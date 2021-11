MediaTek: Erster 4-Nanometer-Prozessor der Welt angekündigt

MediaTek hat am 12. November 2021 bekanntgegeben, dass man "bald" einen ersten Prozessor vorstellen werde, der in lediglich vier Nanometern Strukturbreite gefertigt wird. Damit steht uns wohl ein Smartphone-SoC ins Haus, der Qualcomm und dem Rest der Konkurrenz in 2022 das Leben schwermachen wird.

Mit unserem bisher fortschrittlichsten Chip, der mit 4-nm-Prozesstechnologie hergestellt wird, bist du in der Lage, Unglaubliches zu leisten. Mehr Leistung in deiner Tasche - bald.

Die Taiwaner dürften damit die ersten weltweit sein, die einen solchen 4-nm-Chip für ein Smartphone anbieten können. Logisch, dass das Unternehmen auch im Teaser-Video nicht mit Superlativen geizt. Da ist von "fast unendlicher Akkulaufzeit" die Rede und von mehr "Power in der Tasche". Wir müssen Euch vermutlich nicht darauf hinweisen, dass Ihr solche vollmundigen Ankündigungen erst einmal mit gesunder Vorsicht betrachten müsst.

Stärker als ein A15 Bionic von Apple?

Klar, dass sich MediaTek siegessicher gibt und sich mit seinem nächsten SoC vor die Konkurrenz setzen möchte. Sollte es sich bei der heutigen Ankündigung tatsächlich um den Dimensity 2000 drehen, gibt es aber zumindest durchgesickerte Benchmark-Werte, die MediaTek in diesem Optimismus bestärken.

Die geleakten Werte aus der AnTuTu-Datenbank sprechen nämlich von aberwitzigen 1.002.220 Punkten! Das wäre nicht nur ein neuer Rekord für MediaTek, sondern gleich auch ein Rekord für Android-Devices generell. Der MediaTek Dimensity 2000 aka MT6983 erreicht laut AnTuTu auch einen CPU-Score von über 250.000. Damit würde der Chipsatz sogar den A15 Bionic von Apple (218.000 Punkte) abhängen, der im iPhone 13 Pro Max seine Arbeit verrichtet.

Bevor Ihr jetzt vor Aufregung Nasenbluten bekommt, sollten wir das vielleicht erst einmal etwas nüchterner betrachten. Auch, wenn wir tatsächlich mit einem bärenstarken SoC rechnen dürfen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass der Dimensity 2000 besser performt als das Kraftwerk von Apple, welches die neuen iPhones antreibt.

Wir können uns so oder so auf ein neues High-End-SoC aus Taiwan gefasst machen – auch, wenn wir die kolportierten Werte erst noch mit Skepsis wahrnehmen. Voraussichtlich werden wir das neue SoC also noch in diesem Jahr kennenlernen und wir hoffen, Ihr seid genauso auf die ersten Smartphones mit dem Dimensity 2000 gespannt wie wir in der NextPit-Redaktion.