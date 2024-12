Im Sandwich zwischen Weihnachten und Silvester haben wir hier noch ein paar verspätete Weihnachtsgeschenke für Euch. Dabei handelt es sich natürlich wieder um die obligatorischen Apps und Games, die eigentlich kostenpflichtig sind, aktuell aber gratis rausgehauen werden. In der Liste findet Ihr wie gewohnt Vorschläge sowohl für Android als auch iOS.

Drei App-Listicles haben wir Woche für Woche für Euch: Einmal die Top-5-Apps der Woche, mit sorgfältig kuratierten und für gut befundenen Anwendungen und Mobile Games. Und dann haben wir noch zwei Listen, bei denen wir nicht wirklich gründlich überprüfen, was die Apps taugen, sondern hauptsächlich darauf achten, dass Ihr diese eigentlich kostenpflichtigen Apps gratis abgreifen könnt.

Mit der zweiten Kategorie haben wir es hier in diesem Beitrag zu tun, also schaut bitte selbst genau drauf, ob es nervige Werbung gibt, oder Euch jemand per In-App-Käufen das Geld aus der Tasche ziehen möchte.

Und wenn wir schon bei guten Ratschlägen sind: Ladet Euch auch das Spiel oder die Anwendung runter, die Ihr für spannend haltet, auch wenn aktuell kein Bedarf dafür besteht. Ihr könnt die App nach dem Download direkt wieder vom Handy werfen – in Eurer App-Bibliothek bleibt die kostenpflichtige Version erhalten und kann jederzeit wieder installiert werden.

Android-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Multiscreen-Taschenrechner Pro ( 9,99 € ): Diese sehr gut bewertete Taschenrechner-App könnt Ihr praktischerweise auch per Sprache bedienen.

): Diese sehr gut bewertete Taschenrechner-App könnt Ihr praktischerweise auch per Sprache bedienen. MDScan und OCR ( 5,49 € ): Euer Handy kann heutzutage ein waschechter, mobiler Dokumentenscanner sein. Die App verfügt sogar über eine optische Zeichenerkennung!

): Euer Handy kann heutzutage ein waschechter, mobiler Dokumentenscanner sein. Die App verfügt sogar über eine optische Zeichenerkennung! Schallmesser - Dezibelmesser ( 3,29 € ): Eure Nachbarn sind an den Feiertagen wieder echt zu laut? Mit dieser App bekommt Ihr die Bestätigung dafür.

): Eure Nachbarn sind an den Feiertagen wieder echt zu laut? Mit dieser App bekommt Ihr die Bestätigung dafür. JPEG Optimizer Pro ( 2,09 € ): Zu wenig Speicherplatz auf dem Handy? Dann könnte diese App nützlich sein, die Eure Bilder bei geringem Qualitätsverlust verkleinert.

): Zu wenig Speicherplatz auf dem Handy? Dann könnte diese App nützlich sein, die Eure Bilder bei geringem Qualitätsverlust verkleinert. One Swipe Notes - Quick Notes ( 0,69 € ): Praktisch: Mit dieser App erstellt Ihr in Windeseile Notizen und müsst dafür noch nicht einmal eine andere App oder ein Spiel verlassen!

Kostenlose Android-Spiele

Shuriken Jump ( 0,59 € ): Mit Shuriken müsst Ihr hier Obst metzeln. Ja, das erinnert alles ziemlich an Fruit Ninja!

): Mit Shuriken müsst Ihr hier Obst metzeln. Ja, das erinnert alles ziemlich an Fruit Ninja! Evertale ( 0,50 € ): Evertale ist schon ein ziemlicher RPG-Klassiker, bei dem Ihr Monster einzufangen habt und Fantasie-Welten sowie Dungeons erkundet.

): Evertale ist schon ein ziemlicher RPG-Klassiker, bei dem Ihr Monster einzufangen habt und Fantasie-Welten sowie Dungeons erkundet. Defense Zone 3 Ultra HD ( 2,69 € ): Wenn Ihr mich fragt, gehört diese Reihe zum Allerbesten, was das Tower-Defense-Genre zu bieten hat!

