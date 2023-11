Nur für kurze Zeit! Diese iOS- & Android-Apps sind aktuell kostenlos

Schnappt Euch Eure Android-Smartphones oder iPhones und zieht Euch all das, was spannend für Euch wirkt. Bedenkt dabei aber, dass wir die Tools und Spiele im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen überprüft haben. Habt also bitte selbst ein Auge drauf, bevor Ihr Euch etwas aufs Handy ladet, was dort komplett fehl am Platz ist.

Ach, eins noch, bevor Ihr Euch auf die Downloads stürzt: Wir wissen wie gesagt nicht, wie lange die Downloads kostenlos bleiben – also gebt doch bitte Laut, sobald Ihr über einen Link stolpert, hinter dem sich ein wieder kostenpflichtiges Game bzw. eine kostenpflichtige App versteckt.

Auf eigene Faust nach kostenlosen Apps suchen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Stolpert Ihr hier über eine interessante App, für die Ihr aber aktuell keine Verwendung habt, installiert sie trotzdem! Danach löscht Ihr sie einfach wieder. So landet sie in Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Best U ( 1,99 € ): Diese App hilft Euch, Euch gut zu fühlen, indem sie Euch täglich Erinnerungen und ermutigende Zitate liefert. Wer einen Schuss Motivation und Zuspruch nötig hat, sollte sich Best U mal anschauen.

): Diese App hilft Euch, Euch gut zu fühlen, indem sie Euch täglich Erinnerungen und ermutigende Zitate liefert. Wer einen Schuss Motivation und Zuspruch nötig hat, sollte sich Best U mal anschauen. Equalizer Bass Booster Pro ( 1,99 € ): Verbessert das Audioerlebnis auf Eurem Smartphone mit dieser App, die angeblich bessere Bässe liefert.

): Verbessert das Audioerlebnis auf Eurem Smartphone mit dieser App, die angeblich bessere Bässe liefert. Touch Lock ( 0,99 € ): Ärgert Ihr Euch nicht auch jedes Mal, wenn Ihr den Bildschirm Eures Smartphones versehentlich berührt, während Ihr einen Film schaut oder Musik hört? Diese App verhindert versehentliche Berührungen.

Android-Spiele

Cooking Quest VIP ( 0,99 € ) : Ihr betreibt einen Imbisswagen und müsst mit leckeren Rezepten dafür sorgen, dass Eure Kunden gerne wieder kommen.

: Ihr betreibt einen Imbisswagen und müsst mit leckeren Rezepten dafür sorgen, dass Eure Kunden gerne wieder kommen. Mystic Guardian ( 3,49 € ) : Ein Action-Rollenspiel, in dem Ihr mit Eurer Gruppe wilde Schlachten liefert.

: Ein Action-Rollenspiel, in dem Ihr mit Eurer Gruppe wilde Schlachten liefert. Space Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Ein lustiges Shoot 'em up im Galaxian-Style, in dem Ihr es mit scheinbar unmöglichen Levels zu tun habt und dennoch mit etwas Geschickt durchkommt – wenn Eure Reflexe schnell genug sind.

): Ein lustiges Shoot 'em up im Galaxian-Style, in dem Ihr es mit scheinbar unmöglichen Levels zu tun habt und dennoch mit etwas Geschickt durchkommt – wenn Eure Reflexe schnell genug sind. Monkey Go Happy ( 0,99 € ): Ein Puzzlespiel mit über 75 Levels, das Eure grauen Zellen herausfordern wird.

): Ein Puzzlespiel mit über 75 Levels, das Eure grauen Zellen herausfordern wird. Hero Z ( 1,99 € ): In diesem isometrischen Shooter liegt es an Euch, inmitten einer Zombie-Apokalypse am Leben zu bleiben.

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Spring Mini ( 9,99 € ): Ein Twitter-Client (oder sollten wir X sagen?) für Euer iPhone, der eine anpassbare Benutzeroberfläche für eine einfachere Nutzung bietet.

Ein Twitter-Client (oder sollten wir X sagen?) für Euer iPhone, der eine anpassbare Benutzeroberfläche für eine einfachere Nutzung bietet. PiP - Picture in Picture ( 0,99 € ): Seht Euch Videos auf Eurem iOS-Gerät an und bleibt dabei produktiv dank dieses Bild-in-Bild-Modus.

): Seht Euch Videos auf Eurem iOS-Gerät an und bleibt dabei produktiv dank dieses Bild-in-Bild-Modus. Remote KeyPad und NumPad Pro ( 3,99 € ): Verwandelt Euer iPad oder iPhone in eine tragbare Tastatur oder einen Ziffernblock. Perfekt für alle, die eine nicht ganz so große Tastatur haben.

Verwandelt Euer iPad oder iPhone in eine tragbare Tastatur oder einen Ziffernblock. Perfekt für alle, die eine nicht ganz so große Tastatur haben. FABULUS Reverse Chord Finder ( 3,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Gitarrenakkorde erkennen, benennen, umkehren und finden.

iOS-Spiele

DEEMO ( 1,99 € ) : Ein hochgelobtes mobiles Rhythmusspiel voller Nervenkitzel und Überraschungen. Sind Eure Reflexe dafür bereit?

: Ein hochgelobtes mobiles Rhythmusspiel voller Nervenkitzel und Überraschungen. Sind Eure Reflexe dafür bereit? 2 Spieler 1 Gerät ( 0,99 € ) : Multiplayer-Spiele auf einem einzigen Gerät? Mit diesem Titel bin ich sofort dabei.

: Multiplayer-Spiele auf einem einzigen Gerät? Mit diesem Titel bin ich sofort dabei. Mage Mania ( 1,99 € ) : Sammelt verschiedene Elemente, während Ihr Dungeons erkundet, und sorgt dafür, dass Ihr die richtigen Gegenstände findet, um Drachen zu besiegen.

) Sammelt verschiedene Elemente, während Ihr Dungeons erkundet, und sorgt dafür, dass Ihr die richtigen Gegenstände findet, um Drachen zu besiegen. Universe Pandemic 2 ( 1,99 € ): Es ist an der Zeit, selbst mal für eine ordentliche Pandemie zu sorgen. Ihr lasst außerirdische Krankheitserreger auf die Erdenbewohner los – aber es bleibt nicht nur bei der Erde!

): Es ist an der Zeit, selbst mal für eine ordentliche Pandemie zu sorgen. Ihr lasst außerirdische Krankheitserreger auf die Erdenbewohner los – aber es bleibt nicht nur bei der Erde! Legacy 2 - The Ancient Curse ( 2,99 € ): Ein 3D-Puzzlespiel, das Euch mit Sicherheit fesseln wird und Euch nicht mehr loslässt.

Damit sind wir für den heutigen Tag wieder durch mit unserer Liste. Aber Ihr wisst ja, dass es Samstag direkt wieder Nachschub ist. Kommt gut durch die Woche – und viel Spaß mit den neuen Apps.