19 x gratis! Kostenlose Spiele und Apps für iOS & Android

Hoch die Hände, Wochenende! Ihr wisst, worum es geht: Im Google Play Store und im AppStore von Apple gibt es Woche für Woche Gratis-Aktionen. Auf diese Weise könnt Ihr Spiele und Apps kostenlos abstauben, für die Ihr sonst mit klingender Münze zahlen müsst. Wir suchen diese Downloads in Apps und auf Seiten wie MyDealz zusammen und listen sie für Euch auf. Anders als in unserer Liste der fünf besten Apps der Woche probieren wir die Inhalte aber nicht explizit aus. Wir übernehmen also keine Gewähr für gruselige Grafik oder dreiste In-App-Käufe. Wollt Ihr Euch selbst auf die Pirsch machen? Dann verrät Euch Antoine in seinem Artikel, worauf Ihr bei der Suche nach kostenlosen Apps im Internet achten müsst.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine Gratis-App für die Zukunft sichern? Dann ladet sie Euch einmal kurz herunter und löscht sie gegebenenfalls direkt wieder. Denn so wird sie der Liste Eurer gekauften Apps hinzugefügt und Ihr könnt sie in Zukunft wieder herunterladen.

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps gibt's gratis im Google Play Store

Measuring Center ( 4 ,49 € ): Möchtet Ihr Euer Zuhause diesen Sommer umgestalten? Dann ladet diese App herunter und stellt sicher, dass Eure Heimwerkerprojekte nicht an den erforderlichen Maßen scheitern!

): Möchtet Ihr Euer Zuhause diesen Sommer umgestalten? Dann ladet diese App herunter und stellt sicher, dass Eure Heimwerkerprojekte nicht an den erforderlichen Maßen scheitern! Equalizer Bass Booster Pro ( 1,99 €): Diese App verfügt über einen Lautstärkebooster, der den Gesamtklang verändert und die Klangqualität verbessert, so dass Eure Musik angenehmer und lauter klingt. Natürlich könnt Ihr damit auch Eure Ohrstöpsel besser nutzen.

Diese Spiele findet Ihr gratis im Google Play Store

Sword Knights: Idle RPG (Magie) ( 1,49 € ): Sammelt Ihr gern alle Arten von Waffen, levelt Euren Charakter auf und genießt das knallharte Ritterleben? Dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Euch.

): Sammelt Ihr gern alle Arten von Waffen, levelt Euren Charakter auf und genießt das knallharte Ritterleben? Dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Euch. Assassin Lord: Idle RPG (Buff) ( 1,99 € ): Ein weiteres Idle-RPG, das vom Spieler nicht beeinflusst wird, einem aber ordentlich die Zeit vertreibt.

): Ein weiteres Idle-RPG, das vom Spieler nicht beeinflusst wird, einem aber ordentlich die Zeit vertreibt. Word Search 600 Pro ( 1,99 € ): Ihr liebt es, Euer Gehirn ein bisschen zu kitzeln? Dann werdet Ihr bei dieser Wortsuche sicher Euren Spaß haben

Ihr liebt es, Euer Gehirn ein bisschen zu kitzeln? Dann werdet Ihr bei dieser Wortsuche sicher Euren Spaß haben Fastar VIP ( 0,99 € ): Dieses Rhythmusspiel, das Eure Reflexe testet, ist eine Hommage an Beatmania und andere Old-School-Rhythmusspiele.

): Dieses Rhythmusspiel, das Eure Reflexe testet, ist eine Hommage an Beatmania und andere Old-School-Rhythmusspiele. DungeonMon! ( 0,99 €) : Trainiert Monster und lasst sie in Kämpfen gegeneinander antreten, um als Sieger hervorzugehen. Kommt Euch das Konzept bekannt vor? Dachte ich mir!

: Trainiert Monster und lasst sie in Kämpfen gegeneinander antreten, um als Sieger hervorzugehen. Kommt Euch das Konzept bekannt vor? Dachte ich mir! SLOC ( 1,99 € ): Dieses 2D-Rubik's-Cube-Puzzle ist eine großartige Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, wann immer Ihr Euren Kopf ein bisschen fordern wollt.

): Dieses 2D-Rubik's-Cube-Puzzle ist eine großartige Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, wann immer Ihr Euren Kopf ein bisschen fordern wollt. MR RACER ( 4,99 € ): Fordert Eure Freunde oder die KI zu einem rasanten Rennen heraus. Die Straße verläuft kurvenlos, Spaß macht es dennoch.

