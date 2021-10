Hängt MediaTek Qualcomm nun auch technisch ab?

"Dimensity 2000" wird im 4-nm-Verfahren gefertigt

Ein ARM Cortex-X2 High-End-Kern mit maximaler Taktrate von drei Gigahertz

20 Prozent mehr Leistung vermutet als beim Snapdragon 898

Auch im nächsten Jahr werden wieder die Top-SoCs von MediaTek und Qualcomm um den Platz in den angesagtesten Smartphones kämpfen. Quantitativ konnte MediaTek den Konkurrenten in diesem Jahr erstmals hinter sich lassen. Durchgesickerten Specs zufolge soll MediaTek mit seinem neuesten Chip Qualcomm in Sachen Performance übertreffen. Den kolportierten Namen "Dimensity 2000" werden wir also womöglich 2022 öfters hören.

Schlägt der Dimensity 2000 den Qualcomm Snapdragon 898?

Der Leaker Digital Chat Station hat Specs zu beiden SoC-Schwergewichten verkündet. Demnach sehen die Architekturen sowohl des Dimensity 2000 als auch des kommenden Qualcomm-Flaggschiffs Snapdragon 898 sehr ähnlich aus. Bei Qualcomm wie bei MediaTek vertraut man auf einen High-End-Core vom Typ ARM Cortex-X2, der mit bis zu drei Gigahertz taktet. Beide haben dann drei weitere High-End-Kerne am Start – und hier scheint MediaTek auf dem Papier vorne zu liegen.

Die drei Cortex-A710-basierten Kerne laufen mit bis zu 2,85 GHz, außerdem gibt es vier Low-End-Cores mit maximal 1,8 GHz. Qualcomm hingegen verpasst dem Snapdragon 898 anscheinend drei weitere High-End-Kerne mit maximal 2,5 GHz, und auch die Low-End-Cores bleiben mit bis zu 1,79 GHz haarscharf unter der maximalen Leistung des Dimensity 2000.

Der aktuelle Dimensity 1200 ist stark, reicht aber nicht ganz an Qualcomms Top-SoC heran. / © MediaTek

MediaTek kombiniert diese acht Kerne mit der ARM Mali-G710-GPU. Hier soll der Dimensity 2000 angeblich bis zu 20 Prozent mehr Leistung herauskitzeln können als das kommende Qualcomm-Flaggschiff. Beide SoCs werden dem Anschein nach im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt, setzen aber auf unterschiedliche Partner: MediaTek tut sich mit TSMC zusammen, Qualcomm holt sich für die Produktion hingegen Samsung an Bord.

Das Duell geht in die nächste Runde

Vergesst bitte nicht, dass das alles noch spekulativ ist. Nichtsdestotrotz zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kontrahenten ab, bei dem MediaTek erstmals Qualcomm technisch hinter sich lassen könnte. Damit sind die Weichen gestellt für ein spannendes Smartphone-Jahr 2022, findet Ihr nicht? Wir halten Euch jedenfalls auf dem Laufenden, wenn es verbindliche Infos zum Snapdragon 898 oder dem Dimensity 2000 gibt und potenzielle Smartphones bekannt werden.

Frage an Euch: Glaubt Ihr hier an eine Wachablösung und wie viel wert legt Ihr überhaupt aufs SoC bei Eurer Kaufentscheidung? Schreibt es uns in die Kommentare.