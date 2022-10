Kostenlos für Android & iOS: Diese Games und Apps sind jetzt gratis!

Profis scrollen direkt weiter zu den Links, allen anderen erkläre ich kurz, was in diesem Beitrag passiert: Wir checken für Euch die App-Stores über Deal-Seiten oder über Apps wie AppsFree. Dort picken wir uns dann die kostenlosen Angebote raus und listen sie unten für Euch auf. Das bedeutet, dass wir hier nur Empfehlungen zu Apps zusammentragen, die üblicherweise kostenpflichtig sind.

Kostenlos bleiben diese Apps und Mobile Games leider nur für wenige Tage. Da wir zumeist nicht wissen, wann die Downloads wieder mit einem regulären Preisschild versehen werden, solltet Ihr keine Zeit verlieren und umgehend den Download-Button drücken!

Ein Hinweis noch in eigener Sache: Im Gegensatz zu unseren anderen App-Beiträgen, gibt es in diesen Kostenlos-Listen keine Qualitätskontrolle unsererseits. Wir wissen also nicht, ob in den Apps Eure Daten geschützt werden, ob es unverschämte In-App-Verkäufe gibt, oder ob ein Spiel einfach nur grottig schlecht ist. Behaltet das beim Herunterladen also im Hinterkopf und überprüft das eigenverantwortlich.

Tipp: Falls Ihr eine App spannend findet, sie aber akut nicht benötigt, solltet Ihr sie dennoch herunterladen. Sie wandert dadurch in Euren Besitz und somit könnt Ihr sie direkt nach dem Download wieder vom Handy schmeißen und bei Bedarf neu installieren.

Kostenlose Apps für Android

Diese Apps sind im Google Play Store derzeit gratis

VPN Pro ( 1,19 € ): Diese VPN-App kommt ohne Werbung, ist kostenlos, gut bewertet (4,2 Sterne) und unkompliziert zu bedienen. Worauf wartet Ihr also noch?

): Diese VPN-App kommt ohne Werbung, ist kostenlos, gut bewertet (4,2 Sterne) und unkompliziert zu bedienen. Worauf wartet Ihr also noch? Gallery Pro Pay Once Lifetime ( 3,19 € ): Hadert Ihr mit der vorinstallierten Galerie auf Eurem Handy, könnt Ihr dieser App mal eine Chance geben. Sie sortiert Eure Fotos, lässt sie Euch im Dia-Modus betrachten, mit Freunden teilen und auch per Passwort schützen.

): Hadert Ihr mit der vorinstallierten Galerie auf Eurem Handy, könnt Ihr dieser App mal eine Chance geben. Sie sortiert Eure Fotos, lässt sie Euch im Dia-Modus betrachten, mit Freunden teilen und auch per Passwort schützen. QR- und Barcodescanner PRO ( 2,19 € ): Diesen sehr gut bewerteten QR-Scanner haben wir Euch bereits mehrfach empfohlen. Scannt auch Barcodes und unterstützt WLAN-QR-Codes und lässt Euch auch eigene Codes erstellen.

): Diesen sehr gut bewerteten QR-Scanner haben wir Euch bereits mehrfach empfohlen. Scannt auch Barcodes und unterstützt WLAN-QR-Codes und lässt Euch auch eigene Codes erstellen. Premium Kamera ( 3,99 € ): Diese werbefreie App ist nach wie vor kostenlos. Sie bietet eine umfangreiche Feature-Liste, die vom Timer (beispielsweise lasst Ihr alle zehn Minuten automatisch ein Foto machen) über Echtzeit-Filter und -Effekte bis zum Burst-Mode und vielem mehr reicht.

Diese Spiele sind im Google Play Store derzeit gratis

2048 Puzzle Game ( 15,99 € ): In eine zünftige Free-Apps-Liste gehört auch immer eine Variante der 2048-Idee, oder? Dieses Spiel bietet Euch genau das, lässt Euch zudem aus acht verschiedenen Themes wählen.

): In eine zünftige Free-Apps-Liste gehört auch immer eine Variante der 2048-Idee, oder? Dieses Spiel bietet Euch genau das, lässt Euch zudem aus acht verschiedenen Themes wählen. Dungeon Corp. S (Idle RPG) ( 1,09 € ): Ein RPG-Game mit Retro-Grafik, aber eines aus der Idle-Abteilung. Auch hier müsst Ihr natürlich Eure Helden so stark wie möglich machen, wie in jedem anderen RPG-Spiel auch.

): Ein RPG-Game mit Retro-Grafik, aber eines aus der Idle-Abteilung. Auch hier müsst Ihr natürlich Eure Helden so stark wie möglich machen, wie in jedem anderen RPG-Spiel auch. Infinity Dungeon 2 ( 0,99 € ): Ratet mal, wie groß der Dungeon ist, wenn das Spiel "Infinity Dungeon" heißt. Und ratet mal, wer mit seiner Party die ganzen Zombies aufmischen muss, die da im Dungeon herumspringen.

