Für kurze Zeit gratis: Diese Android- & iOS-Apps sind aktuell kostenlos

Wie immer gilt: Ja, die Angebote gelten nur für kurze Zeit, sodass Ihr eigentlich lieber schnell überall auf Download klicken solltest, statt hier lange Einleitungen zu lesen. Und nein, auch dieses Mal haben wir uns die Apps nicht selbst installiert. Das bedeutet, dass Ihr selbst einen argwöhnischen Blick auf das werfen solltet, was Ihr Euch da aufs Handy schaufelt. Sagt uns gerne Bescheid, wenn Ihr im Folgenden über eine bereits wieder kostenpflichtige Anwendung stolpert.

Ihr wollt selbst nach Gratis-Apps suchen, weil Ihr nicht bis Dienstag oder Samstag warten wollt? Dann lest unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Tipp: Auch, wenn der Platz auf Eurem Smartphone knapp wird und Ihr eine App aktuell gar nicht benötigt: Ladet sie Euch bei Interesse trotzdem runter. Denn damit wandert die App in Eure Bibliothek. Das gilt also auch dann, wenn besagte App wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis jederzeit wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

500x Game Booster ( 0,49 € ): Dieses Tool behauptet, dass es Euer Smartphone aufpeppt, sodass es eine flüssigere Experience beim Zocken gibt.

Dieses Tool behauptet, dass es Euer Smartphone aufpeppt, sodass es eine flüssigere Experience beim Zocken gibt. Date Calculator Pro ( 0,99 € ): Perfekt, um die genaue Zeit zu berechnen, die seit einem bestimmten Datum verstrichen ist... und das alles auf Knopfdruck.

Perfekt, um die genaue Zeit zu berechnen, die seit einem bestimmten Datum verstrichen ist... und das alles auf Knopfdruck. Handkamera DSLR Pro ( 4,99 € ): Nachtaufnahmen zu machen, kann mit der Standard-Kamera-App auf Eurem Handy schwierig sein. Vielleicht hilft Euch die manuelle Steuerung dabei, noch spektakulärere Fotos zu schießen!

Nachtaufnahmen zu machen, kann mit der Standard-Kamera-App auf Eurem Handy schwierig sein. Vielleicht hilft Euch die manuelle Steuerung dabei, noch spektakulärere Fotos zu schießen! Simple Quote Widget ( 0,99 € ): Manchmal braucht Ihr tagsüber einfach eine Aufmunterung und positive Zitate. Diese App bietet Euch genau das.

): Manchmal braucht Ihr tagsüber einfach eine Aufmunterung und positive Zitate. Diese App bietet Euch genau das. Simple Photo Widget ( 0,99 € ): Das perfekte Widget für Euch, um Fotos aus Eurer persönlichen Galerie auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

Android-Spiele

Warriors Market Mayhem ( 0 , 99 € ): Ein Drache ist im Königreich erwacht und Ihr braucht als Krieger die bestmöglichen Waffen, um alle zu besiegen, die sich Euch in den Weg stellen. Seid Ihr der Aufgabe gewachsen?

): Ein Drache ist im Königreich erwacht und Ihr braucht als Krieger die bestmöglichen Waffen, um alle zu besiegen, die sich Euch in den Weg stellen. Seid Ihr der Aufgabe gewachsen? Cooking Quest VIP ( 0,99 € ): Eure Aufgabe ist es, das bestmögliche Essen in der Stadt zu kochen und dafür zu sorgen, dass jeder in den Genuss Eurer Kochkünste kommt!

Eure Aufgabe ist es, das bestmögliche Essen in der Stadt zu kochen und dafür zu sorgen, dass jeder in den Genuss Eurer Kochkünste kommt! Stickman Ghost 2: Gun Sword ( 0,99 € ): Wer hätte gedacht, dass ein Strichmännchen so viel Charme hat? Benutzt ihn, um Euch fortzubewegen und Feinde mit immer besseren Waffen niederzumähen.

Wer hätte gedacht, dass ein Strichmännchen so viel Charme hat? Benutzt ihn, um Euch fortzubewegen und Feinde mit immer besseren Waffen niederzumähen. Dungeon Princess: RPG ( 0,99 € ): Die Geschichte ist zwar ziemlich langweilig, aber das Spiel macht wirklich Spaß! Die Damen erforschen einen Kerker und beseitigen alles, was sich ihnen in den Weg stellt.

