Mehr Handy braucht keiner: Redmi Note 11 zum Top-Preis bei Amazon

Sonntags hat man Zeit, sich um ein neues Handy zu kümmern! Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone, könnt Ihr Euch das brandneue Redmi Note 11 bei Amazon sichern. Der Listenpreis ist beim Versandriesen im Rahmen der Oster-Angebote der aktuelle Tiefpreis im Netz. Nutzt Ihr dabei den Coupon, fällt der Preis noch einmal um 20 Euro.

Die Version mit 64 Gigabyte internem Speicher kam erst vor wenigen Wochen für 230 Euro auf den europäischen Markt. Im Vergleich zur UVP spart Ihr also stolze 50 Euro. Habt Ihr dabei nicht allzu hohe Ansprüche an ein Smartphone, reicht das China-Smartphone für WhatsApp, Instagram und Co. auf jeden Fall aus.

Lohnt sich der Kauf des Redmi Note 11?

Xiaomis Redmi-Modelle gehören zu den Mittelklasse-Handys mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Trotz geringer Anschaffungskosten profitiert Ihr beim Note 11 von einem flüssigen AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz sowie schnellem Quick-Charging, das mit 33 Watt funktioniert. Der integrierte Akku sollte mit 5.000 Milliamperestunden zudem für eine lange Akkulaufzeit sorgen.

Das Redmi Note 11 kommt mit einem hochwertigen 90-Hertz-AMOLED-Display. / © Xiaomi

Die Quad-Kamera auf der Rückseite löst mit 50 Megapixeln auf, allerdings setzt Xiaomi hier leider auf eine Mogelpackung. Denn zwei der vier Sensoren lösen mit zwei Megapixeln auf, wodurch neben der Hauptkamera nur die Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln wirklich sinnvoll ist. Ein weiterer Nachteil ergibt sich, wenn Ihr einen 5G-Vertrag nutzt. Denn mit dem integrierten Snapdragon 680 könnt Ihr den neuen Mobilfunkstandard noch nicht nutzen.

Wer aber auf der Suche nach einem günstigen Handy ist und dabei keine Scheu vor chinesischen Herstellern hat, kann getrost zuschlagen!