): Ratet mal, wie groß der Dungeon ist, wenn das Spiel "Infinity Dungeon" heißt. Und ratet mal, wer mit seiner Party die ganzen Zombies aufmischen muss, die da im Dungeon herumspringen. Dungeons und Pixel Heroes VIP ( 1,79 € ): Da aller guten Dinge bekanntlich Drei sind, kommt jetzt hier noch ein drittes Spiel mit "Dungeons" im Titel und pixeliger Retro-Grafik. Davon kann man einfach nie genug haben, richtig?

): Da aller guten Dinge bekanntlich Drei sind, kommt jetzt hier noch ein drittes Spiel mit "Dungeons" im Titel und pixeliger Retro-Grafik. Davon kann man einfach nie genug haben, richtig? Stickman Ghost Premium ( 0,59 € ): Etwas Rollenspiel, ein bisschen Hack-and-Slash, dazu noch eine Handvoll Mittelalter, eine Prise Ninja und ein Stickman – wenn das nicht das Rezept fürs perfekte Android-Spiel ist, weiß ich es auch nicht!

): Etwas Rollenspiel, ein bisschen Hack-and-Slash, dazu noch eine Handvoll Mittelalter, eine Prise Ninja und ein Stickman – wenn das nicht das Rezept fürs perfekte Android-Spiel ist, weiß ich es auch nicht! OXXO ( 2,19 € ): In diesem Puzzlespiel mit einer Bewertung von 4,8 Sternen müsst Ihr zusammenpassende Blöcke gruppieren.

Kostenlose Apps fürs iPhone

Diese Apps sind für iOS derzeit gratis

Watercolorizer ( 1,99 € ): Diese App verwandelt im Handumdrehen Eure Fotos in Bilder mit Wasserfarben-Optik.

): Diese App verwandelt im Handumdrehen Eure Fotos in Bilder mit Wasserfarben-Optik. Polyglotte ( 1,99 € ): Diese Software-Tastatur besticht durch ihre Unterstützung für sehr viele Sprachen inklusive zugehöriger Sonderzeichen. Unterstützt Sprachen wie Deutsch, Englisch und Französisch, aber eben auch Sprachen wie Katalanisch, Isländisch und Esperanto.

): Diese Software-Tastatur besticht durch ihre Unterstützung für sehr viele Sprachen inklusive zugehöriger Sonderzeichen. Unterstützt Sprachen wie Deutsch, Englisch und Französisch, aber eben auch Sprachen wie Katalanisch, Isländisch und Esperanto. Safety Photo + Video Pro ( 3,99 € ): Habt Ihr Fotos auf dem iPhone, die nun wirklich niemand sehen darf? Mit dieser App, die wir immer wieder gerne empfehlen, schützt Ihr diese Bilder und sichert sie per Passwort.

): Habt Ihr Fotos auf dem iPhone, die nun wirklich niemand sehen darf? Mit dieser App, die wir immer wieder gerne empfehlen, schützt Ihr diese Bilder und sichert sie per Passwort. AirDisk Pro ( 2,99 € ): Auch diese App haben wir Euch schon mehrfach ans Herz gelegt. Speichern, Anzeigen und Verwalten von Dateien auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Ihr könnt AirDisk Pro von jedem Mac oder PC aus über das Wi-Fi-Netzwerk verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen übertragen.

Auch diese App haben wir Euch schon mehrfach ans Herz gelegt. Speichern, Anzeigen und Verwalten von Dateien auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Ihr könnt AirDisk Pro von jedem Mac oder PC aus über das Wi-Fi-Netzwerk verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen übertragen. Dog Assistant ( 4,99 € ): Bei diesem Thema bin ich nicht so wirklich auf dem Laufenden, aber 4,8 Sterne klingen ja erst einmal gut, oder? Hier bekommt Ihr eine App, die die Gewohnheiten und Fortschritte, die Ihr mit Eurem Hund macht, trackt. Soll in der Praxis dem Tier und dem Herrchen oder Frauchen Zeit sparen.

): Bei diesem Thema bin ich nicht so wirklich auf dem Laufenden, aber 4,8 Sterne klingen ja erst einmal gut, oder? Hier bekommt Ihr eine App, die die Gewohnheiten und Fortschritte, die Ihr mit Eurem Hund macht, trackt. Soll in der Praxis dem Tier und dem Herrchen oder Frauchen Zeit sparen. Image Converter ( 0,99 € ): Diese App macht haargenau das, was der Name vermuten lässt: Sie konvertiert Eure Bilder in andere gewünschte Formate.

): Diese App macht haargenau das, was der Name vermuten lässt: Sie konvertiert Eure Bilder in andere gewünschte Formate. Notion ( 14,99 € ): Notion ist vor allem Musiker:innen ein Begriff, denn die Software zur Notation von Musik gibt es schon seit vielen Jahren. Verwandelt Eure Musik in Noten.

Diese Spiele sind für iOS derzeit gratis

Ich hoffe, dass Ihr heute wieder fündig geworden seid bei den vorgeschlagenen Apps. Falls nicht, dann ist das aber auch kein Drama, denn schon Dienstag gibt es eine neue Liste. Alternativ findet Ihr jeden Sonntag unsere Top 5 Apps der Woche, in der Euch spannende Apps vorgestellt werden – also schaut auch ruhig dort vorbei!