunden, was eigentlich Geld kostet, aktuell aber gratis zu haben ist!

Wie jeden Samstag (und jeden Dienstag) haben wir wieder Kurs auf die einschlägigen Deal-Seiten und -Apps genommen und ein wenig im Netz gestöbert, was es gratis abzugreifen gibt. Dabei geht es um Apps, die nicht von Haus aus schon umsonst sind. Uns geht es lediglich um die Anwendungen, die eigentlich Geld kosten und nur innerhalb eines schlanken Zeitfensters als Promo gratis angeboten werden.

Lest auch: So findet Ihr kostenlose Apps und Spiele für iOS und Android

Und auch heute wieder unser Rat an Euch: Ihr solltet Euch eine App auch dann installieren, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Auch, wenn Ihr sie direkt wieder löscht, wandert sie in Eure App-Sammlung. Wenn Ihr sie dann irgendwann doch braucht, könnt Ihr sie jederzeit wieder kostenlos auf Eurem Handy installieren.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

EZ - Notizen über Sprachnotizen ( 4,50 € ): Diese Notizen-App haben wir Euch schon mal in einem separaten Artikel ans Herz gelegt. Notizen könnt Ihr hier auch per Sprache anlegen, Euer Text wird dann automatisch transkribiert.

): Diese Notizen-App haben wir Euch schon mal in einem separaten Artikel ans Herz gelegt. Notizen könnt Ihr hier auch per Sprache anlegen, Euer Text wird dann automatisch transkribiert. Pro Mp3-Player - Qamp ( 0,99 € ): Ein Mp3-Player, der alles bietet, was man sich wünschen könnte: Bass Boost, Fading, präziser Equalizer, Sleep Timer und mehr!

): Ein Mp3-Player, der alles bietet, was man sich wünschen könnte: Bass Boost, Fading, präziser Equalizer, Sleep Timer und mehr! Kamera 4K Pro ( 0,59 € ): [ nur bis Sonntag! ] Foto-App mit vielen Einstellungen, Burst-Modi, Effekten, Filtern und mehr. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

): [ ] Foto-App mit vielen Einstellungen, Burst-Modi, Effekten, Filtern und mehr. (Auch in deutscher Sprache verfügbar) Unit Converter (Pega Pro) (7,99 € ) Pega Pro – eine App zum Umrechnen von Einheiten mit einer Vielzahl von Einheiten und Rechnern. Das Plus hier ist der eingebaute Echtzeit-Währungsrechner.

) Pega Pro – eine App zum Umrechnen von Einheiten mit einer Vielzahl von Einheiten und Rechnern. Das Plus hier ist der eingebaute Echtzeit-Währungsrechner. Equalizer FX Pro ( 1,89 € ): Ein erstklassiger Equalizer, mit dem Ihr über die schön gestaltete Benutzeroberfläche eine breite Palette von Einstellungen ändern könnt. Weitere Features: Ihr könnt bestimmte Frequenzen anheben, den Bass verstärken und einiges mehr.

Kostenlose Android-Spiele

Bricks Breaker Pro ( 4,39 € ): Das Casual Game mit dem bekannten Spielprinzip ist aktuell wieder kostenlos. Entfernt alle Kästchen, indem Ihr mit Euren Bällen ordentlich zielt.

): Das Casual Game mit dem bekannten Spielprinzip ist aktuell wieder kostenlos. Entfernt alle Kästchen, indem Ihr mit Euren Bällen ordentlich zielt. Timing Hero VIP ( 3,59 € ): Dieses sehr beliebte Retro-Action-RPG ist mal wieder gratis zu haben. Ihr macht, was Helden so machen: Land befreien, Artefakte finden und Monstern und Dämonen ordentlich eine reinzimmern.

): Dieses sehr beliebte Retro-Action-RPG ist mal wieder gratis zu haben. Ihr macht, was Helden so machen: Land befreien, Artefakte finden und Monstern und Dämonen ordentlich eine reinzimmern. Fastar (0,99 €) : Wenn Ihr auf der Suche nach einem entspannten Spielerlebnis seid, solltet Ihr Euch dieses Rhythmusspiel mit niedlicher Grafik ansehen. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

: Wenn Ihr auf der Suche nach einem entspannten Spielerlebnis seid, solltet Ihr Euch dieses Rhythmusspiel mit niedlicher Grafik ansehen. (Auch in deutscher Sprache verfügbar) Shadow of Death: Dark Knight ( 0,86 € ): In diesem horizontal scrollenden Action-Adventure seid Ihr als finsterer Ritter unterwegs, der reihenweise Feinde erledigt. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

): In diesem horizontal scrollenden Action-Adventure seid Ihr als finsterer Ritter unterwegs, der reihenweise Feinde erledigt. (Auch in deutscher Sprache verfügbar) League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP ( 0,59 € ): Eine Liste ist erst komplett, wenn mindestens ein Stickman auftaucht, oder? Also, hier ist er, diesmal in einem Ninja-Game! (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

): Eine Liste ist erst komplett, wenn mindestens ein Stickman auftaucht, oder? Also, hier ist er, diesmal in einem Ninja-Game! (Auch in deutscher Sprache verfügbar) Bonus: 57° Nord (0,00 €) : Dieses Spiel ist nur "ex-kostenpflichtig", mittlerweile ist es dauerhaft kostenlos. Helft zwei Kindern, auf einer abgelegenen Insel in Alaska zu überleben und ein Geheimnis zu lüften.