): Fordert Eure Freunde oder die KI zu einem rasanten Rennen heraus. Die Straße verläuft kurvenlos, Spaß macht es dennoch. Bottle Breaker 3D ( 1,99 € ): Manchmal ist man einfach in der Stimmung, um Dinge kaputtzumachen – selbst, wenn es nur virtuelle Glaspullen sind. Perfekt, um Stress abzubauen, mit gelungener Grafik und flüssiger Steuerung.

Gratis-Apps für Euer iPhone

Diese Apps gibt's gratis im Apple AppStore

Remote NumPad Keyboard ( 3,99 € ): Wenn Ihr mit Excel, Numbers oder einer anderen professionellen Anwendung auf dem Computer arbeitet, ist diese App genau das Richtige für Euch. Verwandelt iPhone oder iPad in eine leistungsstarke und elegante Tastaturerweiterung mit Zahlen und Navigationspads.

): Wenn Ihr mit Excel, Numbers oder einer anderen professionellen Anwendung auf dem Computer arbeitet, ist diese App genau das Richtige für Euch. Verwandelt iPhone oder iPad in eine leistungsstarke und elegante Tastaturerweiterung mit Zahlen und Navigationspads. Phone Drive: File Storage Sync ( 3,99 € ): Nutzt Euer iOS-Gerät jetzt als tragbares Wireless Flash Drive. Ihr könnt lokale oder Cloud-Dateien auf Ihrem iPhone oder iPad speichern, anzeigen und verwalten.

): Nutzt Euer iOS-Gerät jetzt als tragbares Wireless Flash Drive. Ihr könnt lokale oder Cloud-Dateien auf Ihrem iPhone oder iPad speichern, anzeigen und verwalten. Safety Foto+Video Pro ( 3,99 € ): Bewahrt Eure geheimen Bilder und Videos privat auf. Mit dieser App könnt Ihr Eure sensibelsten Medien mit einem Passcode schützen, damit neugierige Augen nichts sehen, was sie nicht sehen sollen.

): Bewahrt Eure geheimen Bilder und Videos privat auf. Mit dieser App könnt Ihr Eure sensibelsten Medien mit einem Passcode schützen, damit neugierige Augen nichts sehen, was sie nicht sehen sollen. Battery Level ( 0,99 € ): Zeigt den aktuellen Akkustand Eures Geräts an und ermöglicht es Euch, den Systemstatus zu überwachen.

): Zeigt den aktuellen Akkustand Eures Geräts an und ermöglicht es Euch, den Systemstatus zu überwachen. BillMinder ( 2,99 € ): Dies ist die perfekte App, um Euch an die Bezahlung von Rechnungen zu erinnern. Vermeidet so Säumnisgebühren, spart Geld und verbessert Eure Kreditwürdigkeit.

Diese Spiele sind kostenlos für iOS

Warlords Klassische Strategie ( 4,99 € ): Warlords Classic ist eine offizielle Portierung des fabelhaften Spiels, das Ihr in Eurer Kindheit auf PC, Mac oder Amiga-Computern gespielt habt. Genießt die Grafik der alten Schule.

): Warlords Classic ist eine offizielle Portierung des fabelhaften Spiels, das Ihr in Eurer Kindheit auf PC, Mac oder Amiga-Computern gespielt habt. Genießt die Grafik der alten Schule. True Surf ( 1,99 € ): Angeblich das realistischste Surfspiel der Welt. Hier könnt Ihr die Wellen bezwingen, ohne nass zu werden.

): Angeblich das realistischste Surfspiel der Welt. Hier könnt Ihr die Wellen bezwingen, ohne nass zu werden. Neo Monsters ( 0,99 € ): Fangt Monster, trainiert sie ... und so weiter. Das ist eine aufgewärmte, altbekannte Formel, die aber einfach funktioniert.

): Fangt Monster, trainiert sie ... und so weiter. Das ist eine aufgewärmte, altbekannte Formel, die aber einfach funktioniert. Abi: A Robot's Tale ( 0,99 € ): Durch Erkunden und Interaktion helft Ihr als Spieler Abi, die Geheimnisse von Metropolis zu lüften, nach weiteren Hinweisen auf DDs weißen Vogel zu suchen und Wege zu finden, Jamie zu retten.

Damit sind wir durch für diese Woche. Viel Spaß mit den Downloads – schon Dienstag gibt es Nachschub! Eine Bitte noch zum Schluss: Schreibt es uns doch bitte kurz in die Kommentare, wenn eine der Apps wieder kostenpflichtig wird. Danke und schönes Wochenende Euch allen!