Neue Filme und Serien: Diese Woche auf Prime Video, Netflix & Disney+

Die beliebtesten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit beinahe 30 neuen Filmen und Serien an den Start. Dazu gehören neue Folgen von Titans und Neustarts wie Secret Invasion, Skull Island, Don't Breathe 2 und Halloween Kills. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Während bei Netflix aktuell Black Mirror, Tyler Rake 2 und Rick and Morty die Film- und Serien-Charts anführen, geht es in den nächsten Tagen mit interessanten Neuerscheinungen weiter. Die DC-Serie Titans geht in die vierte Staffel, man sieht den Horrorfilm Don't Breathe 2 mit Stephen Lang, die Comedy-Serie Glamorous mit Sex and the City-Star Kim Cattrall und den zweiten Teil der Tennis-Doku Break Point nebst dem Anime Skull Island.

Bei Amazon Prime Video sieht man hingegen die Filmkomödie Der Vorname mit Florian David Fitz, die neue Comedy-Serie I'm a Virgo, Mr. Right mit Sam Rockwell und Anna Kendrick sowie den Horrorstreifen Halloween Kills mit Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk und Co. Abonnenten von Disney+ können sich außerdem auf Secret Invasion freuen, der neuen Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Mit dabei sind alte Bekannte und neue Gesichter: Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman, Martin Freeman, Don Cheadle und viele mehr.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 25

Kümmert euch um Maya ab 19. Juni

Das kleine Walhorn ab 19. Juni

85 South: Ghetto Legends ab 20. Juni

Break Point: Teil 2 ab 21. Juni

Glamorous ab 22. Juni

Skull Island ab 22. Juni

Schlafende Hunde ab 22. Juni

Let's Get Divorced ab 22. Juni

Catching Killers: Staffel 3 ab 23. Juni

Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone ab 23. Juni

The Perfect Find ab 23. Juni

Through my Window - Über das Meer ab 23. Juni

iNumber Number: Jozi Gold ab 23. Juni

Sen İnandır - Ich möchte dir glauben ab 23. Juni

Titans: Staffel 4 ab 25. Juni

Don't Breathe 2 ab 25. Juni

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 25

Der Vorname ab 19. Juni

Die Legende vom Tigernest ab 20. Juni

I'm A Virgo Staffel 1 ab 23. Juni

Colin from Accounts Staffel 1 ab 23. Juni

Halloween Kills ab 24. Juni

Mr. Right ab 25. Juni

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 25

Secret Invasion ab 21. Juni

Alaska: Eisige Tradition - Staffel 1 ab 21. Juni

Abbott Elementary - Neue Folgen der 2. Staffel ab 21. Juni

The 1619 Project ab 21. Juni

Marie Antoinette ab 21. Juni

Der Beste der Welt ab 23. Juni