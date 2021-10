Kostenlos statt 0,69 €: Erobert die Welt mit diesem Strategiespiel

Heute schlagen wir Euch als kostenlose App des Tages ein schönes Strategiespiel für Android vor. In Merge Attack PvP: Attack on Legion seid Ihr für den Aufbau einer Armee verantwortlich, mit der Ihr die Welt erobern könnt! Normalerweise kostet es 0,69 Euro – aktuell bekommt Ihr es gratis.

Auf diese Weise entsteht Eure Legion, die gegen Horden von Feinden kämpft. Das Spiel hat mit dem letzten Update auch einen PvP-Modus bekommen, in dem Ihr Eure Armeen gegen die anderer Spieler antreten lassen könnt! Das Fortschreiten durch die verschiedenen Levels macht sehr viel Spaß und ist gut ausbalanciert. Die Feindwellen stellen eine ziemliche Herausforderung dar, so dass Ihr schon bald ziemlich wild aufs Display tippen müsst, um Eure Soldaten schnell wieder aufzufüllen.

Das Spiel verspricht nicht sonderlich viel, aber zumindest hält es, was es verspricht. Ihr stellt eine kleine Armee auf, indem Ihr aufs Display tippt. Am Anfang bekommt Ihr einfache Fußsoldaten, die Eure verfügbaren Slots füllen. Wenn Ihr aber zwei der Einheiten zusammenlegt, bekommt Ihr einen Bogenschützen, der seine Kameraden aus der zweiten Reihe deckt, Aus zwei Bogenschützen wiederum wird ein mächtiger Speerträger.

Gute Strategiespiele sind heutzutage nur noch schwer zu bekommen. Der Markt ist leider randvoll mit vielen Lootbox-Fallen. Spielfortschritt macht Ihr da of nur noch gegen saftigen Aufpreis. Glücklicherweise ist das Spiel, welches wir Euch heute empfehlen, anders. Merge Attack PvP: Attack on Legion ist eine spaßige und einfache Alternative, die Euch für eine ganze Weile beschäftigen wird!

Hinter dem Spiel steckt anscheinend ein einziger Entwickler. Hier und da sind noch ein paar Dinge in der UI, die korrigiert werden müssten. Ihr stolpert dort zum Beispiel schon mal über einige Elemente, die noch nicht komplett in Englisch übersetzt sind. Das ist aber nicht wirklich ein Problem, weil das Spiel weitestgehend selbsterklärend ist.

Lasst Euch jedoch nicht täuschen, Merge Attack PvP: Attack on Legion ist taktisch hinreichend komplex: Ihr müsst die Positionierung Eurer Einheiten, die verfügbaren Slots für neue Einheiten und die Upgrades gut bedenken.

Was den Fortschritt angeht, so bietet das Spiel vieles, was über das bloße "Mergen" hinausgeht. Von Stufe zu Stufe schaltet Ihr spezielle Loot-Boxen frei. Die versorgen Euch mit Ressourcen, um die Werte bestimmter Einheitentypen dauerhaft zu erhöhen. Vielleicht braucht Ihr stärkere Katapulte, die von hinten massiven Schaden anrichten, oder starke Schwertkämpfer, die gegnerische Bogenschützen auslöschen? Mit den richtigen Upgrades könnt Ihr das erreichen.

Deine Soldaten werden dem Feind inspirierende Zitate zurufen./ © NextPit

Das Spiel enthält immer noch Werbung, die dazu beiträgt, schneller voranzukommen, und es gibt ein paar käuflich erwerbbare Packs. Aber in den drei Stunden, die wir mit dem Spiel verbracht haben, fühlten sie sich ehrlich gesagt nicht notwendig an, man muss nur ein bisschen mehr grinden. Und da das Spiel hauptsächlich offline gespielt wird, können wir nicht wirklich sagen, dass es Pay-to-Win-Probleme gibt.

Respektiert Merge Attack PvP: Attack on Legion Eure Privatsphäre?

Merge Attack PvP: Attack on Legion wird von der südkoreanischen WhiteWind Entertainment entwickelt. In den Datenschutzbestimmungen erwähnt der Entwickler, dass Daten für Werbezwecke sowie Zahlungsinformationen für Käufe im Spiel gesammelt und verarbeitet werden. Ein Konto wird zum Spielen nicht benötigt.

Laut der Exodus-Plattform enthält das Spiel vier Tracker, hauptsächlich für Werbe- und Analysezwecke, die alle durch die Datenschutzrichtlinie abgedeckt sind. Außerdem sind insgesamt acht Berechtigungen erforderlich, die auf den ersten Blick für die Dienste, die das Spiel bietet, angemessen erscheinen.

