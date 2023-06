Kurioser Übersetzungsfehler: Windows 11 hält ZIPs für Postleitzahl

Korrekte Übersetzungen sind für den Alltag essenziell, da es ansonsten zu Missverständnissen kommen kann. Das ist nicht neu, in der Regel meint man damit aber Übersetzungen von einer Sprache in die andere. Allerdings kann es auch bei Englisch zu Pannen kommen.

Es ist nicht eindeutig belegt, von wem das Zitat "England und Amerika sind zwei Länder, die durch die gemeinsame Sprache getrennt sind" tatsächlich stammt, in der Regel werden damit aber George Bernard Shaw und Oscar Wilde in Zusammenhang gebracht. Das ändert aber nichts daran, dass es der Realität entspricht - bis heute.



Denn wie Neowin berichtet, amüsieren sich derzeit Windows-11-Nutzer über einen ziemlich kuriosen Übersetzungsfehler, wenn sie die Systemsprache auf britisches Englisch einstellen. Denn dann finden sie im Kontextmenü einen Eintrag, der den Nutzern folgende Funktion anbietet: "Compress to Postcode File" - was man mit "Zu Postleitzahl komprimieren" übersetzen kann.

OH MY GOD I'd heard about Windows 11 calling a zip file a 'postcode file' in UK English because of really lazy translating but it's ACTUALLY HERE ON MY PC like not even in beta this is actually happening right now in publicly available Windows pic.twitter.com/SeWPUxQIDu — Jym (@JymFox) June 5, 2023

ZIPs sind US-Postleitzahlen

Des Rätsels Lösung: Das Microsoft-Betriebssystem bietet seinen Anwendern hier an, eine oder mehrere Dateien zu einem ZIP-File zu komprimieren. ZIP ist allerdings nicht nur die Abkürzung für das gleichnamige Dateiformat, sondern auch für US-amerikanische Postleitzahlen. ZIP steht in diesem Zusammenhang für "Zone Improvement Plan", dieses System für Postleitzahlen wurde in den 1960er-Jahren von der US-Post eingeführt.

Es ist nicht genau klar, wie dieser kuriose Bug bzw. Übersetzungsfehler in Windows 11 gekommen ist. Denkbar oder wahrscheinlich ist jedoch ein Update von Anfang Juni, in dem Microsoft gleich mehrere Features im Zusammenhang mit Dateikompression, darunter RAR und eben auch ZIP, eingeführt hat. Allerdings haben Windows Insider diesen Bug bereits Anfang April zu sehen bekommen und er hat es dennoch in die finale Version "geschafft".

Das ist natürlich ein harmloser, aber durchaus witziger Bug, der außer Verwirrung kaum Schaden anrichten dürfte. Und es wird wohl nicht allzu lange dauern, bis Microsoft diesen gefixt hat.

Was war Euer bislang kuriosester Windows-Bug? Schreibt uns gern Eure Erfahrungen mit dem wohl am häufigsten genutzten Betriebssystem in die Kommentare.