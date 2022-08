Kostenlos für Android und iOS: Diese 19 Pro-Apps sind derzeit gratis

NEXT PIT TV

Ich stelle mir Woche für Woche die Frage, ob Ihr den Text vor den Links überhaupt lest, oder ganz routiniert weiterscrollt. Vielleicht überprüfe ich das demnächst mal, indem ich einfach ein Rezept für einen ganz famosen Apfelkuchen aufschreibe, anstatt Euch auf den Charakter dieses Beitrags hinzuweisen.

Diesmal probiere ich es aber auf die herkömmliche Art: Manchmal finden wir bei Google Play und im Apple AppStore Promo-Aktionen. Im Rahmen dieser Aktionen könnt Ihr diese Premium-Versionen kostenlos herunterladen. Bei Android wissen wir zumeist, wie lange die Angebote gratis bleiben, bei Apple ist es hingegen leider ein Blindflug. Schreibt uns also gerne, wenn eine App in der folgenden Liste von gratis auf kostenpflichtig springt.

Und noch eins: Anders als in unserer Liste der fünf besten Apps der Woche schauen wir hier nicht zu akribisch auf die Qualität. Checkt also vorher aus, was Ihr Euch da aufs Handy schaufelt.

Und jetzt schnell noch zwei Tipps:

Lest unseren Artikel, der Euch verrät, worauf Ihr bei der Suche nach kostenlosen Apps im Internet achten müsst. Installiert Euch eine spannende App auch dann, wenn Ihr sie derzeit nicht benötigt. Ihr könnt sie direkt nach dem Download wieder löschen, sie bleibt Euch dennoch kostenlos in Eurer Bibliothek erhalten. Auf diese Weise installiert Ihr sie jederzeit gratis neu, wenn Euch danach ist.

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps gibt's gratis im Google Play Store

Binär Rechner Pro ( 0,99 € ): Führt schnelle, binäre Berechnungen durch. Die Funktionen umfassen Addition, Subtraktion und Division. (auch in deutscher Sprache)

): Führt schnelle, binäre Berechnungen durch. Die Funktionen umfassen Addition, Subtraktion und Division. (auch in deutscher Sprache) Network Cell Info & WiFi ( 1,99 € ): Network Cell Info ist eine umfassende App zur Überwachung von Mobilfunknetzen und WiFi mit Mess- und Diagnosetools (5G, LTE+, LTE, CDMA, WCDMA, GSM). Network Cell Info hilft u.a. bei der Behebung von Empfangs- und Verbindungsproblemen. (auch in deutscher Sprache)

): Network Cell Info ist eine umfassende App zur Überwachung von Mobilfunknetzen und WiFi mit Mess- und Diagnosetools (5G, LTE+, LTE, CDMA, WCDMA, GSM). Network Cell Info hilft u.a. bei der Behebung von Empfangs- und Verbindungsproblemen. (auch in deutscher Sprache) Speed View GPS Pro ( 0,99 € ): Speed View GPS trackt Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit, Position, Startzeit, verstrichene Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Höhe und vieles mehr. Ihr könnt sogar zwischen Auto- und Fahrradtacho wechseln.

Gratis-Spiele im Google Play Store

Stone of Souls HD ( 0,99 € ): Action-Horror mit RPG-Elementen, in dem mysteriöse Korridore und Verliese, viele unheimliche Monster und Quests auf Euch warten. Es ist an der Zeit, in die Rolle eines Helden zu schlüpfen und die Welt von diesem großen Übel zu befreien!

): Action-Horror mit RPG-Elementen, in dem mysteriöse Korridore und Verliese, viele unheimliche Monster und Quests auf Euch warten. Es ist an der Zeit, in die Rolle eines Helden zu schlüpfen und die Welt von diesem großen Übel zu befreien! Stickman Master: Shadow Fight ( 1,99 € ): Werdet zum legendären Ninja-Meister in diesem Offline-Spielchen. Lasst Eure Helden mächtige Waffen und Rüstungen sammeln – und zeigt Euren Feinden mit der Klinge, was Phase ist. (auch in deutscher Sprache)

): Werdet zum legendären Ninja-Meister in diesem Offline-Spielchen. Lasst Eure Helden mächtige Waffen und Rüstungen sammeln – und zeigt Euren Feinden mit der Klinge, was Phase ist. (auch in deutscher Sprache) WindWings: Space Shooter ( 1,99 € ) : Als Soldat, der sich in der Zeit verirrt hat, wählt Ihr in diesem Weltraum-Shooter aus zwei verschiedenen Flugzeugen, die für unterschiedliche Situationen geeignet sind. Es gilt, wieder einmal die Welt vor den Aliens zu retten.

) Als Soldat, der sich in der Zeit verirrt hat, wählt Ihr in diesem Weltraum-Shooter aus zwei verschiedenen Flugzeugen, die für unterschiedliche Situationen geeignet sind. Es gilt, wieder einmal die Welt vor den Aliens zu retten. Moto Bike Racer Pro Fighter 3D ( 7,99 € ): Führt Motorradstunts aus, während Ihr andere Gangster abschießt. Das Spiel ist eine Mischung aus Motocross Maniacs und Road Rash.