Die Geschichte ist zwar ziemlich langweilig, aber das Spiel macht wirklich Spaß! Die Damen erforschen einen Kerker und beseitigen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Superheldenkrieg Premium ( 0,99 € ): Erinnert Ihr Euch an Voltron und ähnliche Geschichten, in denen Menschen Roboteranzüge tragen? In diesem Spiel geht es ähnlich zu: Ihr versucht, Euch durchzukämpfen.

): Erinnert Ihr Euch an Voltron und ähnliche Geschichten, in denen Menschen Roboteranzüge tragen? In diesem Spiel geht es ähnlich zu: Ihr versucht, Euch durchzukämpfen. Grow Dungeon Hero VIP ( 1,99 € ): Erforscht Dungeons und tötet Monster, sammelt Erfahrung und erhaltet immer bessere Ausrüstung.

Erforscht Dungeons und tötet Monster, sammelt Erfahrung und erhaltet immer bessere Ausrüstung. Galaxy Attack ( 0,99 € ): Ein Top-Down-Shooter, der im Weltraum spielt, wo Ihr feindliche Flugzeuge abschießt, um die Galaxie zu retten.

Ein Top-Down-Shooter, der im Weltraum spielt, wo Ihr feindliche Flugzeuge abschießt, um die Galaxie zu retten. Mystic Guardian PV ( 3,49 € ): Ein klassisches, storybasiertes RPG, in dem Ihr Euer Team trainieren und sicherstellen müsst, dass es der Aufgabe gewachsen ist.

iOS-Apps, die für kurze Zeit im Apple AppStore kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Evolution Planet - 14 Milliarden ( 6,49 € ): Baut ein Sonnensystem und lasst die Kraft der Evolution wirken, um zu sehen, was am Ende dabei herauskommt ...

Baut ein Sonnensystem und lasst die Kraft der Evolution wirken, um zu sehen, was am Ende dabei herauskommt ... Remote KeyPad and NumPad Pro ( 4,00 € ) : Jeder, der am Computer mit Zahlen hantiert, wird diese App bestimmt nützlich finden, denn sie dient als zusätzliches Tastenfeld auf Eurem Smartphone.

: Jeder, der am Computer mit Zahlen hantiert, wird diese App bestimmt nützlich finden, denn sie dient als zusätzliches Tastenfeld auf Eurem Smartphone. File Explorer & Player Pro ( 5,00 € ): Mit dieser App verwandelt Ihr Euer iPhone in ein kabelloses Flash-Laufwerk, was sagt Ihr dazu?

iOS-Spiele

Asteroid Apocalypse ( 0,99 € ): Asteroiden sind dabei, auf die Erde zu regnen, und es liegt an Euch, sie in Stücke zu sprengen.

Asteroiden sind dabei, auf die Erde zu regnen, und es liegt an Euch, sie in Stücke zu sprengen. Invasive Horde ( 0,99 € ): Der König hat Euch beauftragt, das Königreich vor einer einfallenden Horde zu schützen. Glaubt Ihr, dass Ihr das schaffen könnt?

): Der König hat Euch beauftragt, das Königreich vor einer einfallenden Horde zu schützen. Glaubt Ihr, dass Ihr das schaffen könnt? Monster Stunts ( 1,99 € ): Monstertrucks führen Stunts aus? Das klingt spannend genug, um das Game mal anzutesten, oder?

): Monstertrucks führen Stunts aus? Das klingt spannend genug, um das Game mal anzutesten, oder? AirAttack 2 ( 0,99 € ): Ein fantastisch aussehendes Shoot 'em up, das Euch auf Trab hält, während Ihr einfallenden Geschossen ausweicht und dabei Euer Bestes gebt.

Ein fantastisch aussehendes Shoot 'em up, das Euch auf Trab hält, während Ihr einfallenden Geschossen ausweicht und dabei Euer Bestes gebt. Math Chompers ( 0,99 € ): Wollt Ihr, dass Eure Kleinen gut in Mathe werden? Vielleicht kann dieses Spiel Euren Kindern auf spielerische Art und Weise die Grundlagen vermitteln...

So, das war's! Wir hoffen, dass in unserer App-Liste was dabei war, was auf Eurem Handy ein neues Zuhause findet. Falls Ihr übrigens auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, werft einen Blick auf unseren verlinkten Artikel.

Viel Spaß mit den Apps und bis Samstag – da tischen wir Euch neue Apps und Mobile Games auf.