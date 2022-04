Preisanstieg beim Xiaomi 12: Warum darf Xiaomi nicht so teuer sein wie Samsung?

NEXT PIT TV

Xiaomi hat seine Preise erhöht, was soll's. Warum ist das so ein Problem? Warum ist ein Samsung-Flaggschiff für 1.000 Euro normal, aber keines von Xiaomi? Natürlich ist diese halb-rhetorische Frage ein wenig provokativ. Aber ich finde es trotzdem komisch, dass man dem drittgrößten Smartphone-Hersteller der Welt vorwirft, die Preise für seine Flaggschiff-Reihe zu Unrecht zu erhöhen.

Xiaomis Premium-Strategie ist nicht neu. Sie ist fast eine natürliche Entwicklung für alle aufstrebenden chinesischen Hersteller, wenn ihre Marktanteile steigen (Kuckuck OnePlus). Nur hat Xiaomi im Vergleich zu den anderen einen großen Vorteil: seinen riesigen Katalog. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass Xiaomi noch viele Fortschritte machen muss, um mit Samsung oder Apple gleichzuziehen und so seine Preispolitik zu rechtfertigen.

Ihr hättet Euch das Xiaomi 12 sowieso nicht gekauft

Auch ich schimpfe jedes Mal, wenn ein Smartphone teurer ist als sein Vorgänger. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber die Hersteller wissen, dass sie damit durchkommen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn Ihr in der Schule VWL hattet, erinnert Ihr Euch vielleicht daran, was ein Giffen-Gut ist. Es ist eine Ware, die für die Verbraucher so essentiell ist, dass eine Erhöhung des Preises die Nachfrage nicht sinken lässt, sondern im Gegenteil. Die Käufer werden sogar den Konsum anderer Güter reduzieren, um mehr von ihrem Budget dem Giffen-Gut zu opfern.

Wasser, Brot oder Toilettenpapier (ah, die Erinnerungen!) sind ein gutes Beispiel dafür. Aber im Jahr 2022 und im Zeitalter des Web 3.0 kommt das Smartphone einem Giffen-Gut zumindest in einigen Aspekten sehr nahe. Egal wie teuer ein Smartphone ist, es wird immer Menschen geben, die es kaufen wollen. Noch mehr, wenn es sich um ein Flaggschiff handelt, dessen "Coolness" ein Gefühl der Exklusivität bei denjenigen erzeugt, die es kaufen. Ich werde jetzt nicht noch einmal einen Aufsatz über die Hype-Economy schreiben.

Xiaomi 12/12 Pro Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S22/S22+. iPhone 13/13 Pro Preis 8/128 GB: 849,90€ | 12/256 GB: 1.049,90€. 8/128 GB: 799 € | Kein Pro-Modell in Europa 8/128 GB: 849€ | 8/128 GB: 1.049€. 128 GB: 899€ | 128 GB: 1.249€.

Aber man muss das Ganze in einen Kontext setzen und daran erinnern, dass der Anteil der Käufer, die immun gegen die Inflation sind und denen das Preis-Leistungs-Verhältnis egal ist, eher gering ist. Nehmt Euch eine beliebige Marktstudie oder eine Umfrage zu den Kaufkriterien für ein Smartphone, und die Mehrheit der Verbraucher legt ihr Budget auf 300 oder sogar 400 Euro fest. Kaum jemand ist bereit, einen Monatslohn für ein Telefon auszugeben.

Und ich bin mir sicher, dass man dieses Muster auch auf Xiaomi selbst übertragen kann. Mit anderen Worten: kaum jemand würde das Xiaomi 12 kaufen. Der Großteil der von Xiaomi verkauften Smartphones sind Redmi-Smartphones. In den Top 10 der meistverkauften Smartphones im Jahr 2021(laut Counterpoint) sind die beiden Xiaomi-Geräte Redmi 9A und Redmi 9.

Kein Xiaomi Mi 11 in Sicht / © Counterpoint.

