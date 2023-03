Nur für kurze Zeit: Diese Apps für Android & iOS sind gerade kostenlos

Damit ist im Grunde sogar schon alles gesagt:

Es geht um Apps und Mobile Games, die eigentlich Geld kosten und die ... ... nur für kurze Zeit kostenlos unters Volk gebracht werden.

Obwohl, eine weitere Sache müssen wir noch erwähnen: Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche testen wir diese Apps und Spiele nur in Ausnahmen mal selbst an. Wir schauen also nur aufs Sterne-Rating und überfliegen die Kommentare in den Stores. Wir spielen die Games nicht durch und wissen also nicht, ob sie hilfreich sind, ob sie datentechnisch kritisch sind, oder ob unverschämte In-App-Käufe oder Werbe-Belästigungen drohen. Habt da also bitte selbst ein Auge drauf.

Werft auch einen Blick auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Kleiner Tipp: Gelegentlich ist eine App für uns spannend, auch wenn wir sie gerade nicht benötigen. Installiert sie Euch in so einem Fall trotzdem – da sie eh gratis ist, habt Ihr nichts zu verlieren. Ihr könnt sie zwischendurch dann ohne Weiteres wieder vom Gerät werfen und jederzeit kostenlos neu installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Pro MP3 Player QAMP ( 1,19 € ): Ein weiterer vielseitiger MP3-Player, den wir Euch schon öfter empfohlen haben.

Ein weiterer vielseitiger MP3-Player, den wir Euch schon öfter empfohlen haben. Flashcards Club ( 3,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr unterwegs Lernkarten erstellen, um unkompliziert zu lernen.

: Mit dieser App könnt Ihr unterwegs Lernkarten erstellen, um unkompliziert zu lernen. 500X Game Booster Pro ( 0,49 € ): Glaubt Ihr, dass euer Smartphone das Zeug dazu hat, das Maximum zu leisten? Vielleicht kann diese App Euch helfen, auch noch den letzten Rest Performance aus dem Gerät zu pressen.

Android-Spiele

iOS-Apps, die im Apple AppStore für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

ComicBook! ( 2,99 € ): Wollt Ihr Eure eigenen Comics mit einer KI-App erstellen? Mit dieser App klappt das!

Wollt Ihr Eure eigenen Comics mit einer KI-App erstellen? Mit dieser App klappt das! Cut for Stories ( 1,99 € ): Ihr liebt Instagram? Diese App hat eine ganze Reihe von Filtern im Gepäck, mit denen Ihr atemberaubende Stories erstellen könnt.

Ihr liebt Instagram? Diese App hat eine ganze Reihe von Filtern im Gepäck, mit denen Ihr atemberaubende Stories erstellen könnt. Nachrichten filtern ( 0,99 € ): Filtert und kategorisiert Textnachrichten anhand verschiedener Kriterien wie Handynummer, Absender-Titel und Keywords, damit Ihr nur die gewünschten und nützlichen Nachrichten seht.

Filtert und kategorisiert Textnachrichten anhand verschiedener Kriterien wie Handynummer, Absender-Titel und Keywords, damit Ihr nur die gewünschten und nützlichen Nachrichten seht. Contacts Manager ( 0,99 € ): Hier ist eine alternative App für Euch, mit der Ihr Eure Kontakte sortieren könnt, wenn das Standard-Adressbuch Euren Bedürfnissen nicht genügt.

iOS-Spiele

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ein Pokémon-Klon, der durchaus ebenfalls beliebt ist und Spaß macht.

Ein Pokémon-Klon, der durchaus ebenfalls beliebt ist und Spaß macht. Plant with Care ( 1,99 € ) : Ihr habt einen Garten mit sehr fruchtbarem Boden? Dann liegt es an Euch, das beste Gemüse der Stadt anzubauen, damit Ihr die richtigen Zutaten für Eure Mahlzeiten habt! Die App kann Euch dabei behilflich sein.

: Ihr habt einen Garten mit sehr fruchtbarem Boden? Dann liegt es an Euch, das beste Gemüse der Stadt anzubauen, damit Ihr die richtigen Zutaten für Eure Mahlzeiten habt! Die App kann Euch dabei behilflich sein. iA Iconic ( 4,99 € ): Der klassische Arcade-Shooter jetzt in einem neuen Format, bei dem Ihr mit dem Laser alle eindringenden Viecher töten müsst, die Euch über den Weg laufen.

Der klassische Arcade-Shooter jetzt in einem neuen Format, bei dem Ihr mit dem Laser alle eindringenden Viecher töten müsst, die Euch über den Weg laufen. Peppa Pig: Fun Fair ( 3,99 € ): Wenn Peppa Wutz und ihre Freunde den Freizeitpark besuchen, wird das ein Tag voller Spaß für Eure Kleinen!

Wenn Peppa Wutz und ihre Freunde den Freizeitpark besuchen, wird das ein Tag voller Spaß für Eure Kleinen! Sliding Puzzle Board Game ( 0,99 € ): Ein klassisches Schiebepuzzle, bei dem Ihr alle Zahlen an ihren Platz bringen müsst, nur dass Ihr nicht schummeln könnt, indem Ihr die Schieber physisch entfernt!

Damit sind wir schon wieder durch für heute! Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillen könnt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer Auswahl mitteilt. Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Oder einen Link zu einer bereits wieder kostenpflichtigen App in unserer Liste? Dann schreibt's uns in die Kommentare.