Ursprünglich im Mai 2023 angekündigt, startete Googles Find-My-Device-Netzwerk für die Offline-Ortung von Gegenständen Anfang April offiziell mit der Einführung von Geräten von Pebblebee und Chipolo. Allerdings ist das Netzwerk derzeit so gut wie nutzlos. Gehen wir der Frage nach, warum das so ist, und erkunden wir gemeinsam die eher vage Erklärung von Google.

Auf dem Papier hatte Googles Netzwerk für die Ortung verlorener Gegenstände alles, was es brauchte: Es sollte nicht nur die verschiedenen inkompatiblen Ortungsgeräte – Pebblebee, Samsung und andere – ersetzen, sondern auch Apples AirTags entthronen, indem es das gesamte Android-Ökosystem vereint, um Euch bei der Suche nach verlorenen Schlüsseln, Gepäckstücken, Geldbörsen und Haustieren zu helfen.

Bei einer geschätzten Anzahl von über einer Milliarde installierter Smartphones könntet Ihr Eure Sachen eigentlich nur an sehr abgelegenen, nicht vernetzten Orten auf der Welt verlieren, oder? Nun, leider haut das bislang noch nicht so hin …

"Schieb es auf Apple"

Das Netzwerk wurde während der Google I/O 2023 Keynote angekündigt, parallel zu einer Partnerschaft mit Apples Find-My-Team, um über iOS und Android vor Stalking-Trackern zu warnen. Damals wurde versprochen, dass das Netzwerk "in den kommenden Monaten" ins Rennen geht. Im September sprach nextpit mit einigen Gerätemarken, die erklärten, dass sich das Netzwerk auf unbestimmte Zeit verzögerte, weil sie darauf warteten, dass Apple seinen Teil des gemeinsamen Anti-Stalking-Funktionssets implementierte.

Google hat Berichten zufolge den Start seines Netzwerks verschoben, um darauf zu warten, dass Apple plattformübergreifende Anti-Stalking-Warnungen implementiert. / © Google

Die Überlegung hinter der Anti-Stalking-Funktion war clever: Obwohl die Netzwerke von Google und Apple nicht kompatibel sind, können beide die Tracker des jeweils anderen erkennen und die Nutzer:innen über ein mögliches Stalking-Gerät informieren. Einige haben sich darüber beschwert, dass die Funktion die Möglichkeit zunichtemacht, einen Tracker zum Auffinden gestohlener Gegenstände zu verwenden, aber das war nie die ursprüngliche Absicht.

Frühanwender werden als Versuchskaninchen behandelt

Google kündigte an, dass sein "Find My Device"-Netzwerk am 8. April 2024 an den Start geht. Im Mai kamen dann die Item-Tracker von Pebblebee und Chipolo auf den Markt, die beide fast ein Jahr zuvor angekündigt worden waren.

Doch obwohl Google versprochen hat, dass Hunderte Millionen Geräte Teil des Netzwerks sein werden (oder mehr), ist das notwendige Systemupdate offenbar nicht überall verfügbar. Auf vielen unserer aktualisierten Testgeräte gibt es immer noch keine Option, um die Bluetooth-Ortungsfunktion ein- oder auszuschalten, aber wir stellten fest, dass das Pairing eines Item-Trackers die Funktion auch ohne ein Update installiert/aktiviert – was auf eine serverseitige Option hindeutet.

Wenn Euer Handy die Option "Finde Eure Offline-Geräte" nicht anzeigt, dient es nicht als Bluetooth-Beacon. / © nextpit

Erschwerend kommt hinzu, dass Google sich für eine vage Standardoption entschieden hat, die nur "mit Netzwerk in stark frequentierten Gebieten" funktioniert. Das bedeutet, dass ein Item-Tracker, der nur von einem unbekannten Telefon gepingt wird, nicht in der App/Webseite des Besitzers angezeigt wird. Während Google die Unterscheidung in seinem Netzwerk als Datenschutzmerkmal anführt, können wir uns nicht daran erinnern, dass es Beschwerden darüber gab, dass Apple, Samsung oder Tile nur mit einer Beacon-Sichtung rechneten.