): Führt Motorradstunts aus, während Ihr andere Gangster abschießt. Das Spiel ist eine Mischung aus Motocross Maniacs und Road Rash. Modern US Sniper Shooter 3D ( 2,49 €) : In diesem 3D-FPS-Spiel gibt es eine Vielzahl von Missionen, bei denen Ihr in verschiedenen Kampfsituationen aus modernsten Scharfschützenwaffen wählt.

: In diesem 3D-FPS-Spiel gibt es eine Vielzahl von Missionen, bei denen Ihr in verschiedenen Kampfsituationen aus modernsten Scharfschützenwaffen wählt. Defense Zone 2 HD ( 2,99 € ): Dies ist ein klassischer TowerDefense-Titel, der jede Menge knackig schwere Levels mit toller Grafik bietet. Mitunter müsst Ihr viel knobeln bzw. ausprobieren, bis Ihr herausfindet, mit welcher Waffe Ihr den jeweiligen Gegner erledigt. (auch in deutscher Sprache)

): Dies ist ein klassischer TowerDefense-Titel, der jede Menge knackig schwere Levels mit toller Grafik bietet. Mitunter müsst Ihr viel knobeln bzw. ausprobieren, bis Ihr herausfindet, mit welcher Waffe Ihr den jeweiligen Gegner erledigt. (auch in deutscher Sprache) Data Defense ( 4,99 € ): Spielt das Tower Defense-Genre auf eine völlig neue Art und Weise mit diesem Spiel, das im Cyberspace angesiedelt ist. Schützt Eure Server vor einer Vielzahl von Störungen, Bugs und Viren.

): Spielt das Tower Defense-Genre auf eine völlig neue Art und Weise mit diesem Spiel, das im Cyberspace angesiedelt ist. Schützt Eure Server vor einer Vielzahl von Störungen, Bugs und Viren. Burning Fortress 2 ( 1 ,00 € ): Ein sehr einfaches Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr mit Verstand und Euren Armeen gegen die KI antreten. Es ist einfach genug, sodass auch jüngere Spieler eine Chance haben.

Kostenlose Apps fürs iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Juice Watch ( 4,99 € ): Überwacht die verbleibende Akkulaufzeit Eures iPhones auf der Apple Watch. Das macht es einfacher und bequemer, auf dem Laufenden zu sein.. (auch in deutscher Sprache)

): Überwacht die verbleibende Akkulaufzeit Eures iPhones auf der Apple Watch. Das macht es einfacher und bequemer, auf dem Laufenden zu sein.. (auch in deutscher Sprache) Sandbox Planet ( 11,99 € ): Simuliert das Sonnensystem auf Eurem Handy, indem Ihr Euren eigenen Planeten konstruiert!

): Simuliert das Sonnensystem auf Eurem Handy, indem Ihr Euren eigenen Planeten konstruiert! Seismometer - Erdbebenalarm ( 0,99 € ): Dies ist ein potenzieller Lebensretter, denn die App ist ein Erdbebenmesser und -alarm, den man immer in der Tasche hat und der einen vor einem Erdbeben warnt, wenn es passiert.

Diese Spiele sind kostenlos für iOS

Scary Mortuary Assistant Game ( 0,99 € ): Wie solche Spiele halt so sind, findet Ihr Euch in einem Krankenhaus voller Toter wieder. Und auch, dass diese Tote nicht wirklich lange tot bleiben, ist keine exklusive Idee dieses Spiels.

): Wie solche Spiele halt so sind, findet Ihr Euch in einem Krankenhaus voller Toter wieder. Und auch, dass diese Tote nicht wirklich lange tot bleiben, ist keine exklusive Idee dieses Spiels. Everybody's RPG ( 0,99 € ): PvP- und Einzelspielerschlachten in einem RPG im traditionellen 16-Bit-Look.

): PvP- und Einzelspielerschlachten in einem RPG im traditionellen 16-Bit-Look. Car Driving Sim ( 0,99 € ): Dies ist ein realistisches Open-World-Multiplayer-Rennspiel, das verschiedene Aspekte wie Parken, Rennen und sogar Autotuning bietet! Legt einen Virtual-Reality-Avatar an und trefft echte Mitspieler im Online-Modus!

): Dies ist ein realistisches Open-World-Multiplayer-Rennspiel, das verschiedene Aspekte wie Parken, Rennen und sogar Autotuning bietet! Legt einen Virtual-Reality-Avatar an und trefft echte Mitspieler im Online-Modus! Slo Mo Boy ( 2,99 € ): Dies ist ein episches Zeitlupen-Spiel, bei dem Ihr Eure Spielfigur in klassischer Zeitlupen-Action durch verschiedene Hindernisse steuert! (auch in deutscher Sprache)

): Dies ist ein episches Zeitlupen-Spiel, bei dem Ihr Eure Spielfigur in klassischer Zeitlupen-Action durch verschiedene Hindernisse steuert! (auch in deutscher Sprache) Cosmic Frontline AR ( 2,99 € ): Als eines der bisher visuell beeindruckendsten AR-Strategiespiele könnt Ihr zu den Sternen aufsteigen, neue Welten kolonisieren und feindliche Planeten erobern, während Ihr Eure riesige Raumschiffsflotte auf die größte Schlacht vorbereitet, die die Galaxie je gesehen hat. (auch in deutscher Sprache)

So, wir wünschen fröhliches Downloaden und ein tolles Wochenende! Dienstag gibt es den nächsten Schwung an kostenlosen Games und Apps.