Genau deshalb nehme ich es Xiaomi kaum übel, dass sie teurere Flaggschiffe anbieten. Ein Flaggschiff ist immer teuer, das liegt an der Natur der Sache. Aber Xiaomi bietet auch unzählige Alternativen an. Allein in diesem Jahr könnt Ihr zwischen fünf neuen Redmis wählen, deren Preise zwischen 170 Euro (Redmi 10) und 400 Euro (Redmi Note 11 Pro+ 5G) liegen. Und die Redmi-Modelle sind oft wettbewerbsfähiger als die paar Galaxy A-Modelle, die jedes Jahr auf den Markt kommen.

Der Preis ist nicht alles

Dennoch verstehe ich auch, dass die Premiumstrategie von Xiaomi in den Augen seiner Kritiker nicht wirklich aufgeht. Es ist schön und gut, eine ganze Reihe von günstigeren Alternativen im mittleren Preissegment anzubieten. Aber wenn ich unbedingt ein Flaggschiff kaufen will, kann Xiaomi dann wirklich mit Samsung oder anderen mithalten?

Bietet ein Xiaomi 12 für 899,90 Euro ein ebenso hochwertiges Erlebnis wie ein Galaxy S22 für 859 Euro? Ich persönlich bin der Meinung, dass dies nicht der Fall ist. Xiaomi hat noch viel Arbeit vor sich, vor allem bei der Software. Ich spreche nicht über die Qualitäten von MIUI. Die Android-Oberfläche gehört in Bezug auf Funktionsumfang zu einer der besten.

Aber Samsung ist zum Beispiel bei der Android-Update-Politik deutlich weiter. Und der südkoreanische Hersteller zeigt nicht systematisch Werbung in seiner Benutzeroberfläche an (zumindest in Europa). Ich finde, dass auch das die Kamera-App samt Ergebnissen für Samsung im Vergleich zu Xiaomi spricht.

Sind Xiaomi und Samsung im High-End-Segment gleichauf / © K.Yas / Shutterstock.com

Umgekehrt bevorzuge ich Xiaomi in Bezug auf die Leistung mit dem Snapdragon 8 Gen 1, der dem Exynos 2200 überlegen ist. Und die Akkulaufzeit ist meist eine Stärke des chinesischen Herstellers, ebenso wie das Schnellladen. Zwei Punkte, in denen Samsung weit zurückliegt. Ihr seht also, dass die Antwort auf meine ursprüngliche Frage nicht ganz so einfach ist.

Xiaomi ist kein perfekter Ersatz für seine Premium-Konkurrenten. Und zwar in dem Sinne, dass das Xiaomi 12 nicht vollständig mit einem Galaxy S22 austauschbar ist. Um diesen Kommentar, der sich langsam aber sicher in die Länge zieht, abzuschließen, würde ich sagen, dass die Preiserhöhung der Flaggschiffe von Xiaomi nicht zu 100 Prozent legitim ist.

Xiaomi ist noch kein Äquivalent zu Samsung oder Apple. Aber Xiaomi hat meiner Meinung nach weitaus bessere Gründe, ein Smartphones für 1.000 Euro anzubieten, als jeder andere chinesische Hersteller. Ich denke da vor allem an Oppo, der abgesehen von seinem hervorragenden Find X5 Pro nur sehr wenige wettbewerbsfähige Smartphones anbietet – vor allem im mittleren Preissegment. Das hindert sie jedoch nicht daran, höhere Preise als Samsung zu verlangen.

Die Moral der Geschichte ist, dass die Preise von Flaggschiffen niemanden interessieren. Nur wenig Menschen kaufen sie und was wirklich zählt, sind die Alternativen, die jeder Hersteller in den erschwinglicheren Segmenten anbietet. Denn diese werden auch wirklich gekauft. Und in diesem Punkt ist Xiaomi den anderen einen Schritt voraus.

Was denkt Ihr darüber? Übertreibe ich wie immer? War es richtig, dass Xiaomi die Preise erhöht hat? Hättet Ihr das Xiaomi 12 gekauft, wenn es billiger gewesen wäre? Wenn ja, wie viel Rabatt wäre nötig, um Euch zum Kauf zu bewegen? Oder findet Ihr den Preis angemessen?