Das Ergebnis ist ein schwaches Netzwerk von Geräten mit vielen blinden Flecken – genau das Gegenteil von dem, was ein Android-basiertes Tracking-Netzwerk bieten könnte.

Die aktuellen Tracker für das "Find My Device"-Netzwerk funktionieren gut in Gebäuden, aber sie außerhalb Eures Zuhauses oder Büros zu verlieren, ist derzeit eine Lotterie. / © nextpit

Google antwortet (aber eigentlich nicht so richtig)

Um die Gründe für einen solch glanzlosen Start zu verstehen, hat nextpit sowohl Chipolo als auch Google um einige Auskünfte gebeten. Chipolo gab an, dass es derzeit Probleme mit der Implementierung des Tracking-Netzwerks gibt, auf die sie keinen Einfluss haben, und empfahl, Google zu kontaktieren.

Wir baten Google um eine Erklärung für die vielen gemeldeten Probleme bei der Ortung verlorener Gegenstände und wollten wissen, ob sie mit der Standardoption des Systems zusammenhängen oder ob einfach nur eine geringe Anzahl von Handys mit der erforderlichen Funktion in freier Wildbahn unterwegs ist.

Daraufhin erhielt nextpit diese eher allgemeine Antwort:

Googles "Find My Device" stellt Eure Sicherheit durch mehrschichtige Schutzmechanismen in den Vordergrund, die gelegentlich das Auffinden von Bluetooth-Trackern beeinträchtigen können. Damit dein Gerät verloren gegangene Geräte in verkehrsarmen Gebieten ohne 'Aggregation standardmäßig' orten kann, stelle deine Find My Device-Netzwerkeinstellung auf "mit Netzwerk in allen Bereichen". Die Find My Device-Netzwerkeffektivität wird sich weiter verbessern, wenn die Nutzer im Netzwerk angemeldet sind und die Einstellung "mit Netzwerk in allen Bereichen" wählen. Während das neue Find My Device-Netzwerk wächst, werden wir es kontinuierlich verbessern, um die Nutzererfahrung mit dem Engagement für Sicherheit in Einklang zu bringen.

Dass die Standardeinstellung in verkehrsarmen Gebieten nicht funktioniert, kann Stalking wirklich verhindern, vor allem in Kombination mit Warnungen vor unbekannten Trackern. Aber die Tatsache, dass dieser Modus noch immer nicht flächendeckend eingeführt wurde, lässt uns den Zeitpunkt der Netzwerkeinführung infrage stellen, da die Abdeckung selbst in öffentlichen Gebieten nur begrenzt ist.

Versteh uns nicht falsch, das Potenzial des "Find My Device"-Netzwerks ist immer noch unschlagbar, selbst mit dem eher kleinen Funktionsumfang – keine Optionen zur Rückwärtsortung, kein Standortverlauf oder erweiterte Ortungsfunktionen wie UWB, wobei die beiden letzteren laut 9to5Google offenbar in Arbeit sind.

Funktionen wie die UWB-Präzisionsortung des Galaxy SmartTag 2 (oben) sind bei Google angeblich in Arbeit. / © nextpit

Trotzdem: Nachdem man Apple vorgeworfen hat, sein Netzwerk fast ein Jahr lang zu verzögern, Partnerhersteller fast die ganze Zeit warten zu lassen, damit sie keine fertigen Produkte verkaufen können, und mit einer so schwachen Netzabdeckung an den Start zu gehen, hätte Google noch ein bisschen warten sollen, bevor es den Start seines Netzwerks ankündigt, um zu vermeiden, dass seine Nutzer und Partner mit fast nutzlosem Zubehör verwirrt werden.