Kostenlose Apps und Mobile Games im im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Check Calendar - Habit Making ( 3,49 € ): Eine Kalender-App für Eure Gewohnheiten. Legt für alles, was ansteht, einen eigenen Kalender an: Einen zum Lernen, einen zum Trainieren usw. Habt Ihr an einem Tag die Aufgabe erfüllt, ist sie mit einem Fingertipp abgehakt.

): Eine Kalender-App für Eure Gewohnheiten. Legt für alles, was ansteht, einen eigenen Kalender an: Einen zum Lernen, einen zum Trainieren usw. Habt Ihr an einem Tag die Aufgabe erfüllt, ist sie mit einem Fingertipp abgehakt. Safety Photo + Video Pro ( 4,49 € ): Habt Ihr Fotos auf dem iPhone, die nun wirklich niemand sehen soll? Mit dieser App schützt Ihr diese Bilder und sichert sie per Passwort.

): Habt Ihr Fotos auf dem iPhone, die nun wirklich niemand sehen soll? Mit dieser App schützt Ihr diese Bilder und sichert sie per Passwort. Invoice Maker App ( 1,09 € ): Noch eine spannende App, mit der Ihr auf Eurem iPhone produktiv werden könnt. Mit der hier könnt Ihr bequem Rechnungen für Eure Kunden erstellen.

): Noch eine spannende App, mit der Ihr auf Eurem iPhone produktiv werden könnt. Mit der hier könnt Ihr bequem Rechnungen für Eure Kunden erstellen. AirDisk Pro (3,49 € ): Speichern, Anzeigen und Verwalten von Dateien auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Ihr könnt AirDisk Pro von jedem Mac oder PC aus über das Wi-Fi-Netzwerk verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen übertragen. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

Speichern, Anzeigen und Verwalten von Dateien auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Ihr könnt AirDisk Pro von jedem Mac oder PC aus über das Wi-Fi-Netzwerk verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen übertragen. (Auch in deutscher Sprache verfügbar) Orderly (1,0 9 € ): Organisiert Eure Aufgaben mit dieser App. Ihr profitiert dabei von Funktionen wie Cloud-Synchronisierung und habt mehrere Möglichkeiten, Eure Aufgabenliste zu kategorisieren und anzuzeigen. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

Kostenlose iOS-Spiele

QB - a cube's tale ( 3,49 € ): Ihr hangelt Euch mit Eurem Würfel durch 80 Levels in diesem Puzzlespiel. Auf dem Weg gibt es Buttons in mehreren Farben, die allesamt andere Aktionen auslösen. Manchmal macht so eine Aktion das Erreichen des Levels unmöglich, also gebt gut acht!

): Ihr hangelt Euch mit Eurem Würfel durch 80 Levels in diesem Puzzlespiel. Auf dem Weg gibt es Buttons in mehreren Farben, die allesamt andere Aktionen auslösen. Manchmal macht so eine Aktion das Erreichen des Levels unmöglich, also gebt gut acht! Monsterz Minigames Deluxe ( 3,49 € ): Bei dieser Sammlung aus Action-geladenen Mini-Games kommt es auf Tempo an. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

): Bei dieser Sammlung aus Action-geladenen Mini-Games kommt es auf Tempo an. (Auch in deutscher Sprache verfügbar) Car Driving Sim - Ichallenge 1 (1,0 9 € ): Dieses Game richtet sich an die Auto-Fans unter Euch. Eine Open-World-Renn-Simulation mit vielen Spiel-Modi. Ihr könnt mit Eurem Avatar in der Welt rumflitzen und andere Spieler kennenlernen.

): Dieses Game richtet sich an die Auto-Fans unter Euch. Eine Open-World-Renn-Simulation mit vielen Spiel-Modi. Ihr könnt mit Eurem Avatar in der Welt rumflitzen und andere Spieler kennenlernen. Warlords Classic Strategy ( 5,49 € ): Strategiespiel im Retro-Look. Erinnert Euch das an alte Zeiten? Dann taucht ein und erobert feindliche Städte. Weitere Karten können übrigens per In-App-Kauf freigeschaltet werden. (Auch in deutscher Sprache verfügbar)

): Strategiespiel im Retro-Look. Erinnert Euch das an alte Zeiten? Dann taucht ein und erobert feindliche Städte. Weitere Karten können übrigens per In-App-Kauf freigeschaltet werden. (Auch in deutscher Sprache verfügbar) Neo-Monsters ( 1,09 € ): Dieser Pokémon- Klon ist ja bereits ein alter Bekannter in unserer Liste. Ihr müsst sie alle fangen – Ihr wisst Bescheid!

Das war's für heute und wir hoffen, dass für Euch was Passendes dabei war. Falls nicht: Nächste Woche gibt es wieder zwei Artikel mit weiteren Apps und Spielen! Da wir bei manchen Links nicht sehen können, wie lange sie noch kostenlos bleiben: Informiert uns bitte in den Comments, wenn eine App doch wieder was kostet – danke!