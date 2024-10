In der MediaMarkt-Tarifwelt rumort es – und zwar gewaltig. Denn es gibt ein neues Portfolio an Tarifen. Die neuen "Let’s Go Mobile"-Handyverträge bieten zwischen 8 und 80 GB Datenvolumen, sind monatlich kündbar und haben einen deutlich geringeren Anschlusspreis als andere Tarife bei MediaMarkt. Ob sich die Angebote lohnen, verrät Euch unser Tarif-Check.

Es kommt nicht gerade häufig vor, dass MediaMarkt ein komplett neues Tarifportfolio veröffentlicht. Nun ist es allerdings soweit und insgesamt vier neue Handverträge können ab sofort in der Tarifwelt des Elektronikfachmarktes gebucht werden. Vom Let’s Go Mobile S bis hin zum XL habt Ihr verschiedene Datenvolumina zur Verfügung und zahlt dabei nicht mehr als 19,99 Euro pro Monat.

Let’s Go Mobile – Das bieten Euch die neuen Handyverträge von MediaMarkt

Mit den neuen Tarifen will MediaMarkt wohl Discount-Anbietern den Kampf ansagen. Denn Euch erwarten flexible Mobilfunktarife mit bis zu 80 GB Datenvolumen im 5G-Netz von o2. Eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s sowie 32 MBit/s im Upload sind standardmäßig ebenfalls vorhanden, wodurch auch einer längeren Netflix-Session nichts mehr im Wege steht.

Allerdings wird hier Flexibilität großgeschrieben und so bindet Ihr Euch nicht für 24 Monate an den Provider, sondern habt eine monatliche Kündigungsfrist, durch die Ihr jederzeit wieder aussteigen könnt. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist natürlich vorhanden. Möchtet Ihr Euch zudem von physischen SIM-Karten trennen, habt Ihr auch die Möglichkeit, den Tarif als eSIM zu nutzen. Zu guter Letzt müsst Ihr keine Datenautomatik befürchten und EU-Roaming gibt’s ebenfalls kostenlos.

So viel zahlt Ihr für Let's Go Mobile tatsächlich

Wie bereits erwähnt habt Ihr vier Tarife zur Auswahl. Diese unterscheiden sich im Grunde nur im verfügbaren Datenvolumen und den damit verbundenen Kosten. Als kleinste Variante steht Euch der Let's Go Mobile S mit 8 GB zur Verfügung. Hier zahlt Ihr gerade einmal 5,99 Euro pro Monat. Weiter geht's mit der M-Variante, die 20 GB bietet und nur 8,99 Euro kostet. Als Empfehlung gibt MediaMarkt den Go Mobile L an, der Euch 40 GB Inklusiv-Volumen zu 12,99 Euro monatlich gewährt.

Die größte Version ist mit dem Kürzel "XL" gekennzeichnet. Hier warten 80 GB für 19,99 Euro pro Monat. Versandkosten fallen für keinen der Verträge an. Zudem sind die Anschlussgebühren deutlich geringer. Während Ihr häufig mit 39,99 Euro rechnen müsst, sind es bei den Go Mobile nur noch 9,99 Euro pro Tarif. Nachfolgend haben wir alle Tarif-Details noch einmal für Euch aufgelistet.

Let's Go Mobile im Tarif-Check Tarif Go Mobile S Go Mobile M Go Mobile L Go Mobile XL Datenvolumen 8 GB 20 GB 40 GB 80 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s Upload-Bandbreite max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G ohne Aufpreis 4G LTE / 5G ohne Aufpreis 4G LTE / 5G ohne Aufpreis 4G LTE / 5G ohne Aufpreis Mindestlaufzeit Monatlich kündbar Monatlich kündbar Monatlich kündbar Monatlich kündbar Monatliche Gebühr 5,99 € 8,99 € 12,99 € 19,99 € Anschlussgebühr 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € Effektive Kosten pro GB ~ 0,80 € ~ 0,47 € ~ 0,34 € ~ 0,26 € Zum Angebot*

Um Euch einen Vergleich zu vereinfachen, haben wir uns die effektiven Kosten pro verbrauchtem GB angeschaut. Dafür haben wir die Verträge mit einer Laufzeit von 24 Monaten berechnet und kamen zu dem Schluss, dass effektiv vor allem die XL-Variante richtig spannend ist. Allerdings bedeutet das auch, dass Ihr zum einen 80 GB Daten verbrauchen müsstet und zum anderen, dass dennoch 19,99 Euro monatlich von Eurem Konto abgehen.

Entscheidend ist also, wie viel Datenvolumen Ihr tatsächlich benötigt. Beendet Ihr den Tarif bereits nach einem Monat, sind diese Kosten übrigens deutlich höher. So zahlt Ihr für den Go Mobile M beispielsweise 0,95 Euro, statt 0,47 Euro pro verbrauchtem GB. Liegt Euch eine solche Effektivkostenrechnung schwer im Magen, sprechen aber auch die geringen tatsächlichen Kosten für die Tarife im o2-Netz (Tarifübersicht). Einen Blick sind sie jedenfalls wert.

Was haltet Ihr von den Tarifen? Ist das neue 5G-Portfolio interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!