Feststoffakkus bieten erhebliche Vorteile, z. B. sind sie im Vergleich zu den Lithium-Ionen-Batterien, die heute in den meisten elektronischen Geräten zu finden sind, sehr dünn. Obwohl die Einführung von Festkörperbatterien in weiteren Kategorien noch aussteht, arbeiten die Hersteller weiter an der Entwicklung und Verbesserung dieses neuen Zelltyps.

Vielversprechende Akkulaufzeit für Wearables

In einer Pressemitteilung gab die japanische TDK Corporation bekannt, dass sie unter ihrer Marke CeraCharge einen neuen Typ dieses Festkörperakkus entwickelt hat. Das neue Material soll eine deutlich höhere Batteriedichte von 1.000 Wh/L aufweisen, was dem entspricht , was Xiaomi letztes Jahr erreicht hat. Die Dichte ist auch 100 Mal höher als bei den bisherigen Festkörperbatterien.

Das Unternehmen erreichte dies durch die Verwendung eines Elektrolyts auf Oxid-Basis und Anoden aus einer Lithiumlegierung, die es ermöglichen soll, mehr Saft in ein sehr kleines und dünnes Gehäuse zu pressen.

Die neue Festkörperbatterie der TDK Corporation für Wearables soll eine Dichte von 1.000 Wh/l haben. / © TDK Corporation

Laut TDK wird das Unternehmen die neuen Festkörperbatterien in kleinere Formfaktoren wie Wearables einbauen und nicht in Elektrofahrzeuge oder Smartphones, wie es beispielsweise Xiaomi vorhat. Außerdem würde dieser Batterietyp der EU-Batterieverordnung entsprechen, die vorsieht, Knopfbatterien in Geräten durch wiederaufladbare Batterien zu ersetzen.

Zu den Vorteilen der neuen Feststoffbatterie gehört eine um ein Vielfaches längere Batterielebensdauer. Kabellose Kopfhörer, Smart Rings und Smartwatches könnten außerdem noch dünner und leichter werden. Zudem wird erwähnt, dass diese Komponenten "extrem sicher" sind, da sie feuer- und explosionsbeständig sind.

Haken an der ganzen Nummer: Es wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis diese Technologie in diesen Geräten zum Einsatz kommt. Hinzu kommt, dass Festkörperbatterien in der Massenproduktion bislang sehr teuer sind.

Was denkt Ihr über die Umstellung auf Festkörperbatterien? Haltet Ihr sie für eine bessere Lösung als Lithium-Ionen-Akkus? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren diskutieren.