): Wenn Ihr mich fragt, gehört diese Reihe zum Allerbesten, was das Tower-Defense-Genre zu bieten hat! Sphaze ( 0,59 € ): Sphaze ist ein intuitives Puzzlespiel, bei dem Ihr den Weg aus den Labyrinthen finden müsst. Das Spiel bietet schöne 3D-Grafiken und nette Musik, die zum Entspannen einlädt.

): Sphaze ist ein intuitives Puzzlespiel, bei dem Ihr den Weg aus den Labyrinthen finden müsst. Das Spiel bietet schöne 3D-Grafiken und nette Musik, die zum Entspannen einlädt. Last Plant on Earth ( 2,29 € ): In diesem Science-Fiction-Game habt Ihr als Roboter zu verhindern, dass dem Planeten die Pflanzen ausgehen.

iPhone-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Photo Finder App - Queryable ( 4,99 € ): Mit dieser App durchsucht Ihr offline Eure Fotos – indem Ihr ein Objekt erwähnt, eine Farbe, oder sogar nur ein Gefühl.

): Mit dieser App durchsucht Ihr offline Eure Fotos – indem Ihr ein Objekt erwähnt, eine Farbe, oder sogar nur ein Gefühl. Custom Keyboards Font Fontsify ( 79,99 € ): Online-Tastatur mit unzähligen Emojis und Symbolen, über 100 Schriftarten und über 80 Themes.

): Online-Tastatur mit unzähligen Emojis und Symbolen, über 100 Schriftarten und über 80 Themes. Sticky Board 2 ( 4,99 € ): Produktivitäts-Tool, mit dem Ihr wie auf einem Whiteboard Eure Haft-Notizen unterbringen könnt.

): Produktivitäts-Tool, mit dem Ihr wie auf einem Whiteboard Eure Haft-Notizen unterbringen könnt. myCal PRO Planner ( 2,99 € ): Hier bekommt Ihr eine sehr professionelle Kalender-App, die auch Widgets bietet und auch durchaus das Zeug hat, der nativen Kalender-App auf dem iPhone das Wasser abzugraben.

): Hier bekommt Ihr eine sehr professionelle Kalender-App, die auch Widgets bietet und auch durchaus das Zeug hat, der nativen Kalender-App auf dem iPhone das Wasser abzugraben. Cashflows ( 0,99 € ): Cashflows hilft Euch bei der Prognose zukünftiger Salden Eurer Bankkonten. Die App ist einfach einzurichten und erfordert nur minimalen Aufwand bei der Pflege.

Kostenlose Spiele für iPhone und iPad

Raider ( 1,99 € ): In diesem Spiel fliegt Ihr durch unzählige Höhlen – hoffentlich seid Ihr geschickt genug!

): In diesem Spiel fliegt Ihr durch unzählige Höhlen – hoffentlich seid Ihr geschickt genug! Backgammon Narde AD ( 3,99 € ): Dieses Backgammon-Spiel lässt Euch online aus tausenden Mitspielern auswählen, hält sich an die offiziellen Backgammon-Regeln und bietet auch einen Racing-Modus.

): Dieses Backgammon-Spiel lässt Euch online aus tausenden Mitspielern auswählen, hält sich an die offiziellen Backgammon-Regeln und bietet auch einen Racing-Modus. Rooftop Snipers ( 0,99 € ): Sehr schlichte Retro-Grafik, sehr einfaches Spielprinzip – aber sehr viel Spielspaß!

): Sehr schlichte Retro-Grafik, sehr einfaches Spielprinzip – aber sehr viel Spielspaß! Dino Rush ( 1,99 € ): Ein kunterbunter und wirklich sehr niedlicher Endless-Runner für die ganze Familie.

): Ein kunterbunter und wirklich sehr niedlicher Endless-Runner für die ganze Familie. Out There Chronicles - Ep. 2 ( 1,99 € ): Der zweite Teil der Science-Fiction-Saga. Übrigens gibt es aktuell auch den ersten Teil kostenlos.

So, damit wären wir dann auch schon wieder durch für heute. Silvester kommen dann die letzten App-Empfehlungen des Jahres. Genießt Euer Wochenende!