Leak zum Galaxy S22 FE: Kein Exynos in Europa, aber freut Euch nicht zu früh

Es sieht nicht gut aus für den Exynos 2200. Die südkoreanische Website Business Korea berichtet, dass Samsung plane, seine hauseigenen Prozessoren zugunsten von MediaTek-Chips abzuschaffen. Erstmals davon betroffen sein soll das Galaxy S22 FE, weitere High-End-Smartphones sollen aber folgen.

Laut Business Korea soll Samsung den MediaTek-Chip in der Hälfte der Galaxy S22 FE-Smartphones verwenden, die auf den asiatischen Märkten verkauft werden sollen. Der Rest wird wahrscheinlich einen Snapdragon-Chipsatz verwenden.

MediaTek-Chips auch in Samsungs Flaggschiffen ab 2023?

An sich schockiert mich der Wechsel von Exynos- zu MediaTek-SoCs in der Samsung Galaxy FE-Reihe nicht so sehr. Die südkoreanischen Medien berichten auf jeden Fall, dass es zwei Versionen geben wird – eine MediaTek-Version und eine andere, die wahrscheinlich wie gewohnt mit Snapdragon-Chip ausgestattet ist.

Das im Januar eingeführte Galaxy S21 FE wurde selbst in Europa mit dem Snapdragon 888 ausgestattet. Dasselbe gilt für das Galaxy S20 FE 5G, das einen Snapdragon 865 enthielt (nur in der 5G-Version).

Das Galaxy S21 FE schlug sich im Test vor einigen Wochen echt gut. / © NextPit

Interessant ist jedoch, dass der oben erwähnte Artikel behauptet, Samsung setze diese Strategie auch in seinen Flaggschiffen fort. So könnte schon das kommende Galaxy S23 eine MediaTek-Variante bekommen. Das wäre das erste Mal, dass Samsung einen MediaTek-Chip in eines seiner Top-Smartphones einbaut. Samsung reserviert die SoCs des taiwanesischen Herstellers in der Regel für seine Galaxy-A-Modelle der Mittel- oder Einstiegsklasse.

Exynos-Probleme der Grund?

Samsung hatte einige Probleme mit seinem Exynos 2200. Der Hersteller musste jüngst zugeben, dass er die Leistung seiner Smartphones bei einigen Anwendungen und Spielen gedrosselt hat. In meinem Test zum Galaxy S22 Ultra konnte ich deshalb ernsthafte Leistungsprobleme feststellen. Aber der Hersteller hat auch viel Arbeit in die Behebung der Probleme gesteckt und Mitte März ein Update gegen das GOS (Game Optimization System) bereitgestellt.

Ich habe übrigens mit einem Mitglied der deutschen NextPit-Community darüber gesprochen und konnte nach dem erneuten Start der Benchmarks deutliche Verbesserungen feststellen. Kurz gesagt, in jedem Fall ist die Debatte gegen oder für den Exynos eine Tradition unter Samsung-Nutzern und ihren Kritikern.

Glaubt Ihr an den Wechsel zu MediaTek bei Samsung? Und könnte das etwa von Vorteil für die Nutzer sein? Was wäre Euch lieber: ein Galaxy S22 FE mit einem MediaTek- oder Snapdragon-SoC?