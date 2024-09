Performance Line CX: Innovationsschub für den beliebten Antrieb

Der Bosch Performance Line CX ist das Herzstück vieler E-Bikes und bleibt auch in seiner überarbeiteten Version 2025 ein echter Leistungsträger. Obwohl die technischen Eckdaten – 600 Watt Spitzenleistung und 85 Nm Drehmoment – unverändert bleiben, liegt das Augenmerk auf der Verbesserung der Fahrdynamik. Ein zentrales Feature ist die Entkopplung des elektrischen Antriebs vom mechanischen Getriebe in Abfahrtsphasen, was zu einer signifikanten Geräuschreduktion führen soll.

Durch den Einsatz neuer Zahnräder und eine Gewichtsreduktion des Antriebsblocks um 100 Gramm wird das Gesamtgewicht der Bikes verringert, was insbesondere bei längeren Touren von Bedeutung ist. Zudem soll ein Feintuning der Software für eine bessere Anpassung der Antriebseigenschaften sorgen.

Erweiterte Akku-Technologie: Flexibilität und Reichweite neu definiert

Ein weiteres Highlight sind die neuen Akkus: der Power Tube 600 und 800. Beide Akkus können flexibel im Rahmen integriert oder als Austauschbatterien genutzt werden, wobei ihre Kapazität von 600 und 800 Wh für ausgedehnte Fahrten ausgelegt ist. Besonders interessant ist die Möglichkeit, die Reichweite mit dem externen Range-Extender von Bosch um zusätzliche 250 Wh zu erhöhen. Dies eröffnet E-Bikern neue Dimensionen in der Planung Eurer Touren und beseitigt Reichweitenangst.

Hier seht Ihr die beiden Akkus Bosch E-Bike Performance Line CX 2025 PowerTube 600 und 800 sowie eine einzelne Akkuzelle nebeneinander. / © nextpit

Intelligente Funktionen für ein besseres Fahrerlebnis

Die neuen Features des Performance Line CX lassen E-Biker-Herzen höher schlagen. Eine angepasste Schiebeunterstützung, die exakt auf die Gehgeschwindigkeit abgestimmt ist, soll für eine mühelose Handhabung sorgen. Die neu eingeführte Berganfahrhilfe erleichtert laut Hersteller zudem das Anfahren an steilen Hängen erheblich. Hierbei erkennt ein fortschrittlicher Sensor die Neigung des E-Bikes und unterstützt beim Aufstieg, sodass das schwere Rad keine zusätzliche Belastung darstellt.

Neuheiten im Display-Segment: Purion 400 für klare Informationen

Auch das neue Purion 400 Display verdient Aufmerksamkeit. Mit seiner kompakten Bauweise von nur 1,6 Zoll fügt es sich harmonisch ins Lenkerdreieck ein und bietet dennoch alle notwendigen Informationen auf einen Blick. Geschwindigkeit, Reichweite, Leistung und Gesamtdistanz sind klar abzulesen, sodass Ihr in jeder Fahrsituation bestens informiert seid.

Das neue Display namnes Purion 400 ist gegen Regen und Staub geschützt. / © nextpit

ABS Pro: Sicherheit neu definiert

Ein weiteres innovatives Element ist das Bosch eBike ABS Pro, das speziell für sportliche Anwendungen auf Trails oder im Enduro-Bereich entwickelt wurde. Dieses System hebt sich deutlich von herkömmlichen ABS-Technologien ab, da es einen späteren Eingriff ermöglicht, was Euch mehr Kontrolle über Euer Rad gibt. Mit den zwei gewählten Modi, ABS Trail Pro und ABS Race, könnt Ihr Eure Sicherheit und Kontrolle an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Wir erwarten, dass dieses System vor allem in sportlichen E-Bikes zum Einsatz kommt, während die Integration in Alltagsmodelle eher unwahrscheinlich ist.

Fazit: Die Zukunft des E-Bikens ist vielversprechend

Die Innovationskraft von Bosch spiegelt sich in jeder neuen Funktion und Technologie wider, die für 2025 angekündigt wurde. Für technikaffine E-Bike-Enthusiasten, bedeutet dies nicht nur eine Steigerung der Leistung und Effizienz, sondern auch Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt darauf, die ersten E-Bike-Modelle mit den neuen Bosch-Motoren einem ausführlichen Test zu unterziehen. Stay tuned!